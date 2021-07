Le camp d’ÉTÉ est une tradition annuelle appréciée par de nombreux enfants à travers le pays.

Pour les enfants du gouverneur de Californie Gavin Newsom, leurs jours de camping ont été écourtés après que leurs parents les ont retirés du programme.

Le gouverneur Gavin Newsom est candidat à une élection de rappel en septembre 2021 Crédit : AP

Pourquoi le gouverneur Gavin Newsom a-t-il retiré ses enfants du camp d’été ?

Il a été annoncé le mercredi 27 juillet 2021 que le gouverneur Newsom et son épouse avaient décidé de retirer leurs enfants d’un camp d’été conformément aux politiques relatives aux masques faciaux.

« Les Newsom étaient inquiets de voir des enfants non vaccinés démasqués à l’intérieur d’un camp que leurs enfants ont commencé à fréquenter hier et après avoir vu cela, ils ont retiré les enfants du camp », a déclaré Erin Mellon, porte-parole des familles, dans un communiqué.

« Leurs enfants ne participeront plus à ce camp.

Mellon a ajouté qu’après que la famille ait « examiné les communications du camp et réalisé qu’un e-mail avait été manqué disant que le camp n’appliquerait pas les directives de masquage », ils ont décidé que cette décision serait la meilleure.

Quelles sont les politiques californiennes en matière de masques faciaux ?

Depuis le 28 juillet 2021, dans l’État de Californie, les couvre-visages sont obligatoires à l’intérieur pour les écoles K-12, les garderies et autres établissements pour jeunes selon le California Department of Public Health.

Il y a eu une augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays dans les camps d’été qui proviennent principalement d’enfants et de membres du personnel non vaccinés.

Les vaccins COVID-19 ont été approuvés pour ces 12 ans et plus.

Gavin Newsom a quatre enfants

Le gouverneur Gavin Newsom est-il prêt pour une élection de rappel ?

Le 14 septembre 2021, l’État de Californie organisera une élection de rappel visant à destituer le gouverneur démocrate de son poste.

On demandera aux résidents californiens si Newsom doit être rappelé et qui devrait lui succéder si cela devait se produire.

Les partisans de Rappel affirment que Newsom avait mal géré la réponse à la pandémie de COVID-19.

Ils allèguent qu’il n’a pas fait assez pour le taux d’itinérance et a soutenu le rationnement de l’eau.

La campagne a soumis plus de 2 millions de signatures le 17 mars 2021, et plus d’un million ont été jugées valides pour déclencher le rappel.

Newsom a été élu en 2018 et occupera le poste jusqu’en 2023, à moins qu’il ne soit rappelé en septembre.