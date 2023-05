Pourquoi le Japon est impatient d’accueillir le sommet du G7

« Il y a une certaine fierté parce qu’il est un Premier ministre d’Hiroshima », explique Kanae Utsumi, 33 ans, qui travaille à l’Université Hiroshima Jogakuin, l’une des plus anciennes universités de cette ville grise et résiliente, désormais recouverte des corflutes de ses murs. chef local.

« C’est une bonne reprise par rapport à il y a environ un an, et je pense qu’il a développé une sorte de réputation de compétence constante », déclare Johnstone.

« C’est une occasion rare pour lui de faire preuve de leadership », déclare Christopher Johnstone, ancien directeur pour l’Asie de l’Est sous le président américain Joe Biden et président du Japon au Centre d’études stratégiques et internationales.

Mais il est également susceptible de faire face à une élection plus tard cette année et est maintenant au milieu du plus grand renforcement de la défense du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, faisant du pays pacifiste le troisième plus grand dépensier militaire au monde. La contradiction est devenue si sensible pour le gouvernement que le ministère japonais des Affaires étrangères a demandé Temps mmagazine pour modifier un titre de profil de Kishida la semaine dernière qui disait qu’il voulait « faire de son pays une véritable puissance militaire ».

Temps a cédé, le changeant pour amener le Japon à jouer un «rôle plus affirmé sur la scène mondiale» mais l’orientation générale de son évaluation était parfaite. Le Japon renforce son armée parce qu’il est confronté à un environnement de sécurité plus sévère qu’à tout moment au cours des sept dernières décennies.

Le Premier ministre Fumio Kishida visitait un port de Wakayama, dans le centre du Japon, lorsqu’une bombe fumigène apparente a été lancée sur lui. Crédit: Kyōdo/AP

La composition du G7, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Canada, signifie qu’il est inévitablement axé sur l’Europe et l’Amérique du Nord. Cette année, les deux plus grandes économies avancées suivantes, l’Australie et la Corée du Sud, ont également été invitées. Un fil conducteur asiatique traverse chacune de leurs préoccupations, une division croissante entre les économies avancées et en développement, la sécurité à travers le détroit de Taiwan, la prolifération nucléaire et la coercition économique – la Chine.

« Le point de vue du Japon sur la Chine est que nous avons été attentifs à la position extérieure ou au développement militaire récent de la Chine, ce qui a suscité de sérieuses inquiétudes au Japon ainsi que dans la communauté internationale », a déclaré le secrétaire du cabinet de Kishida pour les affaires publiques, Noriyuki Shikata.