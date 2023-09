Pourquoi le gouvernement indien au pouvoir pourrait-il faire pression pour changer le nom du pays

Alors que l’Inde se prépare à accueillir les dirigeants internationaux au sommet du G20 plus tard cette semaine, le choix délibéré des mots du gouvernement sur une brève invitation à un dîner a conduit certains à croire que le gouvernement pourrait décider de changer le nom du pays.

Les invités invités à dîner avec le président Droupadi Murmu à Delhi samedi ont été invités à dîner avec le « président de Bharat », utilisant un mot sanskrit et hindi interchangeable depuis longtemps avec l’Inde et devenu politiquement chargé.

La note a suscité des spéculations selon lesquelles l’Inde pourrait devenir le dernier pays cherchant à changer de nom, rejoignant potentiellement une liste de pays comprenant la Turquie, la République tchèque et les Pays-Bas.

De tels changements, conviennent les experts, doivent faire l’objet d’un examen attentif, car les noms peuvent être imprégnés d’une reconnaissance sociale, politique et économique dans le monde entier.

« Ce qui m’inquiète, c’est que pour un gain idéologique politique à court terme, vous abandonnez en réalité une somme énorme », a déclaré Jo Sharma, professeur agrégé d’études historiques et culturelles à l’Université de Toronto.

Le gouvernement nationaliste change les noms des villes depuis des années

Depuis des milliers d’années, le pays le plus peuplé du monde est connu sous deux noms clés, qui figurent tous deux dans sa constitution : India (anglais) et Bharat (sanskrit). L’Hindoustan – ou « terre des hindous » en ourdou – en est un autre.

Bharat et Inde sont utilisés de manière interchangeable dans le pays, mais dans le monde entier, l’Inde est la plus courante.

L’invitation du président Murmu cette semaine a été considérée par certains comme une allusion délibérée, étant donné le gouvernement nationaliste hindou de l’époque.

Depuis des années, le parti Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi change les noms des villes, affirmant que cela aiderait l’Inde à effacer une mentalité d’esclavage établie sous le colonialisme.

Le président indien Droupadi Murmu, à gauche, et le Premier ministre indien Narendra Modi sont présentés lors d’une réception cérémonielle à la Maison du président indien à New Delhi le 30 mai. (Argent Sharma/AFP via Getty Images)

« Ce [dinner invitation] « C’est lié à d’autres mesures prises par ce gouvernement, où il a tenté – selon lui – de purifier, d’assainir l’Inde des éléments liés à l’empire moghol, au persan ou à de nombreuses autres langues », a déclaré Sharma.

Les partisans du changement ont déclaré que les dirigeants coloniaux britanniques utilisaient le mot Inde pour éradiquer Bharat et construire leur propre héritage britannique.

« Le nom de notre pays est Bharat et cela ne fait aucun doute », a déclaré mardi Rajeev Chandrasekhar, vice-ministre fédéral, alors que les partis d’opposition du pays réagissaient à l’invitation.

Un autre expert a déclaré que le gouvernement ne prenait pas la décision d’effacer l’Inde – seulement pour souligner Bharat, qui évoque une image de l’Inde. à travers ses communautés hindoues plutôt qu’à travers sa diaspora plus large.

« Personne en Inde, au sens officiel, ne suggère que le terme « Inde » soit éliminé. C’est simplement l’accent mis désormais sur ce terme « Bharat » qui occupe une place centrale », a déclaré Neilesh Bose, professeur agrégé d’histoire à l’Université de Victoria.

« Je dirais cependant que s’il y avait un tel débat… si l’on devait effacer Bharat et se référer uniquement à l’Inde, alors on courrait le risque d’effacer les vastes et anciennes fondations sur lesquelles l’Inde est construite. »

Existe-t-il un précédent en matière de changement de nom ?

Les noms des États et des villes en Inde ont également été modifiés avant l’entrée en fonction de Modi.

Trivandrum, sur la côte sud-ouest du pays, est devenue Thiruvananthapuram en 1991 ; Bombay, densément peuplée, est devenue Mumbai en 1995 ; et une autre ville côtière, Madras, est devenue Chennai en 1996. Au cours des deux décennies suivantes, la plupart des grandes villes du pays – de Bangalore (aujourd’hui Bengaluru), à Calcutta (aujourd’hui Calcutta) et à Cochin (aujourd’hui Kochi) – ont été transformées.

« Il y a eu de très nombreux exemples de noms officiels, de grands changements… de noms liés à l’esclavage, au colonialisme, etc. », a déclaré Sharma.

Un agent de sécurité monte la garde devant le « Bharat Mandapam », le lieu principal du sommet du G20, situé au cœur de New Delhi, mardi. (Adnan Abidi/Reuters)

D’autres pays dans le monde ont changé de nom pour des raisons allant de la simple orthographe et du gain socio-économique à l’abandon des noms coloniaux et à la célébration de l’indépendance.

En 2016, la République tchèque a adopté le nom de Tchéquie dans l’espoir de se démarquer de son prédécesseur, la Tchécoslovaquie, et de sa voisine, la Slovaquie.

Le Swaziland est devenu le Royaume d’Eswatini lorsque la nation a célébré ses 50 ans d’indépendance en 2018, tandis que la Turquie est devenue la Turquie l’année dernière, après que son président a déclaré que cette dernière représentait mieux sa culture et son histoire.

D’autres pays incluent la Hollande (aujourd’hui les Pays-Bas), Ceylan (aujourd’hui le Sri Lanka), le Siam (aujourd’hui la Thaïlande) et la Birmanie (aujourd’hui le Myanmar). Certains pays comme la Russie, la Serbie et la Macédoine ont connu plus d’une demi-douzaine de changements au fil des décennies.

Le sommet du G20, qui durera deux jours, réunira les dirigeants des pays les plus riches et les plus puissants du monde. (Altaf Hussein/Reuters)

Étant donné que le nom Inde revêt une importance mondiale et économique, les experts suggèrent que tout changement devrait être soigneusement étudié.

« Nous disons tous Bharat – qu’y a-t-il de nouveau là-dedans ? » a déclaré Mamata Banerjee, l’une des principales dirigeantes de l’opposition. « Mais le nom Inde est connu dans le monde entier.… Que s’est-il passé soudainement pour que le gouvernement ait dû changer le nom du pays ?

Sharma a déclaré qu’il serait « insensé » pour un gouvernement de changer de nom pour ce qu’elle a décrit comme un gain politique « à court terme ».

« Il existe une reconnaissance du nom. L’Inde est un nom qui a une résonance mondiale. Bharat ne l’est pas. Donc l’Inde et Bharat devraient coexister – et peuvent coexister. Mais le nom officiel ? Il n’est vraiment pas nécessaire de le changer », a-t-elle déclaré.