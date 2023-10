Pourquoi le Hamas a pris tant de personnes en otages – et comment cela complique la réponse d’Israël

Adva Adar a reçu samedi vers 9 heures du matin, heure locale, un message horrible de sa grand-mère, disant qu’il y avait des coups de feu et des cris sur la route dans sa communauté, à quelques kilomètres de la frontière entre Israël et Gaza.

C’était la dernière fois qu’Adar et les autres membres de sa famille entendaient parler de Yaffa Adar, 85 ans.

Quelques heures plus tard, un membre des Forces de défense israéliennes (FDI) a vérifié la maison de Yaffa Adar au kibboutz Kfar Aza et l’a trouvée « complètement détruite », a déclaré Adva Adar.

Les pires craintes de la famille se sont confirmées lorsque, après avoir parcouru les réseaux sociaux, ils ont découvert une vidéo de Yaffa Adar enveloppé dans une couverture et conduit dans une voiturette de golf transportant des hommes palestiniens. Elle semble calme, même si l’un de ses ravisseurs porte une mitrailleuse.

« Elle est [a] « Une femme forte », a déclaré Adva Adar à Reuters chez elle dans la ville de Luzit, à plus de 50 kilomètres du kibboutz Kfar Aza. « Vous pouvez voir là, elle est assise et essaie de leur montrer qu’elle n’a pas peur et qu’elle n’est pas blessée. Et vous savez, s’ils la prennent, ils la prendront avec sa fierté. Et c’est le genre de femme qu’était ma grand-mère. »

Yaffa Adar, identifiée par sa petite-fille Adva Adar, est vue en train d’être prise en otage samedi dans la communauté du kibboutz Kfar Aza, à quelques kilomètres de la frontière entre Israël et Gaza. (Hatem Ali/Associated Press)

Les combattants armés du groupe militant palestinien Hamas ont capturé plus de 100 soldats et civils – dont des femmes, des enfants et des personnes âgées – lors d’une attaque surprise et d’une incursion en territoire israélien samedi matin, et les retiennent en otages dans la bande de Gaza.

Il n’est pas clair si le gouvernement israélien acceptera ou non d’échanger l’un de ses prisonniers et détenus palestiniens – parmi lesquels figurent également des femmes et des enfants – contre la libération d’otages.

La capture d’autant de personnes en Israël est non seulement sans précédent, mais elle pourrait également compliquer l’assaut militaire israélien contre le Hamas à l’intérieur de cette enclave densément peuplée.

« La cruelle réalité est que le Hamas a pris des otages comme police d’assurance contre les représailles israéliennes, en particulier une attaque terrestre massive et pour échanger contre des prisonniers palestiniens », a déclaré Aaron David Miller, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, dans une interview avec Reuters.

« Est-ce que cela limitera la manière dont Israël réagira ? [hostage] les chiffres sont excellents, comment pourrait-il en être autrement ? »

REGARDER | Une grand-mère israélienne envoie un SMS à sa famille avant d’être prise en otage : La petite-fille d’une Israélienne enlevée plaide pour sa libération Vidéo en vedettePeu de temps après que des hommes armés du Hamas ont envahi les villages israéliens, Adva Adar a reconnu sa grand-mère, Yafa Adar, 85 ans, dans une vidéo largement diffusée montrant une femme âgée conduite sur une voiturette de golf vers Gaza par des hommes armés. Adva Adar dit que sa grand-mère est une femme forte, mais elle craint pour sa sécurité et celle des autres Israéliens enlevés par les militants. « J’ai l’espoir qu’ils comprendront que ces gens n’ont rien fait de mal… S’il vous plaît, ramenez-les à la maison pour nous. »

Un « levier » pour le Hamas

Le Hamas, qui gouverne Gaza, et un autre groupe militant palestinien appelé Jihad islamique affirment détenir plus de 130 otages.

Des citoyens de plusieurs pays font partie des disparus suite aux attaques de samedi et sont peut-être également retenus en otages à Gaza. Affaires mondiales Canada affirme qu’au moins trois Canadiens sont portés disparus, mais n’a pas voulu confirmer s’ils seraient des otages.

Les otages pourraient servir de « sorte de levier humain » pour les militants, a expliqué Robin Wright, analyste en politique étrangère et chercheur à l’Institut américain pour la paix à Washington, DC, dans une entrevue avec CBC News Network.

Cela rend la situation « militairement difficile » [and] rend les choses difficiles sur le plan diplomatique », a-t-elle déclaré.

Si Israël tente de libérer des otages, qui, selon le Hamas, sont détenus dans différents endroits, cela pourrait mettre leur vie en danger. D’un autre côté, des négociations prolongées avec le groupe militant sur un échange de prisonniers constitueraient une énorme victoire en termes de relations publiques pour un ennemi juré d’Israël.

AVERTISSEMENT | Cette vidéo contient du contenu graphique : Comment la crise des otages pourrait bouleverser la guerre entre Israël et le Hamas | À propos de ça Vidéo en vedetteAVERTISSEMENT : Cette vidéo contient du contenu graphique. Le Hamas a pris en otage plus de 100 Israéliens, dont de nombreux civils, et menace d’en exécuter un à chaque fois qu’Israël lance des frappes aériennes sur Gaza sans avertir au préalable les civils. Andrew Chang détaille ce que nous savons sur les otages – et comment Israël doit calculer les mesures pour assurer leur retour.

Possibilité d’échange de prisonniers

Un responsable du Hamas, dans une interview avec Al Jazeera samedi, a affirmé que le groupe militant avait capturé suffisamment d’otages pour garantir la libération de tous les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Selon le Palestinien Nouvelles de Ma’an Israël compte environ 5 200 Palestiniens dans ses prisons et compte plus de 1 300 détenus administratifs, ce qui signifie qu’ils sont détenu indéfiniment sans inculpation . Plus de 30 d’entre eux sont des femmes et 170 sont des enfants.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a confirmé à Reuters sa participation à des négociations de médiation avec le Hamas et des responsables israéliens, notamment sur un éventuel échange de prisonniers, par l’intermédiaire d’un responsable du gouvernement israélien. a nié cette affirmation .

Israël a procédé à des échanges dans le passé, notamment un échange en 2011 au cours duquel il a libéré plus de 1 000 prisonniers palestiniens pour obtenir la libération du soldat de Tsahal Gilad Shalit, que le Hamas retenait captif pendant cinq ans.

Le soldat israélien Gilad Shalit, à gauche, marche avec son père, Naom Shalit, à la base aérienne de Tel Nof, dans le centre d’Israël, le 18 octobre 2011, le jour où il a été libéré après avoir été retenu captif à Gaza pendant cinq ans par des militants du Hamas. (Forces de défense israéliennes/Getty Images)

Négociations pour un autre échange potentiel semblait s’effondrer l’année dernière. Le Hamas cherchait à obtenir la libération de des centaines de prisonniers palestiniens en échange des corps de deux soldats de Tsahal tués pendant la guerre de 2014, ainsi que de deux civils retenus captifs pendant des années.

Des otages en danger

Wright a déclaré qu’il était peu probable que le gouvernement israélien soit prêt à entreprendre une quelconque forme de diplomatie avec le Hamas tant qu’il n’aura pas « puni le Hamas et neutralisé sa branche militaire ». [and] détruit son arsenal. »

Mais des avertissements inquiétants émanent des deux côtés et font craindre pour la sécurité des otages.

L’armée israélienne affirme avoir déjà bombardé plus de 1 200 cibles dans la bande de Gaza depuis samedi et lundi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a ordonné le « siège complet » de Gaza .

D’autres membres du gouvernement israélien ont appelé à peu de pitié.

« Nous devons être cruels maintenant et ne pas trop penser aux otages. [in Gaza]. Il est temps d’agir », a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich, selon un rapport du média israélien. Haaretz .

Dans un audio également diffusé lundi, Abu Obeida, porte-parole de la brigade Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, juré le groupe exécuterait un otage chaque fois qu’Israël tuerait des civils palestiniens dans leurs maisons à Gaza « sans avertissement préalable » de frappes aériennes.

REGARDER | CBC News s’entretient avec un homme qui craint que sa mère ait été prise en otage : Le sort de sa mère est inconnu après une descente dans un kibboutz Vidéo en vedetteYonatan Zeigen était au téléphone avec sa mère canadienne, Vivian Silver, lorsque le Hamas a attaqué son kibboutz. Depuis, il a passé des jours à s’inquiéter et à se demander ce qui lui était arrivé.

Le Hamas affirme que quatre prisonniers israéliens, ainsi que leurs ravisseurs, ont déjà été tués lors de frappes israéliennes sur l’enclave palestinienne depuis dimanche.

Ce sont des nouvelles comme celle-ci qui rendent encore plus éprouvante la situation déjà difficile des familles comme celle de Yaffa Adar.

« J’ai un message, j’ai l’espoir que [Hamas and Islamic Jihad] comprendront que ces gens n’ont rien fait de mal », a déclaré Avda Adar. « J’espère qu’ils les traitent correctement. S’il vous plaît, ramenez-les à la maison pour nous. Ils n’ont rien fait de mal. »