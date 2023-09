Pourquoi le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, devrait promulguer une taxe sur les armes à feu

À en juger par la mesure qui compte le plus, Les lois californiennes sur les armes à feu ont été efficaces. Il y a trente ans, le taux d’homicides par arme à feu dans l’État était le troisième plus élevé du pays, 50 % supérieur à la moyenne nationale. L’année dernière, grâce à des politiques sensées telles que l’interdiction des armes d’assaut et la vérification universelle des antécédents, la Californie a enregistré le septième taux de mortalité par arme à feu le plus bas du pays, soit 43 % de moins que la moyenne américaine.

À une échelle relative, les progrès de la Californie sont très encourageants. Mais à l’échelle humaine, le bilan des armes à feu dans l’État reste scandaleux. Plus de 3 000 Californiens ont perdu la vie par balle l’année dernière, dont environ la moitié par homicide.

Classé Premier État du pays en matière de sécurité des armes à feu par le Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, la Californie continue de jouer un rôle de premier plan dans le pays en matière d’adoption de réglementations de bon sens sur les armes à feu, même si elle fait face au déclin rapide de la tolérance de la Cour suprême des États-Unis à l’égard des restrictions sur les armes à feu. Mais pour réduire davantage le bilan humain, l’État doit investir sérieusement dans des programmes communautaires susceptibles de briser le cycle de la violence dans ses quartiers les plus infestés d’armes.

Le gouverneur Gavin Newsom a l’opportunité de réaliser un tel investissement à une échelle historique. Il peut le faire en signant un projet de loi visant à créer le premier État du pays. taxe d’accise sur les ventes au détail d’armes à feu et de munitions . Adoptée par le Parlement ce mois-ci après une série de tentatives infructueuses, la taxe de 11 % permettrait de récolter environ 159 millions de dollars par an pour prévenir la violence armée.

La plus grande part de ces revenus serait consacrée aux programmes d’intervention contre la violence au niveau de la rue. La taxe permettrait également d’investir dans la sécurité des écoles et dans des programmes visant à retirer les armes aux personnes interdites de les posséder.

Les programmes d’intervention mettent fin à la violence de rue en travaillant avec des personnes à haut risque, notamment des jeunes incarcérés, des membres de gangs et des recrues potentielles, ainsi que des personnes hospitalisées suite à des blessures par balle. Ils proposent une médiation en cas de conflit, un soutien par les pairs, un mentorat, des conseils en traumatologie et même une aide à la réinstallation pour sortir les personnes de situations dangereuses.

Ces programmes emploient stratégies éprouvées et fondées sur des données probantes dans les communautés où l’intervention sauve des vies. Bien que la violence armée soit épidémique dans tout le pays, elle est particulièrement dévastatrice dans les communautés noires et latino-américaines. La moitié des victimes d’homicides par arme à feu en Californie l’année dernière étaient latinos et 31 % étaient noirs. Les parents noirs sont plus susceptibles de perdre leurs jeunes fils à cause d’un homicide par arme à feu que de toutes les autres causes de décès combinées selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Il faut des armées d’artisans de la paix locaux au niveau communautaire pour éloigner les gens des réseaux sociaux dans lesquels la violence armée est ancrée et briser cet horrible cycle. L’Institut Urbain pour la Paix Coalition d’intervention contre la violence de Los Angelespar exemple, comprend 20 organisations de première ligne dirigées par des Noirs et des Marrons pour la paix et qui ont besoin de davantage d’investissements dans la sécurité communautaire.

Le maintien de ces initiatives de sécurité publique dans les villes de tout l’État nécessite un financement prévisible et continu. Conscient de cela, le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, a soutenu cette législation, citant une forte baisse des homicides liés aux armes à feu depuis la mise en œuvre de programmes d’intervention contre la violence.

Une taxe sur les fabricants et vendeurs d’armes et de munitions constitue une source logique de financement pour la prévention de la violence. La Californie prélève depuis longtemps des taxes d’accise sur les produits nocifs, parmi lesquels l’alcool, le tabac et, plus récemment, la marijuana. Et il ne fait aucun doute que les armes causent du mal : en Californie, quelqu’un est tué avec une arme à feu toutes les trois heures .

Une taxe d’accise fédérale sur les armes à feu pour financer la préservation de la faune a été soutenu par la National Rifle Assn. et est en place depuis plus d’un siècle. C’est d’autant plus remarquable que la Cour suprême a statué que les lois modernes sur les armes à feu doivent être fondées sur la pratique historique. Si nous pouvons avoir une taxe fédérale sur les armes dédiée à la conservation de la faune, une taxe d’État dédiée à la réduction du carnage humain est tout à fait raisonnable.

Comme la plupart des élus, Newsom est, à juste titre, réticent à augmenter les impôts. Mais le gouverneur a courageusement pris les devants en matière de réglementation de la sécurité des armes à feu, proposant même un amendement qui consacrerait les principes fondamentaux de sécurité des armes à feu dans la Constitution américaine. Signer ce projet de loi serait conforme à ce leadership.

Newsom sait que le point fondamental de la réglementation californienne judicieuse sur les armes à feu est de réduire la violence et de sauver des vies. C’est ce que fera certainement ce projet de loi.

Paul Carrillo est vice-président du Giffords Center for Violence Intervention et co-fondateur de Southern California Crossroads, une organisation à but non lucratif de prévention et d’intervention contre la violence.