Pourquoi le gouvernement sud-africain voulait-il dépenser 58 millions de dollars pour parrainer un club de football britannique ?

CNN

—



Lorsque les plans de l’office du tourisme du gouvernement sud-africain pour parrainer le club de Premier League anglaise Tottenham Hotspur ont été divulgués puis confirmés la semaine dernière, ils ont provoqué la colère du public.

L’accord de parrainage controversé, qui a été approuvé sous condition mais pas encore finalisé, serait d’environ 58 millions de dollars (1 milliard de rands).

Mais l’Afrique du Sud est actuellement dans une crise nationale, sa vie quotidienne paralysée par une série de pannes d’électricité quotidiennes affectant tout, de la préparation du lait maternisé et de la police à l’alimentation des machines à oxygène et à la préservation des cadavres.

Connues localement sous le nom de délestage, ces pannes sont effectuées par le service public d’énergie Eskom pour éviter l’effondrement total du réseau et sont devenues si perturbatrices que le président Cyril Ramaphosa envisage de déclarer une catastrophe naturelle.

Dans ce climat, et suite au contrecoup qui a accompagné l’annonce publique des plans, les médias locaux ont rapporté dimanche que la ministre du Tourisme, Lindiwe Sisulu, était « sur le point de débrancher » l’accord.

CNN a contacté le ministère du Tourisme pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication, et South African Tourism (SAT) qui a refusé de commenter.

Alors, alors que le pays est au milieu d’une crise nationale, pourquoi son office du tourisme a-t-il approuvé sous condition un accord qui dirigerait l’argent du gouvernement vers l’un des clubs de football les plus grands et les plus riches d’Angleterre ?

Apparemment, le parrainage de Tottenham aiderait à “convertir les fans et les spectateurs en touristes”, a déclaré South African Tourism (SAT) dans un communiqué le 2 février, aidant à atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de 21 millions d’arrivées de touristes internationaux d’ici 2030, alors que le tourisme du pays secteur se remet de la pandémie de Covid-19.

« Nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n’était, car cela ne donnera pas les résultats escomptés. C’est pourquoi nous envisageons un partenariat de cette envergure avec le Tottenham Hotspurs FC, pour vraiment nous aider à changer le cadran de nos arrivées de touristes », a déclaré le directeur général par intérim de la SAT, Themba Khumalo, dans le communiqué.

Tottenham a refusé de commenter l’accord.

L’industrie touristique sud-africaine s’est effondrée pendant la pandémie, sa contribution au PIB du pays ayant diminué de plus de moitié en 2020 et, alors que le marché intérieur s’est redressé, attirer les touristes internationaux s’est avéré plus difficile.

Utiliser le sponsoring du football pour stimuler le tourisme international n’est pas une idée nouvelle. Le Rwanda a commencé à parrainer Arsenal de manière controversée en 2018, ce que SAT cite comme la raison d’une augmentation de 8% du nombre de touristes dans ce pays.

Pendant ce temps, le ministère du Tourisme, de la Culture et de la Faune du Malawi a signé le mois dernier un accord avec le club espagnol de la division Segunda, le Club Deportivo Leganes, pour devenir l’un de ses principaux sponsors rotatifs.

En choisissant de parrainer les Spurs, SAT espère exploiter le marché britannique – la troisième plus grande source de visiteurs internationaux en Afrique du Sud – et atteindre le milliard de foyers dans le monde qui regardent la Premier League.

L’expert financier du football, Kieran Maguire, a déclaré à CNN Sports qu’un accord de parrainage entre les Spurs et la SAT “semble une relation plutôt étrange”, même s’il cherche à capitaliser sur l’audience mondiale de la Premier League.

“Vous pouvez voir les avantages pour le club de football car ils reçoivent de l’argent”, ajoute-t-il. « En termes de bénéfices pour les pays, moins. Essayer de lier des campagnes de marketing individuelles à un niveau de succès de manière mesurable est toujours difficile. »

Avant que les plans ne soient finalisés, cependant, ils ont été divulgués au journal sud-africain The Daily Maverick, suscitant la colère du public.

Alors que l’office du tourisme déplorait que les plans aient été rendus publics, des critiques ont émergé de divers horizons, y compris au sein du gouvernement lui-même.

Trois membres de l’office du tourisme du gouvernement sud-africain – Enver Duminy, Ravi Nadasen et Rosemary Anderson – ont démissionné après que les plans ont été rendus publics.

Même Ramaphosa s’oppose à l’accord sous sa forme actuelle, son porte-parole Vincent Magwenya déclarant que “nous ne pensons pas que dépenser autant d’argent de la manière suggérée sera justifié”, selon des médias locaux tels que News24.

CNN a contacté le bureau du président pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Les détracteurs du gouvernement, cependant, proposent une autre explication à l’accord proposé, le présentant comme une feuille de vigne coûteuse alors que le délestage affecte tous les aspects de la vie quotidienne sud-africaine et que les industries touristiques locales ont encore du mal à se remettre de la pandémie.

Parti d’opposition Alliance démocratique (AD) a critiqué l’accord, affirmant que l’argent pourrait financer plus de 33 millions de litres de carburant pour alimenter Eskom, plus de 10 000 bourses d’étudiants de premier cycle supplémentaires et près de 5 000 nouveaux policiers, tandis que le Congrès des syndicats sud-africains l’a fustigé comme un “projet de vanité malavisé”. .”

De même, Manny de Freitas, le ministre fantôme du Tourisme de la DA, a qualifié la proposition de « autre stratagème fastueux et glamour du ministre du Tourisme Sisulu, pour laisser une marque dans le tourisme avant le redéploiement potentiel vers un autre département lors d’un remaniement ministériel annoncé prochainement. .”

Il a ajouté que le DA enverrait une délégation aux Spurs cette semaine pour vérifier le statut de l’accord et si de l’argent avait été échangé.

L’OUTA, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la mauvaise administration, les abus fiscaux et la corruption, a appelé le gouvernement à fournir “des informations détaillées et de la transparence”, et a souligné que l’accord proposé semble contredire la stratégie déclarée de la SAT consistant à passer d’une approche marketing à une approche plus soutien solide du secteur du tourisme.

“Nous pensons que cela pourrait être un grave gaspillage d’argent et un abus des fonds des contribuables, en particulier lorsque cette décision consommerait environ 38% du budget marketing de SA Tourism pour les trois à quatre prochaines années”, a déclaré son PDG Wayne Duvenage dans le communiqué.

“En plus de cela, ces dépenses sont largement destinées aux visiteurs britanniques, qui ne représentent qu’environ 25% du marché du tourisme récepteur en Afrique du Sud.”

Alors que les Sud-Africains sont aux prises avec les questions entourant l’approbation de l’accord, la pression politique monte sur ceux, comme Sisulu, qui finiront par le finaliser.