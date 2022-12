Pourquoi le Japon prépare une “renaissance nucléaire” 11 ans après la catastrophe de Fukushima

Vous ne sauriez jamais que le Japon était en proie à une crise énergétique après une visite à la lueur électrique de Shibuya Crossing à Tokyo, avec ses panneaux d’affichage vidéo rayonnants et ses haut-parleurs diffusant de la musique pour la foule de piétons.

Mais le gouvernement japonais a exhorté les entreprises et les ménages à économiser l’énergie dans un contexte de pénurie critique d’approvisionnement, de la flambée des prix de l’énergie importée et de l’engagement du pays à mettre fin à sa dépendance aux combustibles fossiles comme le charbon.

Plus tôt cette année, le gouvernement a publié son tout premier pouvoir avertissement d’approvisionnement pour éviter les pannes d’électricité généralisées, et on s’en inquiète encore cet hiver.

En plus de demander aux gens d’éteindre les choses lorsque cela est possible, les chefs de gouvernement les ont poliment poussés à enfiler des pulls à col roulé et à porter des couches de vêtements chauds à l’intérieur pour réduire le besoin de chauffage électrique.

La campagne n’atténue peut-être pas les choses dans Shibuya, avide de pouvoir, mais elle a rendu certaines personnes plus conscientes du trou énergétique béant dans lequel se trouve le Japon.

« Je suis consciente du problème, mais je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de choses que nous puissions faire individuellement pour aider », a déclaré On Akatsuka, alors qu’elle se tenait devant la gare très éclairée de Shibuya.

“Les gens ne ressentent pas d’urgence à ce sujet”, a déclaré son amie Kaoruko Amakawa.

La conversation publique sur la conservation de l’énergie est beaucoup moins controversée que la question qui se profile à l’arrière-plan : pour faire face à une crise énergétique mondiale et assurer un approvisionnement stable, le gouvernement japonais propose un revirement significatif de sa politique énergétique et pousse à la relance de son -l’industrie nucléaire décriée.

Redémarrages de réacteurs et centrales de nouvelle génération

Le changement radical comprend des plans pour redémarrer neuf réacteurs mis sous cocon d’ici la fin de cet hiver et sept autres d’ici l’été prochain.

Le 28 novembre, le gouvernement a présenté un projet de sa nouvelle politique nucléaire, qui propose de prolonger la durée de vie opérationnelle des centrales nucléaires vieillissantes du Japon de 40 ans à plus de 60 ans, si des améliorations de sécurité sont apportées.

Peut-être le plus controversé, le ministère de l’Industrie fait pression pour en construire de nouveaux.

Le gouvernement japonais veut redémarrer les réacteurs de l’une des plus grandes centrales nucléaires du monde, Kashiwazaki-Kariwa, qui est hors ligne depuis 2011. (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

La politique stipule que le gouvernement encouragera le développement et la construction de réacteurs de nouvelle génération pour remplacer les centrales nucléaires dont la retraite est prévue.

Cela marque un renversement de la politique rédigée après la catastrophe de 2011 dans le nord du Japon, lorsqu’un tremblement de terre et un tsunami ont déclenché une triple fusion à la centrale électrique de Fukushima Daiichi.

“Afin de surmonter notre crise imminente de crise d’approvisionnement en électricité, nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour mobiliser toutes les politiques possibles dans les années à venir et nous préparer à toute urgence”, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida lors d’une conférence sur la “transformation verte” à Août.

Poussée vers la sécurité énergétique

Il y a quelques années à peine, il semblait qu’un sentiment antinucléaire en forte hausse forcerait le Japon à l’abandonner complètement comme principale source d’électricité.

Les 54 réacteurs du pays ont été fermés après la fusion du cœur de la centrale de Fukushima Daiichi, et les régulateurs ont introduit des normes de sécurité plus strictes.

La plupart d’entre eux sont restés inutilisés pendant plus d’une décennie ou sont en cours de démantèlement.

Au moment de la catastrophe, les centrales nucléaires produisaient environ un tiers de l’électricité du pays, avec des plans pour l’augmenter à 40 % dans la décennie.

Mais d’ici 2021, après 10 réacteurs avaient été remis en ligne, le nucléaire représentait moins de 6 %.

L’objectif actuel du gouvernement est que l’énergie nucléaire représente 20 à 22 % du total d’ici 2030.

La sécurité énergétique est également devenue une préoccupation croissante en raison de l’invasion russe de l’Ukraine, et pour aider à répondre L’engagement du Japon atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

L’archipel, pauvre en ressources, dépend des combustibles fossiles importés pour environ 90 % de ses besoins énergétiques et est le plus grand importateur mondial de GNL (gaz naturel liquéfié), un combustible fossile principalement utilisé pour produire de l’électricité.

Environ 10 % du GNL japonais est importé de Russie.

Des manifestants anti-nucléaires brandissent des pancartes disant “No Nukes” avant de défiler à Tokyo le 9 mars 2014, avant le troisième anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Une forte opposition publique à l’énergie nucléaire demeure aujourd’hui après le tremblement de terre et le tsunami de 2011, qui ont conduit le gouvernement japonais à promettre qu’il éliminerait progressivement l’industrie. (Yuya Shino/Reuters)

“Pour assurer la sécurité énergétique grâce à la compétitivité des prix, le Japon n’a pas d’autres sources de production que le nucléaire pour le moment”, a déclaré Ryuzo Yamamoto, expert en sécurité énergétique et professeur émérite à l’Université de Tokoha.

“L’indépendance énergétique est la question la plus importante en ce moment, et quitter l’influence russe est également essentiel.”

Hisanori Nei, professeur à l’Institut national d’études politiques, pense que le Japon a déjà la capacité de créer sa propre “renaissance nucléaire”.

Nei ne croit pas que les sources d’énergie renouvelables pourront un jour répondre à toute la demande énergétique du pays.

“Sans nucléaire, je crois personnellement qu’il est impossible d’obtenir des émissions nettes nulles, non seulement d’ici 2050, mais jamais”, a déclaré Nei.

Les écologistes ont régulièrement fait honte au gouvernement japonais avec le tristement célèbre “Prix du fossile du jour” pour le financement de projets pétroliers, gaziers et houillers, accusant le gouvernement de ne pas prendre au sérieux le changement climatique.

La centrale nucléaire de Takahama dans le centre du Japon, illustrée sur cette photo d’archive de 2014, fonctionne depuis plus de 40 ans. Il fait partie d’un certain nombre d’installations qui pourraient voir leur durée de vie prolongée alors que le Japon reconsidère sa politique nucléaire. (Kyodo/Reuters)

L’invasion de l’Ukraine crée un “récit politique”

Selon les experts, le moment du changement du gouvernement sur l’énergie nucléaire est presque certainement lié à la situation géopolitique dans le monde et à l’évolution des attitudes du public japonais.

Un sondage publié par le radiodiffuseur public national NHK en septembre a suggéré que 48% des Japonais soutiennent l’idée de construire des centrales nucléaires de nouvelle génération, tandis que 32% s’y opposent et 20% sont indécis.

La guerre en Ukraine crée également «un récit politique» pour le gouvernement japonais, a déclaré Phillip Lipscy, professeur de sciences politiques et directeur du Centre pour l’étude du Japon mondial à l’Université de Toronto.

L’invasion russe a ébranlé les marchés et fait grimper les prix, et souci d’approvisionnement en énergie a récemment conduit d’autres pays à annoncer leur intention de développer davantage leurs industries nucléaires, notamment la Corée du Sud, le Royaume-Uni et la France.

« Je ne pense pas que le [Japanese] le point de vue du gouvernement sur cette question a changé. C’est bien plus que cela a toujours été la préférence », a déclaré Lipscy.

“Mais maintenant, on a le sentiment qu’il y a peut-être plus d’ouverture pour faire avancer le nucléaire comme l’un des piliers de la stratégie énergétique du Japon.”

Les gens “ne doivent pas oublier” Fukushima

Cependant, il existe un profond scepticisme quant à la faisabilité et à la sagesse des plans du gouvernement.

Les experts soulignent les énormes obstacles réglementaires et les défis juridiques potentiels des communautés locales qui pourraient faire obstacle, ainsi que la perspective d’énormes dépassements de coûts pour la construction de nouvelles centrales.

Et malgré les récents sondages suggérant un niveau de soutien public, il y a aussi la question de regagner une confiance à grande échelle dans l’énergie nucléaire, comme le Japon continue de tourner à la suite de l’une des pires catastrophes nucléaires au monde.

Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9,0 et un tsunami ont déclenché une triple fusion dans une centrale nucléaire de Fukushima, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir. Beaucoup n’ont jamais pu revenir et reconstruire. (Chris Corday/CBC)

“La confiance est un problème très sérieux en ce moment, et le gouvernement n’a pas très bien réussi en termes de communication”, a déclaré Tatsujiro Suzuki, professeur à l’Université de Nagasaki et ancien vice-président de la Commission japonaise de l’énergie atomique.

Suzuki dit que les gens “ne devraient pas oublier ce qui s’est passé à Fukushima”, qualifiant le nucléaire de “source d’énergie très risquée” avec un énorme “héritage” social et économique avec lequel le Japon est toujours aux prises, plus d’une décennie plus tard .

Plus de 30 000 évacués de Fukushima sont toujours déplacés, et une décennie le processus de nettoyage est encore à des années d’achèvement, avec un coût total estimé à plus de 150 milliards de dollars américains.

“Je pense que ce n’est pas la bonne priorité”, a déclaré Suzuki à propos du retour du gouvernement vers l’énergie nucléaire.

« Nous devrions investir davantage de ressources et d’investissements dans les énergies renouvelables. L’énergie nucléaire pour moi, c’est une sorte de dernier recours.