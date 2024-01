Pourquoi le gouverneur Nyong’o risque la prison

Le gouverneur de Kisumu Anyang’ Nyong’o, son adjoint Mathew Owili et le directeur municipal Abala Wanga risquent une peine de six mois de prison ou une amende pour avoir désobéi aux ordonnances du tribunal leur interdisant de prendre le contrôle du controversé Ofafa Memorial Hall.

Dans une décision rendue le 29 janvier 2024 par le juge Samson Okong’o, le tribunal a prolongé les ordonnances provisoires interdisant aux quatre personnes toute activité au Ofafa Memorial Hall jusqu’à ce que la demande soit entendue et tranchée le 6 mars.

Dans cette affaire, trois personnes, M. Calvin Ariko Lukio, Lawi Raburu Javan et Jane Akinyi Midialo, qui sont des administrateurs enregistrés du Conseil des Anciens de Luo, ont poursuivi le gouvernement du comté de Kisumu et le directeur de la ville pour outrage au tribunal.

Les plaignants voulaient que le gouverneur Nyong’o, son adjoint le Dr Owili, la secrétaire par intérim du comté, Mme Oluoch, et le directeur municipal, M. Abala Wanga, soient détenus et reconnus coupables d’outrage en raison de leur désobéissance délibérée aux ordres émis le 15 décembre 2023.

Le 15 décembre 2024, la juge Esther Asati du Tribunal de l’environnement et du foncier a rendu des ordonnances interdisant aux accusés de poursuivre des activités qui comprenaient la cérémonie commémorative de Jaramogi Oginga Odinga au Hall commémoratif d’Ofafa.

Cependant, le 19 décembre 2023, au mépris flagrant des ordonnances émises par le tribunal, le gouvernement du comté de Kisumu et le directeur municipal, par l’intermédiaire de leurs agents, se sont lancés dans un exercice de démolition de parties du mémorial d’Ofafa.

Ils ont détruit et rasé certaines structures et ont déclaré publiquement que la propriété relevait désormais du gouvernement du comté de Kisumu.

La démolition et l’expulsion des locataires qui en résultent ont été considérées comme la plus haute forme de moquerie, de désobéissance aux ordonnances du tribunal et d’ingérence dans les affaires des commerçants qui occupaient la parcelle litigieuse.