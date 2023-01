Pourquoi le Joshimath d’Uttarakhand est-il "Naufrage"? Voici ce que disent les experts

Une variété de facteurs à la fois anthropiques et naturels ont conduit à l’affaissement de Joshimath, a déclaré vendredi Kalachand Sain, directeur de l’Institut de géologie de l’Himalaya de Wadia.

Les facteurs ne sont pas récents, ils se sont accumulés sur une longue période, a-t-il déclaré.

“Les trois principaux facteurs sont les fondations vulnérables de Joshimath car il a été développé sur les débris d’un glissement de terrain déclenché par un tremblement de terre il y a plus d’un siècle, son emplacement dans la zone sismique V qui est plus sujette aux tremblements de terre en plus de l’altération progressive et de la percolation de l’eau qui réduisent la force de cohésion des roches au fil du temps », a déclaré M. Sain à PTI.

“Atkins avait écrit pour la première fois sur l’emplacement de Joshimath sur des débris de glissement de terrain dans l’Himalayan Gazetteer en 1886. Même le comité Mishra dans son rapport de 1976 avait écrit sur son emplacement sur une ancienne zone d’affaissement”, a-t-il déclaré.

La descente des rivières himalayennes et les fortes pluies caractéristiques de la région à côté des crues soudaines des rivières Rishiganga et Dhauliganga l’année dernière pourraient également avoir aggravé la situation, a-t-il déclaré.

Comme Joshimath est la porte d’entrée de Badrinath, Hemkund Sahib et la destination de ski Auli, des activités de construction aléatoires se déroulent dans la région depuis longtemps sans penser à la pression à laquelle la ville est capable de faire face, a-t-il déclaré, ajoutant que cela pourrait également avoir conduit aux fissures apparaissant dans les maisons là-bas.

“Les hôtels et les restaurants se sont multipliés partout. La pression démographique et la taille de la foule de touristes ont également augmenté de manière multiple”, a-t-il déclaré.

“De nombreuses maisons de la ville ont peu de chances de survivre et les personnes qui y vivent doivent être déplacées vers des endroits sûrs car la vie est précieuse”, a-t-il déclaré.

Après l’évacuation des personnes dans les zones touchées vers la sécurité, le microzonage de la ville, la replanification de son système de drainage et d’évacuation des eaux pluviales ainsi que l’évaluation de la résistance des roches, entre autres, devraient être entrepris, a suggéré M. Sain.

