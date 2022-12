Pourquoi le héros japonais Ao Tanaka a déjà oublié son spectaculaire vainqueur contre l’Espagne qui a scellé sa place au tour à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA

Doha, Qatar — Ao Tanaka peut être assuré de sa place dans le folklore du football japonais.

Cela était certain à partir du moment où le milieu de terrain a passé le ballon au-dessus de la ligne au stade international de Khalifa jeudi, ce qui s’est avéré décisif pour le Japon dans une superbe victoire 2-1 contre l’Espagne qui a scellé leur place dans le huitièmes de finale au Coupe du monde de football 2022.

Des scènes de célébration sauvages se sont ensuivies, à la fois immédiatement après le but, puis à nouveau après qu’un contrôle d’arbitre assistant vidéo a confirmé qu’il se tiendrait, ainsi qu’au coup de sifflet final lorsque le Samurai Blue a progressé vers le tour à élimination directe pour une deuxième Coupe du monde consécutive. a été confirmé – où ils affronteront désormais la Croatie lundi soir au stade Al Janoub.

2 Connexe

La passion a débordé dans les tribunes avec certains fans délirants de joie, tandis que d’autres étaient simplement enracinés au sol en sanglotant – soit de soulagement, soit d’incrédulité.

Tout autour, des images iconiques qui devraient rester longtemps dans la mémoire. Alors pourquoi s’est-il déjà estompé pour l’homme qui a marqué le but qui a rendu tout cela possible ?

“Nous tous (dans l’équipe) avons tout oublié (à propos de cette victoire)”, a déclaré un Tanaka concentré, lorsque ESPN lui a demandé après la séance d’entraînement du Japon samedi s’il revivait encore ce moment deux jours plus tard.

“Bien sûr, nous étions si heureux de gagner ce dernier match, ainsi que celui contre l’Allemagne (dans leur match d’ouverture du Groupe E), mais nous ne nous en soucions plus.

Le vainqueur d’Ao Tanaka contre l’Espagne lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été initialement annulé après que le ballon ait été considéré comme sorti avant, bien qu’il ait finalement résisté après l’intervention de l’arbitre assistant vidéo. Kaz Photographie/Getty Images

“Le Japon n’a jamais atteint les quarts de finale (de la Coupe du monde), donc le prochain match est le plus important pour nous. Nous devons nous préparer et nous concentrer sur le prochain match.”

Malgré sa contribution essentielle lors de la précédente sortie du Japon, Tanaka n’est pas sûr de commencer contre la Croatie, étant donné que l’entraîneur Hajime Moriyasu a déjà montré sa volonté de changer non seulement son personnel, mais aussi sa formation.

Tanaka a cependant figuré dès le début dans les deux matchs contre l’Allemagne et l’Espagne alors qu’il était assis sur le choc de la défaite 1-0 contre le Costa Rica, suggérant qu’il pourrait non seulement faire partie du XI le plus fort que Moriyasu a en tête, mais aussi un porte-bonheur. quand il est dans la formation de départ.

“Nous avons de bons joueurs à tous les postes”, a ajouté Tanaka.

“Bien sûr, j’aimerais commencer chaque match mais nous ne savons pas qui l’entraîneur décidera de jouer lors du prochain match.

“Si c’est moi, vous pouvez être sûr que je ferai de mon mieux sur le terrain.”