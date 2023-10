Pourquoi le Hamas a choisi d’attaquer Israël maintenant

L’attaque sans précédent du Hamas contre Israël survient à un moment où le pays est confronté à une division politique intérieure historique, à une augmentation des attaques des colons israéliens contre les Palestiniens et à des négociations aux enjeux élevés entre Israël, l’Arabie saoudite et les États-Unis.

Après que ses membres ont tué 200 Israéliens et enlevé des dizaines d’autres, le Hamas a déclaré qu’il se vengeait d’une série d’actions récentes d’Israël à la mosquée Al Asqa de Jérusalem et en Cisjordanie. Mais le gouvernement de coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu mène depuis plus d’un an une répression croissante contre ce qu’il considère comme une recrudescence des attaques terroristes palestiniennes.

D’anciens officiers du renseignement et de l’armée américains ont déclaré qu’ils pensaient que le moment choisi pour l’attaque du Hamas visait principalement à perturber les négociations entre Israël et l’Arabie saoudite, alors que Riyad semblait sur le point de franchir une étape historique pour normaliser ses relations avec Israël.

L’Iran cherche « à faire pression sur son implacable ennemi Israël » avec cette attaque, a déclaré l’amiral à la retraite James Stavridis, ancien commandant de l’OTAN.

Dans une interview avec Lester Holt de NBC News le mois dernier, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré : « nous sommes contre toute relation bilatérale entre nos pays de la région et le régime sioniste », une référence à Israël. Raïssi a ajouté : « Nous pensons que le régime sioniste a l’intention de normaliser ses relations bilatérales avec les pays de la région afin de créer sa propre sécurité dans la région. »

Ces dernières semaines, des diplomates des États-Unis, d’Israël et d’Arabie saoudite ont déclaré à NBC News que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Joe Biden avaient tous exprimé leur soutien à un accord qui aboutirait à la reconnaissance d’Israël par l’Arabie saoudite. diplomatiquement.

Les diplomates affirment que si l’Arabie saoudite acceptait de reconnaître Israël, elle inciterait d’autres États arabes à faire de même. Une série d’accords de ce type mettrait fin à des décennies d’hostilité entre Israël et ses voisins remontant à 1948.

Les trois parties ont cependant des conditions complexes pour un tel accord. Rompant avec les anciens dirigeants saoudiens, ben Salmane a indiqué qu’il était prêt à reconnaître Israël, étant donné les vastes avantages économiques que cela apporterait à l’Arabie saoudite. Avant l’attaque du Hamas, il y avait des rapports selon lesquels l’Arabie Saoudite avait déclaré à la Maison Blanche qu’elle accepterait d’augmenter sa production de pétrole pour aider à consolider un accord, ce que la Maison Blanche Biden réclame depuis deux ans.

Mais les Saoudiens souhaitent que les États-Unis les aident à développer un programme nucléaire civil, ce à quoi s’opposent les membres d’extrême droite de la coalition de Netanyahu et les membres du Sénat américain, qui devraient approuver un tel accord.

Par ailleurs, le président Biden a déclaré au Premier ministre Netanyahu lors de leur rencontre à New York le mois dernier que tout accord devrait inclure des terres pour les Palestiniens afin qu’ils puissent établir un État viable, ce que les extensions de colonies de Netanyahu en Cisjordanie empêcheraient. La semaine dernière, un groupe bipartisan de sénateurs a soulevé les mêmes préoccupations dans une lettre adressée à la Maison Blanche.