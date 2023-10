EN octobre 2023, le Hamas a lancé des attaques surprises terrestres, aériennes et maritimes contre Israël.

Nous examinons ici ce qu’est le Hamas et pourquoi il a attaqué Israël.

Le feu et la fumée s’élèvent suite à une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza Crédit : AP

Qu’est-ce que le Hamas et où est-il basé ?

Le Hamas est un groupe militant islamiste palestinien qui dirige la bande de Gaza et a vu le jour en 1987.

Son nom est un acronyme arabe pour le Mouvement de la Résistance Islamique.

Le Hamas dans son ensemble, ou dans certains cas sa branche militaire, est désigné comme groupe terroriste par Israël, les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni, ainsi que par d’autres puissances.

Au fil des années, le Hamas a mené de nombreuses attaques en Israël.

Israël et les militants du Hamas à Gaza ont mené de multiples guerres transfrontalières et ont eu de nombreuses escarmouches depuis que le groupe a pris le contrôle de Gaza en 2007.

Pourquoi le Hamas a-t-il attaqué Israël ?

Israël a été stupéfait lorsque le Hamas a lancé samedi son offensive sur plusieurs fronts – avec au moins 3 000 roquettes pleuvant alors que les combattants infiltraient les villes et prenaient d’assaut un festival de musique.

Une attaque à la roquette a été suivie d’un assaut terrestre en tenaille alors que les militants attaquaient la foule des deux côtés.

Le festival a été l’un des premiers sites attaqués lorsque le groupe militant palestinien Hamas a traversé la frontière samedi avec des parapentes et des soldats armés.

Des images et des séquences vidéo choquantes montrent des centaines d’Israéliens terrifiés fuyant pour sauver leur vie tandis que des hommes armés tiraient sans discernement sur la foule lors du festival.

Israël a également été attaqué dimanche lorsque le Hezbollah libanais a lancé des missiles « en solidarité » avec le Hamas.

Le commandant militaire du Hamas, Muhammad Al-Deif, a qualifié l’opération de « Tempête Al-Aqsa » et a déclaré que l’assaut contre Israël était une réponse aux attaques contre les femmes, à la profanation de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem et au siège en cours de Gaza. » rapporte CNN.

En réponse à cette attaque, Israël a bombardé la ville de Gaza pendant la nuit, frappant plusieurs tours de grande hauteur et des complexes où se cacheraient des combattants du Hamas.

Israël rassemble désormais des chars et des troupes à la frontière avec Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à réduire la zone en « décombres » alors qu’il bombarde les bastions du Hamas pour se venger du bain de sang terroriste surnommé « le 11 septembre en Israël ».

Netanyahu a déclaré dans une déclaration percutante sur les réseaux sociaux : « Tous les endroits dans lesquels le Hamas est déployé, se cache et opère, cette méchante ville, nous les transformerons en décombres.

« Je dis aux habitants de Gaza : partez maintenant car nous opérerons avec force partout. »

Combien de personnes sont mortes dans l’attaque ?

Plus de 1 100 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza depuis que le groupe militant palestinien a pris d’assaut la frontière samedi et en a massacré des centaines lors d’un festival de musique.

Jusqu’à 700 personnes auraient été tuées en Israël, tandis que plus de 400 personnes seraient mortes à Gaza – le nombre de morts devant s’alourdir des deux côtés.

Le service de secours israélien Zaka a déclaré que ses ambulanciers avaient récupéré environ 260 corps lors du festival de musique qui se déroulait à Souccot, dans le sud d’Israël.

Environ 750 autres personnes ont été portées disparues, dont le Britannique Jack Marlowe.