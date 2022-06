Pourquoi le grain ne peut pas sortir d’Ukraine

Environ 20 millions de tonnes de céréales sont entreposées en Ukraine, avec peu de moyens de sortir du pays. Il s’agit d’une crise lente qui étouffe l’Ukraine de l’économie mondiale et coupe le reste du monde de l’approvisionnement critique en céréales de l’Ukraine.

L’Ukraine fournit environ 10 % de la part mondiale des exportations de blé et près de la moitié de l’huile de tournesol mondiale. Aux côtés de la Russie, l’Ukraine fait de cette région l’un des « greniers à blé » du monde. Mais la guerre de Moscou en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie ont réduit les exportations agricoles de toute la région de la mer Noire. Ces produits peuvent être remplacés sur le marché mondial, mais à un coût. La nourriture est plus difficile à payer pour les pays pauvres et pour les pauvres des pays riches. Cela pourrait aggraver une crise de la faim dans le monde. Les agences alimentaires des Nations Unies avertissent qu’un nombre record de 49 millions de personnes, dans 46 pays, risquent de tomber dans des conditions de famine cette année.

L’Ukraine a exporté une grande partie de sa récolte de 2021 avant l’invasion de la Russie, y compris une grande partie de son blé, mais une partie de celui-ci, ainsi que des produits comme le maïs, sont toujours stockés. Les exportateurs ont du mal à obtenir ce qui reste, parce que les ports ukrainiens de la mer Noire, comme la ville clé d’Odessa, sont sous blocus. Les flottes russes bloquent la route et la zone est fortement minée.

Maintenant, la récolte de cette saison commence, mais avec des places limitées pour mettre les nouvelles récoltes. Cet arriéré signifie que certaines cultures pourraient pourrir, et tant qu’elles sont là, elles restent vulnérables aux attaques ou aux vols russes.

L’Ukraine expédie toujours ses céréales vers l’ouest, à travers l’Europe. Mais les problèmes d’infrastructure et une guerre qui fait rage signifient qu’il ne s’agit que d’une fraction de ce qu’il serait autrement. Rachid Bouda, le directeur général de la compagnie maritime MSC Ukraine, expédiait généralement environ 10 000 conteneurs chaque mois depuis les ports ukrainiens de la mer Noire, comme Odessa et Chornomorsk. Ils étaient remplis de toutes sortes de denrées agricoles : blé, orge, maïs, huile de tournesol dans des conteneurs flexitank. Maintenant, c’est plutôt 1 000, peut-être 1 500 conteneurs – bien qu’aucun ne parte des ports ukrainiens.

Un itinéraire passe par Constanta, un port sur la mer Noire, en Roumanie. Mais pour y acheminer des conteneurs, ils doivent d’abord voyager par voie terrestre, soit par camion, soit par train. Ces itinéraires prennent du temps, sont compliqués sur le plan logistique, encombrés et coûteux. Surtout, ces méthodes ne peuvent pas fournir les volumes nécessaires pour déplacer cette quantité de grain.

« Le seul moyen d’expédier du grain depuis l’Ukraine est d’utiliser les ports ukrainiens de la mer Noire », a déclaré Bouda.

L’Ukraine expédie la majorité de ses céréales via les ports de la mer Noire

Avant la guerre, l’Ukraine exportait environ 5 millions de tonnes métriques de céréales chaque mois, dont environ 90 % depuis les ports ukrainiens de la mer Noire, comme Odessa, où d’énormes silos stockent les céréales avant leur départ. « Toute l’infrastructure du pays a été conçue de cette manière, pour exporter des céréales via ces ports de la mer Noire », a déclaré Paskal Zhelev, professeur agrégé de relations économiques internationales à l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, en Bulgarie.

L’invasion russe a interrompu tout cela. Les forces russes ont périodiquement attaqué Odessa, bien que le port soit toujours sous contrôle ukrainien. (La Russie contrôle les ports du sud-est de l’Ukraine, comme Marioupol, sur la mer d’Azov, bien que ceux-ci soient moins critiques pour les expéditions de céréales.)

Mais Les flottes russes contrôlent en grande partie les eaux au large de l’Ukraine, et leur blocus a déconnecté l’Ukraine de ces routes maritimes. L’Ukraine a également fermé le port et miné le littoral au large d’Odessa pour se défendre contre toute tentative russe d’y débarquer. Les mines sont également à flot dans la mer. L’Ukraine reproche à la Russie d’avoir volé des mines et de les avoir libérées pour bloquer les expéditions de céréales ; La Russie prétend que ce sont des mines ukrainiennes qui se sont libérées.

Le blocus est extrême, mais une fois la Russie envahie, le commerce comme d’habitude ne pouvait plus avoir lieu. De nombreuses entreprises commerciales ne veulent pas envoyer leurs navires accoster dans un port qui pourrait devenir la cible d’une frappe de missiles, et les dangers de faire des affaires dans une zone de guerre augmentent considérablement les primes d’assurance, ce qui augmente le coût du transport de toute cargaison. Autrement dit, si les entreprises veulent prendre ce risque.

Beaucoup de céréales, avec des endroits où aller – mais pas de moyen facile de s’y rendre

Les ports ukrainiens de la mer Noire étant fermés, l’Ukraine s’efforce de trouver des itinéraires alternatifs, principalement via les ports d’autres pays de la mer Noire, de la mer Baltique ou de la mer Adriatique. Mais pour atteindre l’un de ces endroits, les expéditions de blé, de maïs ou d’orge doivent voyager par voie terrestre ou depuis des ports fluviaux sur le Danube.

Christina Animashaun/Vox

Une grande partie du grain ukrainien est à destination de Constanta, sur la mer Noire en Roumanie, avec environ 50 % du courant les exportations expédiées à partir de là, a déclaré Nikolay Gorbachov, le chef de l’Association ukrainienne des céréales, un groupe industriel pour les exportateurs et les transformateurs de céréales. Environ 30 % des exportations de céréales ukrainiennes passent par la Pologne près de Gdansk, sur la mer Baltique, et le reste se dirige vers n’importe où ailleurs – ou partout où ils peuvent aller.

Au lieu de 5 millions de tonnes de céréales chaque mois, l’Ukraine ne gère qu’environ 1 à 1,5 million de tonnes, bien que certains experts aient déclaré que cela pourrait être surreprésenté ce qui est physiquement déplacé.

Même ce chiffre masque les coûts, les retards et les complications logistiques. « Trouver des routes alternatives vers les pays voisins expose un problème de longue date de la région de la mer Noire », a déclaré Zhelev. « Il s’agit de l’infrastructure inférieure aux normes et du manque d’interconnectivité appropriée entre ces pays. »

Pour acheminer le grain à Constanta, Bouda a déclaré qu’il avait deux options : le camion ou le train. Au début de la guerre, il était difficile de trouver des camionneurs, car les Ukrainiens ne pouvaient pas quitter le pays. Et Bouda n’était pas le seul à essayer d’envoyer des marchandises par camion ; d’autres ont eu exactement la même idée, ce qui a créé de gros embouteillages sur les routes vers la Roumanie, et un back-up au poste frontière, où les douanes n’avaient pas la technologie ou le personnel pour gérer ce genre de volume. L’attente à la frontière, a déclaré Bouda, pourrait prendre six ou sept jours. Une fois au port, les camionneurs devaient également attendre pour décharger la cargaison. Les coûts se sont ajoutés.

L’option du train présentait ses propres défis, et c’est l’un des nombreux exportateurs ukrainiens auxquels sont confrontés, peu importe ce qu’ils expédient, car le gabarit ferroviaire en Ukraine, comme dans d’autres parties de l’ex-Union soviétique, est d’environ 10 centimètres plus large que ceux généralement utilisé dans toute l’Europe. Cela signifie qu’une fois que le train ukrainien atteint la frontière avec, par exemple, la Pologne, le grain doit être rechargé sur différents trains, ou les wagons de fret doivent être placés sur un train avec une base plus étroite. Ceci, bien sûr, est très compliqué, très coûteux et prend beaucoup de temps. Bouda a déclaré que les arriérés rendent difficile la recherche de wagons disponibles.

« Le volume, il ne peut pas être traité simplement en envoyant des céréales par chemin de fer », a déclaré Arthur Nitsevych, associé d’Interlegal Law Firm, un cabinet ukrainien qui travaille dans le transport maritime et maritime dans la région de la mer Noire. « Il y a des goulots d’étranglement sur le chemin de fer au carrefour entre l’Ukraine et les pays européens, et il y a un manque d’infrastructures, un manque de terminaux, il y a un manque de wagons, de locomotives. Alors tout le monde fait de son mieux, mais il semble que ce ne soit pas possible. Ce n’est pas possible. »

Les combats en Ukraine sont concentrés à l’est et au sud, mais une grande partie de l’infrastructure du pays est mobilisée pour la guerre et donc déjà à bout de capacité. Les infrastructures gravement endommagées et les détours compliquent davantage les déplacements par voie terrestre. Les soldats ukrainiens ont fait sauter des ponts pour arrêter l’avancée de la Russie. Les lignes de train et les gares sont la façon dont l’Ukraine réapprovisionne ses armes, et la Russie a ciblé ces points de livraison.

Les ports fluviaux ukrainiens sur le Danube restent ouverts, mais Gennadiy Ivanov, directeur général de BPG Shipping, a déclaré que ces ports n’exportant presque pas de céréales avant la guerre, ils ne peuvent pas gérer la charge. Environ 100 navires, a-t-il dit, s’étaient accumulés jusqu’à l’entrée du canal de Sulina, avec un temps d’attente d’environ 20 à 25 jours pour accoster.

Lorsque le grain arrive dans un autre port maritime européen, ces lieux ne sont pas nécessairement équipés pour faire face à l’afflux de marchandises. « Constanta n’était pas prête à gérer les volumes des Ukrainiens, et immédiatement elle est devenue congestionnée », a déclaré Bouda.

C’est vrai pour d’autres ports de la région, comme Varna, en Bulgarie, qui a promis d’aider à expédier du grain ukrainien, mais Zhelev a déclaré qu’il n’avait pas vraiment l’infrastructure pour le faire. La Lituanie a également proposé d’envoyer du grain ukrainien via ses ports de la mer Baltique, ce qui sonne bien sur le papier – un joli port profond pour les gros navires, des silos pour stocker le grain et un chemin de fer avec la même largeur de voie. Seul hic : pour y arriver, le blé ukrainien transiterait par la Biélorussie, un État client de la Russie, qui ne serait probablement pas d’accord avec cette idée. Il est plus probable que le blé doive d’abord passer par la Pologne, ce qui nécessiterait deux changements de train.

« Physiquement, vous ne pouvez tout simplement pas vraiment faire sortir ce grain du pays par chemin de fer, par camions et par bateaux », a déclaré Oleg Nivievskyi, vice-président de l’enseignement de l’économie à la Kyiv School of Economics, spécialisé dans l’économie agricole. « Ce n’est tout simplement pas possible. »

Le seul moyen viable de faire sortir le grain ukrainien est de mettre fin au blocus de la mer Noire. Mais comment?

Selon les experts, le pic des exportations de céréales de l’Ukraine se situe entre juillet et décembre, une fois la saison des récoltes lancée – les gens veulent le blé le plus frais et le meilleur, puis d’autres cultures qui sont récoltées par la suite. Le grain restant est distribué tout au long de l’année suivante, jusqu’à ce que la saison reprenne en juillet.

C’est pourquoi la situation céréalière en Ukraine devient si urgente. Le blé ukrainien est semé en hiver et était en grande partie déjà en terre lorsque la guerre a commencé. D’autres cultures plantées au printemps, comme le maïs et le tournesol, sont en baisse, mais pas de façon extraordinaire. « Les agriculteurs plantent, c’est ce qu’ils font », a déclaré Mike Lee, directeur de Green Square Agro Consulting, qui prévoit les rendements des cultures dans la région de la mer Noire. « Même dans la situation extrême d’une guerre, ils sont toujours sortis et ont planté. » Les responsables ukrainiens ont estimé plus tôt cette année que les rendements des récoltes de céréales seraient en baisse d’environ 20 %.

Les agriculteurs ukrainiens continueront de récolter et ils ont besoin d’un endroit pour le stocker. Mais parce que le grain de l’année dernière est bloqué, les silos manquent. L’UE pourrait apporter des silos portables, et le président américain Joe Biden a suggéré de construire des silos le long de la frontière polonaise pour pouvoir transporter plus facilement le grain par voie terrestre. Certaines cultures comme le blé sont un peu plus faciles à stocker, mais restent difficiles car d’autres cultures commencent à arriver plus tard dans l’année. Le stockage est coûteux pour les agriculteurs, surtout s’il n’est pas sûr qu’ils puissent même vendre leur grain. « Il faut dépenser de l’argent pour garder le grain en bon état. Si c’est mauvais, cela signifie également que la qualité du grain va être inférieure et que le prix va être plus bas », a déclaré Nivievskyi.

Toutes ces solutions – pays de l’UE assouplissant les contrôles transfrontaliers pour les expéditions de blé par voie terrestre, nouveaux silos – sont des pansements sur une plaie béante. Il n’y a qu’une seule solution, a déclaré Gorbatchev, et c’est « d’ouvrir les ports ».

La Turquie négocie des pourparlers avec la Russie sur les ports, y compris une proposition des Nations Unies qui créerait une sorte de corridor sécurisé pour le transport du grain, potentiellement avec des escortes navales turques. D’autres ont proposé d’utiliser les flottes de l’OTAN, du Royaume-Uni ou des États-Unis – quelque chose comme les États-Unis l’ont fait dans les années 1980 dans le golfe Persique. Ce plan placerait potentiellement les navires de l’OTAN inconfortablement près des navires russes, et les États-Unis l’ont, pour l’instant, exclu.

La Russie a également suggéré qu’elle pourrait assouplir le blocus, en échange d’un allégement des sanctions occidentales, une contrepartie qui joue sur la stratégie de la Russie d’essayer de blâmer les États-Unis et l’Occident, et non sa guerre non provoquée, pour la crise alimentaire à venir.

Même si un accord est conclu, les eaux de la région devront encore être déminées, ce qui, selon les experts, est techniquement possible, mais prendra du temps, peut-être des mois. L’Ukraine craint que cela ne laisse Odessa vulnérable aux attaques, d’autant plus que la Russie a l’habitude de violer ces accords. Mais comme l’ont dit les experts, il doit y avoir une sorte de percée diplomatique, car la mer Noire est le seul moyen viable d’acheminer le grain. « Sinon », a déclaré Zhelev, « le monde entier souffre. »