Pourquoi le Hamas a-t-il envahi Israël ?

Ce qui se passe actuellement en Israël défie presque toute imagination.

Du jour au lendemain, les combattants du Hamas ont lancé une invasion sans précédent à travers la frontière sud d’Israël avec Gaza, prenant d’assaut des villes israéliennes et tuant des soldats et des soldats israéliens. les civils également. Des milliers de roquettes ont été tirées sur le territoire israélien et au moins 100 Israéliens sont morts — un haut responsable de la Knesset a déclaré que les attaques avaient conduit à la le plus grand nombre de morts civiles en une seule journée dans toute l’histoire du pays. Les combats dans le sud d’Israël se poursuivent et des informations indiquent que le Hamas ramènerait des otages israéliens à Gaza. Les frappes aériennes de représailles d’Israël ont déjà tué près de 200 Palestiniensun chiffre qui ne fera probablement qu’augmenter, comme l’a déclaré samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu : « notre ennemi paiera un prix qu’il n’a jamais connu ».

Rien de tel ne s’est produit dans l’histoire moderne du conflit israélo-palestinien ; même la sanglante Deuxième Intifada du début des années 2000 n’a jamais vu ce genre d’incursion massive sur le territoire israélien. Aujourd’hui, une guerre pure et simple entre Israël et le Hamas a commencé, une guerre dont nous ne pouvons que vaguement anticiper les conséquences sur le conflit et sur l’ensemble du Moyen-Orient. La seule chose dont nous pouvons être sûrs concernant l’avenir, c’est que de très nombreuses personnes sont sur le point de mourir.

Comment pouvons-nous commencer à penser à un tel cauchemar ?

Nous pouvons commencer par examiner les conditions qui ont rendu cela possible. Même si nous ne pouvons pas savoir avec certitude pourquoi le Hamas a choisi de lancer cette attaque maintenant, nous savons qu’il existe un certain nombre de conditions de fond, notamment l’occupation en cours, mais aussi les récentes poussées de conflit à Jérusalem et en Cisjordanie, une situation lointaine. gouvernement israélien de droite et les négociations israélo-saoudiennes sur la normalisation des relations – qui ont rendu la situation particulièrement explosive.

Et cela nous amène à un deuxième point, plus fondamental : le conflit n’est pas, comme certains l’ont suggéré, « stable » – et ne pourra probablement jamais le devenir.

Tant qu’Israël gouvernera la population palestinienne, la violence continuera et l’escalade sera inévitable. La seule véritable façon d’empêcher ce genre de choses de se produire est que les deux parties parviennent à une solution mutuellement acceptable qui s’attaque aux causes profondes de la violence.

Sauf qu’aujourd’hui, toute solution semble plus lointaine que jamais.

Comment Israël et Gaza sont arrivés au bord du gouffre

En 2005, Israël a retiré unilatéralement ses troupes et ses colons de la bande de Gaza – une politique appelée « désengagement » qui visait, en théorie, à soustraire Israël à la gestion directe du territoire peuplé de Palestiniens. Mais en 2007, à la suite de tensions avec les dirigeants palestiniens officiels, la faction militante Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza par la force. Depuis lors, la situation a empiré pour les Israéliens et (surtout) les Palestiniens.

Israël a imposé un blocus strict à Gaza, limitant étroitement la circulation des biens et des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, renforçant ainsi l’occupation militaire. Le Hamas a creusé des tunnels sous le mur frontalier pour lancer des raids transfrontaliers et tiré des roquettes sur le territoire israélien. Israël frappait périodiquement Gaza avec des frappes aériennes, ciblant souvent des membres du Hamas et d’autres groupes militants – mais frappant inévitablement des civils dans la bande de Gaza surpeuplée.

La situation toujours tendue a dégénéré en guerre pure et simple au moins quatre fois depuis le désengagement précédant le conflit actuel. Ces conflits précédents ont été horribles pour les civils (et, encore une fois, en particulier pour les Palestiniens), mais n’ont jamais donné lieu à des combats de l’ampleur actuelle sur le sol israélien.

Aussi inflammable que soit cette configuration, les dirigeants israéliens y ont vu essentiellement le meilleur arrangement dont ils disposaient. Ils pensaient pouvoir réduire les tirs de roquettes à un niveau acceptable, en s’appuyant sur le système de défense antimissile Iron Dome. Les troupes israéliennes et les mesures de sécurité aux frontières pourraient empêcher des raids transfrontaliers majeurs.

Des assassinats ciblés et des démonstrations de force pourraient dissuader le Hamas lui-même d’une escalade excessive, car c’est toujours lui qui supporterait le plus gros des souffrances dans une véritable guerre. Ces frappes périodiques ont été qualifiées par euphémisme de « tondre l’herbe », une référence à l’idée que la menace terroriste ne pouvait pas être éliminée mais pouvait être réduite à un niveau tolérable.

Les événements d’aujourd’hui ont montré que ces hypothèses étaient gravement erronées.

Le Hamas n’a pas été dissuadé d’attaquer Israël, ni arrêté par la sécurité des frontières. Il a pénétré le territoire israélien par voie terrestre, maritime et aérienne ; Une fois ses forces entrées, elles ont saccagé le sud d’Israël. Les rues de Sdérot, ville frontalière, sont actuellement une zone de guerre.

L’instabilité perpétuelle du conflit

Pourquoi tout s’est-il si horriblement mal passé ? Il est trop tôt pour fournir des réponses définitives, mais il y a quelques facteurs importants à prendre en compte.

Selon le Hamas lui-même, l’attaque a été provoquée par les récents événements entourant le Mont du Temple, un site sacré à Jérusalem pour les juifs et les musulmans. Au cours de la semaine dernière, des colons israéliens sont entrés dans la mosquée al-Aqsa au sommet du mont et ont prié, ce que le Hamas a qualifié de « profanation » dans un communiqué sur leur offensive (qu’ils ont baptisée Opération Tempête Al-Aqsa).

Il est peu plausible, c’est le moins qu’on puisse dire, que le Hamas ait été simplement indigné par ces événements et agisse en conséquence. Ce type d’opération complexe a dû prendre des mois ; le fait qu’elle ait commencé un jour après le 50e anniversaire de la guerre du Yom Kippour, une invasion arabe surprise d’Israël, n’est certainement pas une coïncidence.

Mais en même temps, le choix du casus belli par le Hamas nous révèle quelque chose d’important.

La politique palestinienne est définie, en grande partie, par la manière dont ses dirigeants réagissent à l’occupation continue d’Israël – à la fois par sa présence physique en Cisjordanie et par son blocus économiquement dévastateur de la bande de Gaza. La stratégie du Hamas pour surpasser ses rivaux, y compris la faction du Fatah actuellement en charge de la Cisjordanie, consiste à canaliser la colère des Palestiniens face à leurs souffrances : être la voix authentique de la résistance à Israël et à l’occupation. Plus les Palestiniens sont en colère contre Israël, plus les incitations politiques à la violence du Hamas sont grandes.

Et ces derniers mois ont été marqués par de nombreux attentats, encore plus importants que les événements de Jérusalem. L’actuel gouvernement d’extrême droite israélien, dominé par des factions opposées à un accord de paix avec les Palestiniens, a procédé à une annexion de facto de la Cisjordanie. Il a fermé les yeux sur la violence des colons contre les civils de Cisjordanie, y compris le déchaînement de février dans la ville de Huwara.

L’accent mis par Israël sur la Cisjordanie a peut-être également créé une opportunité opérationnelle pour le Hamas. Selon Uzi Ben Yitzhak, général israélien à la retraite, le gouvernement israélien a déployé la plupart des forces régulières de Tsahal en Cisjordanie pour gérer la situation là-bas – ne laissant qu’une force squelette à la frontière de Gaza. Selon cette évaluation, l’effort visant à garantir un contrôle israélien permanent sur la Cisjordanie a créé les conditions dans lesquelles une attaque surprise du Hamas pourrait réellement réussir.

Il y a aussi des préoccupations géopolitiques à l’œuvre. Israël est actuellement au milieu de négociations négociées par les États-Unis pour normaliser ses relations avec l’Arabie saoudite, une suite majeure aux accords d’Abraham conclus avec plusieurs pays arabes sous l’administration Trump. La normalisation est largement perçue par les Palestiniens comme un signe que le monde arabe les abandonne et accepte de traiter Israël comme un pays normal, même si l’occupation s’approfondit.

Le Hamas pourrait bien tenter de torpiller l’accord saoudien et même tenter d’annuler les accords d’Abraham existants. En effet, un porte-parole du Hamas a déclaré que l’attaque était «un message» aux pays arabes, les appelant à rompre leurs liens avec Israël.

La montée des tensions à Jérusalem et en Cisjordanie, l’affaiblissement de la sécurité aux frontières, une situation politique arabe devenant de plus en plus défavorable aux Palestiniens : autant de conditions dans lesquelles il est plus logique, d’un point de vue stratégique, que le Hamas prenne un risque aussi énorme.

Pour être clair : le dire fait stratégique Le sens pour le Hamas de se livrer à des atrocités n’est pas de justifier le meurtre de civils. Il y a une différence entre explication et justification : le raisonnement derrière l’attaque du Hamas peut être explicable même s’il est moralement indéfendable.

Nous en saurons davantage dans les semaines et les mois à venir sur laquelle de ces conditions, le cas échéant, s’est avérée décisive dans le calcul du Hamas. Mais ils constituent le contexte nécessaire pour essayer de donner un sens aux événements horribles d’aujourd’hui.

Il est impossible de dire, à ce stade, où va cette situation. Les combats se poursuivent dans le sud d’Israël ; la contre-offensive israélienne à Gaza n’a pas encore véritablement démarré. Il est possible que les combats attirent d’autres forces, comme le Hezbollah au Liban ; il y a des spéculations selon lesquelles ils auraient été impliqués dans l’attaque. La situation pourrait devenir bien pire, et elle le sera presque certainement.

Mais ce qui est clair à ce stade, c’est que la situation ne pourra jamais être véritablement stable.

La nature même de la situation actuelle, dans laquelle Israël règne sur la population palestinienne, incite fortement les groupes radicaux comme le Hamas à se livrer à des actes de terrorisme brutaux. Le Hamas et le gouvernement actuel d’Israël sont idéologiquement enclins à la violence plutôt qu’à la paix, au conflit plutôt qu’à la coopération. Sans un changement politique radical, il n’y a pas de véritable solution à l’horizon.

Pendant ce temps, il est clair qui subit les plus grandes conséquences : non pas les dirigeants extrémistes des deux côtés, mais les Israéliens et les Palestiniens ordinaires.