Pourquoi le jeu de rôle Dungeons & Dragons connaît un regain d’intérêt

Dans un grand sous-sol inachevé à Calgary, entouré de machines à laver, d’étagères de rangement remplies et d’une lumière tamisée, Becky Salmond organise le match de la soirée.

Cinq joueurs sont assis autour d’une grande table parsemée de papier, de stylos et d’un plateau de jeu électronique, avec un tapis coloré en dessous. Salmond s’assure que chaque personne dispose de dés, de figurines et d’une feuille de personnage remplie – tous les éléments importants pour un jeu Dungeons & Dragons réussi. La pizza et la bière ne font pas de mal non plus.

Après avoir passé en revue les règles, Salmond commence à décrire la scène.

“Nous commençons notre aventure dans la chaleur du Yawning Portal Inn. Cinq amis improbables se retrouvent, comme on dit, au bon endroit au mauvais moment”, dit-elle.

Cela dure quelques minutes. Parfois, les joueurs laissent échapper des oohs et des ahhs aux détails de leur nouveau monde. Ensuite, le jeu commence.

Des scènes comme celle-ci se déroulent de plus en plus souvent alors que le jeu de rôle de 1974 connaît un regain de popularité.

Becky Salmond a commencé à jouer à D&D il y a seulement quelques années, mais elle aime les jeux de rôle sur table depuis environ 20 ans. (James Young/CBC)

Les joueurs et les fans du jeu invoquent plusieurs raisons : une cinquième édition plus excitante et inclusive, une soif de connexion après la pandémie et un rôle principal dans la populaire série télévisée Choses étranges. Les personnages principaux de la série sont souvent vus en train de jouer au jeu.

“Les gens en entendaient davantage parler, mais je pense qu’il y a des outils, surtout virtuels, qui ont vraiment été bien développés ces dernières années… c’est un peu plus accessible”, a déclaré Salmond.

“Ce que j’aime dans D&D, c’est la créativité. J’adore pouvoir améliorer des scénarios et explorer des scénarios et des personnages, et mon autre partie préférée serait probablement les rires.”

Gordon Johansen, propriétaire de The Sentry Box, un magasin de jeux de Calgary, affirme que le jeu lui-même est également devenu plus inclusif.

Il travaille dans l’industrie depuis 42 ans et, à son avis, plus de femmes que jamais jouent à D&D.

“La cinquième édition est en quelque sorte revenue aux racines … a vraiment remis l’accent sur l’aspect narratif et le jeu de rôle proprement dit”, a-t-il déclaré.

“Ils ont simplifié certaines choses, l’ont rendu beaucoup plus attrayant pour les femmes… qui ne voulaient tout simplement pas jouer l’ancien groupe super compétitif.”

Heidi Pedersen, une art-thérapeute, vient de commencer à jouer à Donjons & Dragons au cours des derniers mois. (James Young/CBC)

Des amis ont invité Heidi Pedersen à jouer au jeu pour la première fois en décembre. Au cours des derniers mois, elle a grandi pour en profiter.

“Cela a dépassé toutes mes attentes”, a-t-elle déclaré.

“C’est très amusant, pour être honnête. … Je pense qu’il y a eu une acceptation plus générale et peut-être une célébration d’être un nerd à part entière.”

Comment ça fonctionne

Mais bien sûr, le plaisir de Pedersen est venu après avoir compris comment jouer réellement au jeu.

Fondamentalement, D&D est un jeu de rôle où les gens partent en quête tout en développant leurs propres personnages. Un maître de donjon, comme Salmond, mène le jeu. Ils sont chargés de décrire les scénarios, de guider le groupe et de faire respecter les règles.

“Il est important de jouer avec vos propres forces, qu’il s’agisse de faire des voix ou d’avoir des scénarios vraiment inventifs ou peut-être simplement d’adapter très bien une aventure préfabriquée”, a déclaré Salmond.

Peindre des miniatures, ou des figurines de joueurs dans le jeu, est devenu extrêmement populaire pendant la pandémie, explique Gordon Johansen. (James Young/CBC)

Les jeux peuvent durer des heures, des semaines ou dans un cas pour Salmond, deux ans.

“Contrairement à un film où l’histoire se termine après deux heures, vous savez que votre histoire va continuer et vous pourrez en explorer davantage lors de la prochaine session”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que c’est vraiment excitant et engageant et me donne envie de revenir pour plus.”

Pour la plupart, le jeu ne nécessite pas une tonne de choses. Les joueurs ont besoin de dés, de feuilles de jeu, de stylos et de papier, d’un livret de règles et, surtout, d’une imagination active.

“Une belle évasion”

Bien que le jeu attire de nouveaux joueurs, Johansen affirme que l’intérêt pour le monde imaginaire n’a jamais vraiment faibli.

Avant la pandémie, il vendait en moyenne 17 000 dollars de dés D&D chaque mois. Dans le jeu, les dés sont utilisés pour différentes actions. Ils viennent dans différentes couleurs, parfois limitées dans le temps, ils sont donc devenus une sorte d’objet de collection, dit-il.

Il existe des dizaines de types de dés utilisés dans D&D. Gordon Johansen, propriétaire de The Sentry Box, dit avoir vu une baisse de 95 % des ventes de dés pendant la pandémie. (James Young/CBC)

Lorsque les gens ont commencé à jouer davantage en ligne, ces ventes ont chuté. À leur place, les achats de miniatures ont explosé. Ce sont de petites figurines utilisées pour représenter des personnes dans le jeu, et de nombreuses personnes ont commencé à peindre les leurs de manière isolée.

Maintenant que la plupart des gens sont de retour en personne, Johansen dit que l’intérêt général augmente.

“Nous avons maintenant la deuxième génération de personnes qui sont revenues et qui se sont souvenues… d’y avoir joué quand elles étaient enfants et ont dit, ‘c’était très amusant.’ Et maintenant j’ai des enfants et je veux faire quelque chose avec eux.”

D’autres comme Miguel Ayandgui avaient toujours entendu parler de D&D mais préféraient les jeux vidéo. Avec les encouragements d’amis, il a commencé à jouer au jeu récemment.

“Le jeu de rôle était quelque chose que je n’avais jamais vraiment essayé autant. J’ai donc pensé que c’était plutôt chouette”, a-t-il déclaré.

“C’est vraiment une belle évasion à cet égard. Comme si cela vous permettait d’être un personnage et de vivre une vie ou une aventure différente.”

Miguel Ayandgui a commencé à jouer à D&D après que des amis l’aient convaincu de l’essayer. (James Young/CBC)

Et une aventure qu’il a eue, autour de la table du sous-sol. Son personnage, un combattant elfe, peut être utile alors que le groupe fait face à une situation difficile.

L’un des personnages a perdu un bras de fer spontané, attirant une attention indésirable.

En feuilletant le manuel des joueurs, ils discutent de la manière dont ils pourraient aborder le scénario. Il a fallu quelques lancers chanceux et un peu de créativité, mais finalement, la situation est passée.

Si tout cela semble intrigant mais déroutant, cela vaut la peine d’essayer le jeu, dit Pedersen.

“Je pense que cela nous donne à tous une chance d’explorer. C’est énorme, de jouer. … Cela nous donne une chance de naviguer dans les choses d’une manière différente”, a-t-elle déclaré.

“C’est assez proche de la thérapie gratuite, à mon avis.”