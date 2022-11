Pourquoi le gouverneur du Texas Greg Abbott est-il en fauteuil roulant ?

La liste des réalisations politiques de GREG Abbott a mis l’accent sur lui et sa vie.

Bien que le gouverneur Abbott soit un politicien hautement reconnu, certaines personnes ne connaissent pas la raison pour laquelle il est confiné à un fauteuil roulant et ce qui lui est arrivé.

L’apparition en fauteuil roulant de Greg Abbott a laissé les électeurs se demander ce qui lui était arrivé Crédit : Getty

Pourquoi le gouverneur Greg Abbott est-il en fauteuil roulant ?

Quand il avait 26 ans, un accident anormal a entraîné la paralysie de Greg Abbott de la taille aux pieds.

Le 14 juillet 1984, Abbott faisait du jogging avant qu’une tempête ne fasse tomber un chêne sur lui.

En raison de l’accident, il a eu besoin de deux tiges d’acier implantées dans sa colonne vertébrale et d’une cure de désintoxication approfondie au TIRR Memorial Hermann à Houston, au Texas.

Selon son site Web, le processus de rétablissement lui a rappelé ses leçons de vie, notamment la persévérance.

Abbott a révélé dans une vidéo YouTube publiée sur son compte officiel : “Je faisais juste du jogging comme n’importe quel autre jour.

“Puis, bam – un énorme bruit de type explosion s’est produit juste à côté de moi.

Le politicien a en outre partagé: “La prochaine chose que je sais, j’étais à terre parce que cet énorme arbre était tombé sur moi.

“La douleur était atroce, j’avais l’impression que quelqu’un avait pris un marteau dans mon dos.

“J’étais littéralement aux portes de la mort et j’avais l’impression de devoir m’accrocher à chaque instant.

“Lorsque vous êtes allongé dans votre lit, étranglé par la douleur, vous devez appliquer les leçons que vous avez apprises toute votre vie.

Abbott a rappelé: “Pour moi, cette leçon était la persévérance. C’était la leçon de ne jamais, jamais abandonner.

“Nos vies ne sont pas définies par nos défis. Au lieu de cela, nous arrivons à définir nos vies en fonction de la façon dont nous répondons à ces défis.”

Abbott a été paralysé après qu’un coup de foudre a fait tomber un arbre Crédit : AP

Le gouverneur Abbott est-il candidat à la réélection ?

Le 8 janvier 2022, le gouverneur du Texas Abbott a annoncé sa décision de briguer un troisième mandat lors des élections de mi-mandat de l’année.

Il a déclaré aux participants au Hispanic Leadership Summit : “Ensemble, nous avons mis le Texas sur une voie remarquable vers un avenir meilleur.

“Un Texas où les familles de travailleurs peuvent faire plus que simplement s’en sortir. Elles peuvent s’épanouir grâce aux opportunités offertes par la neuvième plus grande économie du monde.”

Des mois plus tard, le mardi 1er mars, il a poursuivi sa campagne de réélection en remportant la primaire du Parti républicain.

Afin de mériter un troisième mandat, le titulaire devra battre le candidat démocrate Beto O’Rourke le mardi 8 novembre.

Quand Abbott est-il devenu gouverneur?

Le 14 juillet 2013, le procureur général du Texas de l’époque a déclaré sa candidature au poste de gouverneur.

Il a annoncé: “Quand il s’agit de notre liberté et de notre avenir, je n’arrêterai jamais, je n’arrêterai jamais de me battre.

“C’est pourquoi je vous demande – au peuple du Texas – de m’élire comme votre prochain gouverneur.

“L’avenir du Texas exige une meilleure éducation, des communautés plus sûres et un gouvernement plus intelligent.”

Abbott a été élu pour la première fois gouverneur le 4 novembre 2014 et a commencé son deuxième mandat le 6 novembre 2018.