Pourquoi le Japon est à la traîne en matière d’IA générative et de création de LLM

Le Japon est connu pour sa technologie futuriste. Mais la nation est à la traîne dans la course à l’IA générative et tente de créer ses propres grands modèles de langage.

Des organisations chinoises, y compris des géants de la technologie Alibaba et Tencent , avoir lancé au moins 79 LLM au niveau national au cours des trois dernières années, Reuter rapporté en mai citant des recherches d’un consortium d’instituts gérés par l’État. Les grandes entreprises américaines telles que OpenAI, Microsoft , Google et Méta jouer un rôle important dans la propulsion des progrès du pays en matière de LLM, a déclaré Kojima.

La clé du développement de l’IA générative réside dans les grands modèles de langage qui sous-tendent ChatGPT et Baidu’s Ernie Bot, capable de traiter de vastes ensembles de données pour générer du texte et d’autres contenus. Mais le Japon est actuellement en retard sur les États-Unis, la Chine et l’UE dans le développement de ces algorithmes, a déclaré Noriyuki Kojima, co-fondateur de la startup japonaise LLM Kotoba Technology.

L’IA générative est le sujet le plus tendance de la technologie depuis OpenAI a fait des vagues avec son chatbot ChatGPT. Selon Les recherches de Goldman Sachs .

« L’accès à ces supercalculateurs à grande échelle constitue l’épine dorsale du développement du LLM, car il a toujours été le goulot d’étranglement le plus important du processus », a-t-il déclaré.

Le Japon est également confronté à des défis matériels, car les LLM doivent être formés à l’aide de supercalculateurs d’IA tels que d’IBM Vela et de Microsoft Système hébergé sur Azure . Mais aucune entreprise privée au Japon ne possède sa propre « machine de classe mondiale » avec ces capacités, Nikkei Asie signalé.

L’apprentissage en profondeur nécessite une « communauté robuste d’ingénieurs en logiciel » pour développer l’infrastructure et les applications nécessaires, a ajouté Kojima. Le Japon, cependant, devra faire face à un déficit de 789 000 ingénieurs en logiciel d’ici 2030, selon le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. La nation est désormais classée 28 e sur 63 pays en termes de connaissances technologiques, selon le Classement IMD mondial de la compétitivité numérique.

« La position de retard du Japon dans le domaine de l’IA générative découle en grande partie de ses lacunes comparatives en matière d’apprentissage en profondeur et de développement de logiciels plus étendus », a déclaré Kojima.

Le Japon, cependant, est en retard sur les États-Unis, la Chine et l’Europe en termes d’ampleur et de rapidité de développement de son LLM.

Les organisations prévoient de publier leurs résultats de recherche en 2024 pour aider d’autres chercheurs et ingénieurs japonais à développer des LLM, a ajouté Fujitsu.

L’Institut de technologie de Tokyo et l’Université de Tohoku prévoient d’utiliser Fugaku pour développer des LLM basés principalement sur des données japonaises en collaboration avec les développeurs du supercalculateur Fujitsu et Riken, Fujitsu a annoncé en mai .

Arm cherchait à l’origine à lever entre 8 et 10 milliards de dollars. Mais avec la demande de puces à semi-conducteurs « à travers le toit », Anvarzadeh a suggéré qu’Arm pourrait lever jusqu’à 50 à 60 milliards de dollars, soit « 85% de la capitalisation boursière de SoftBank ».

La société de conception de puces appartenant à SoftBank, Arm, devrait également poursuivre une introduction en bourse aux États-Unis plus tard dans l’année. « Ce sera de loin la plus grande introduction en bourse qui ait frappé le monde », a déclaré Amir Anvarzadeh, stratège du marché boursier japonais chez Asymmetric Advisors.

SoftBank Group a vendu sa participation de 85 % dans SB Energy à Toyota Tsusho en avril et a récemment accepté de vendre sa participation de 90 % dans le gestionnaire d’investissement américain Fortress Investment Group, Nikkei Asia a rapporté . La réduction de ces autres investissements aide SoftBank à libérer de l’argent, ce qui lui permet de se concentrer en grande partie sur l’IA grâce à son Fonds Vision unité d’investissement en capital-risque.

« Nous aimerions être [in] la position de leader de la révolution de l’IA », a déclaré Son lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires.

Les acteurs de la Big Tech ont également rejoint la mêlée pour renforcer la position du Japon dans l’IA générative. En juin, SoftBank’s Le bras mobile a déclaré qu’il prévoyait de développer sa propre plate-forme d’IA générative, a rapporté les médias locaux . Cela a été souligné par l’annonce du PDG de SoftBank, Masayoshi Son, selon laquelle la société d’investissement prévoit de passer du « mode défense » au « mode infraction » et d’intensifier sa concentration sur l’IA.

Société japonaise de télécommunications NTT a également annoncé son intention de développer son propre LLM au cours de cet exercice, visant à créer un « léger et efficace » service pour les entreprises. NTT a déclaré qu’il canaliserait 8 000 milliards de yens au cours des cinq prochaines années dans des domaines de croissance tels que les centres de données et l’IA, soit une augmentation de 50% par rapport à son niveau d’investissement précédent.

Les médias locaux ont rapporté que la société de publicité numérique CyberAgent a publié un LLM en mai qui permet aux entreprises de créer des outils de chatbot IA. La société a déclaré qu’elle était l’un des rares « modèles spécialisés dans la langue et la culture japonaises ».

Bien qu’il n’ait pas encore rattrapé son retard dans l’espace de l’IA générative, le Japon fait ses premiers pas avec ces efforts du secteur privé. Une fois qu’une « infrastructure robuste » est établie, les défis techniques restants seront probablement « considérablement atténués » en utilisant des logiciels et des données open source des pionniers précédents, a déclaré Kojima. Floraison, Faucon et RougePyjama sont tous des LLM open source formés sur de grandes quantités de données qui peuvent être téléchargées et étudiées.

Cependant, les entreprises qui s’aventurent dans ce domaine doivent s’attendre à une concurrence s’étendant sur une « période relativement plus longue », a déclaré Kojima. Le développement de LLM nécessite des investissements en capital substantiels et une main-d’œuvre hautement qualifiée dans le traitement du langage naturel et le calcul haute performance, a-t-il expliqué.

« SoftBank et NTT, rejoignant ce concours, ne changeront pas le paysage de l’IA à court terme. »