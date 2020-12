Mercredi, 48 procureurs généraux et la Federal Trade Commission ont intenté une action en justice contre Facebook, affirmant que la société était un monopole et qu’elle devrait être obligée de vendre Instagram et WhatsApp. | Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Les experts ont déclaré à Recode qu’il était possible que Facebook soit obligé de vendre les deux applications, mais pas de sitôt.





Mercredi, la Federal Trade Commission des États-Unis et 48 procureurs généraux des États américains ont intenté des poursuites majeures contre Facebook qui soutiennent que le géant des médias sociaux est un monopole dont les pratiques anticoncurrentielles nuisent aux Américains.

Les deux poursuites, qui font suite à plus d’un an d’enquêtes, sont le plus grand défi antitrust auquel Facebook a été confronté. Ils appellent tous deux essentiellement à la dissolution de Facebook en le forçant à annuler ses acquisitions d’Instagram et de WhatsApp, qui comptent ensemble des milliards d’utilisateurs.

Les poursuites allèguent qu’une telle action peut être nécessaire parce que Facebook a écrasé ses concurrents et atteint sa domination en achetant des rivaux potentiels, et que cela limite les choix des consommateurs américains et réduit leur accès aux protections de la vie privée.

« Ils ont étouffé l’innovation et ils ont dégradé la protection de la vie privée de millions d’Américains », a déclaré mercredi le procureur général de New York, Letitia James, qui a dirigé le procès des États (qui comprend 46 États plus Washington, DC et Guam). « Aucune entreprise ne devrait avoir autant de pouvoir incontrôlé sur nos informations personnelles et nos interactions sociales. »

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais un article de blog publié par la société mercredi a qualifié les poursuites d ‘«histoire révisionniste». La société a souligné que ses acquisitions de WhatsApp et d’Instagram avaient été approuvées par la FTC il y a des années, et a déclaré que le fait d’autoriser une «reprise» créerait un précédent inquiétant selon lequel «aucune vente ne sera jamais définitive».

Leurs affaires portent en particulier sur les acquisitions d’Instagram par Facebook, une application de partage de photos achetée pour 1 milliard de dollars en 2012, et l’application de messagerie mondiale WhatsApp, qu’elle a achetée pour 19 milliards de dollars en 2014. Les poursuites affirment que Facebook dépendait de ces acquisitions pour devenir le monopole qu’il est aujourd’hui, lui donnant le pouvoir d’écraser les concurrents qu’il n’acquiert pas.

«Pendant près d’une décennie, Facebook a eu un pouvoir de monopole sur le marché des réseaux sociaux personnels aux États-Unis», soutient le procès AG. «Facebook maintient illégalement ce pouvoir de monopole en déployant une stratégie d’achat ou d’enterrement qui déjoue la concurrence et nuit à la fois aux utilisateurs et aux annonceurs.»

Le cas de la FTC arrive à la même conclusion. « Non content d’attirer et de fidéliser les utilisateurs grâce à la concurrence sur le fond, Facebook a maintenu sa position de monopole en rachetant des entreprises qui présentent des menaces concurrentielles et en imposant des politiques restrictives qui entravent de manière injustifiée des rivaux réels ou potentiels que Facebook n’acquiert pas ou ne peut pas », déclare le costume.

C’est un argument convaincant, a déclaré à Recode Will Kovacic, ancien membre de la FTC et professeur de droit et de politique à l’Université George Washington. «Tous deux reposent sur l’idée que la principale source de domination de Facebook était les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp en particulier, et que ce sont les principaux piliers de la position actuelle de l’entreprise sur le marché. Et la seule façon de réparer cela est de créer une nouvelle entreprise. »

Les poursuites judiciaires surviennent à un moment charnière pour Big Tech, alors que le public, les régulateurs et les législateurs des deux côtés de l’allée examinent ces entreprises et leurs impacts sur la société et l’économie. En octobre, le comité antitrust de la Chambre a conclu une enquête de 16 mois en publiant un rapport de grande envergure qui a révélé que Facebook et ses collègues géants de la technologie Amazon, Apple et Google avaient des pratiques antitrust et devaient être mieux réglementés. Une question encore non résolue est de savoir si les lois antitrust rédigées il y a des décennies sont à la hauteur de la tâche de réglementer les entreprises à l’ère d’Internet.

Bien que les conclusions soient similaires, les poursuites judiciaires de mercredi sont différentes du rapport des législateurs, qui formule des recommandations mais ne peut pas faire grand-chose pour appliquer ces suggestions. Cependant, ces poursuites pourraient obliger Facebook à prendre certaines mesures, telles que le paiement d’amendes ou la vente de WhatsApp et Instagram sur la base des lois existantes. Pourtant, il est trop tôt pour dire quel sera l’impact de ces poursuites.

Pourquoi le gouvernement américain dit que Facebook est mauvais pour les Américains

Bien que les cas de la FTC et des procureurs généraux ne soient pas exactement les mêmes, les parties ont collaboré et leurs cas présentent des allégations similaires sur les raisons pour lesquelles Facebook est anticoncurrentiel.

Essentiellement, ils constatent que Facebook est un puissant monopole des médias sociaux qui collecte une quantité massive de données sur les utilisateurs américains que l’entreprise utilise pour vendre des publicités. Alors que les poursuites se concentrent sur les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp, les deux affirment que le comportement anticoncurrentiel de Facebook fait partie d’un schéma plus large.

Une grande partie des preuves dans les affaires citent les commentaires des dirigeants de l’entreprise, y compris le PDG Mark Zuckerberg, comme preuve que Facebook est intentionnellement anticoncurrentiel. Par exemple, le cas de la FTC cite un e-mail que Zuckerberg a envoyé à un collègue le jour où Facebook a annoncé qu’il achetait Instagram. «Je me souviens de votre publication interne sur la façon dont Instagram était notre menace et non Google+. Vous aviez fondamentalement raison. Une chose à propos des startups, c’est que vous pouvez souvent les acquérir », cite Zuckerberg.

«Ce que le procès signifie, c’est que le pouvoir de monopole de Facebook et les réseaux sociaux personnels n’étaient pas seulement le résultat de l’innovation ou du fait d’être le meilleur produit ou service, mais plutôt que Facebook a enfreint les lois antitrust afin de s’assurer qu’il ne soit pas confronté toute concurrence significative », a déclaré Sally Hubbard, de l’Open Markets Institute, à Recode.

Les cas appellent également le traitement réservé par Facebook aux développeurs. Ils accusent la société de permettre aux producteurs d’autres logiciels d’utiliser les données de Facebook pour développer leurs propres applications et les connecter à son service, ce qui a profité à Facebook car il incitait plus de personnes à rejoindre et à utiliser Facebook plus souvent. Mais Facebook exclurait ensuite ces applications s’il les considérait finalement comme une menace pour sa propre entreprise.

«Vous n’êtes pas autorisé à offrir à chaque entreprise quelque chose qui constitue une sorte d’intrant essentiel pour la concurrence», explique Hubbard, «mais interrompez ensuite le processus lorsqu’une entreprise ose vous concurrencer, ce que Facebook a fait.»

«Les utilisateurs de services de réseaux sociaux personnels ont souffert et continuent de souffrir de divers préjudices en raison du comportement illégal de Facebook, notamment une qualité dégradée de l’expérience des utilisateurs, moins de choix dans les réseaux sociaux personnels, la suppression de l’innovation et la réduction des investissements dans des services potentiellement concurrents. », Déclare le procès AG. Il soutient qu’une autre conséquence de tout cela a été de nuire au droit des Américains à la vie privée parce que Facebook a étouffé les concurrents qui auraient pu offrir de meilleures protections de la vie privée. (En 2019, Facebook a accepté de payer une amende record de 5 milliards de dollars dans le cadre d’un règlement avec la FTC sur des allégations de violation de la vie privée.)

Toute rupture potentielle de Facebook est encore loin

Alors, quelle est la solution pour réparer certains des dommages que ces poursuites, selon Facebook, causent à ses utilisateurs et au marché?

Les deux procès affirment que le géant des médias sociaux devrait essentiellement se séparer. Mais y arriver sera difficile et si cela se produit, cela prendra du temps. Hubbard de l’Open Market Institute a déclaré à Recode qu’un litige sur Facebook étant forcé de se séparer d’Instagram et de WhatsApp prendrait probablement des années; D’autres experts ont déclaré à Recode qu’un essai ne commencerait probablement même pas avant l’année prochaine, ou aussi tard qu’en 2022.

Autre complication: Facebook continue à entrelacer ses applications, ce qui les rendrait vraisemblablement plus difficiles à séparer s’il en arrivait à ce point. En 2019, Facebook a annoncé qu’il commencerait à fusionner l’infrastructure technique des systèmes de messagerie directe utilisés par WhatsApp, Instagram et Facebook. La société a également des espoirs plus ambitieux pour WhatsApp et a signalé qu’elle pourrait lier ses activités publicitaires Facebook et Instagram à la plate-forme de messagerie.

Dans un tweet mercredi après l’annonce des poursuites, Facebook repoussé contre leurs prétentions, soulignant que la FTC avait approuvé les acquisitions de WhatsApp et Instagram il y a des années.

«Nous examinons les plaintes et nous aurons plus à dire bientôt», a tweeté la société juste après l’annonce des poursuites. «Des années après que la FTC a autorisé nos acquisitions, le gouvernement souhaite maintenant une refonte sans tenir compte de l’impact que ce précédent aurait sur la communauté des affaires en général ou sur les personnes qui choisissent nos produits chaque jour.

Dans un article de blog publié par la suite, la société a également fait valoir qu’elle était confrontée à la concurrence pour les dépenses publicitaires d’autres plates-formes comme Google et TikTok.

Mais ce ne sont pas les seules défenses dont dispose Facebook. «La principale réponse de Facebook est:« Regardez ce que nous avons fait avec les entreprises que nous avons acquises. Les avons-nous simplement mis sur l’étagère? Les avons-nous mis dans le gel? Nous avons pris des entreprises relativement petites – des entreprises prometteuses mais des petites entreprises – dans une partie fragile et incertaine de leur développement, et nous les avons transformées en quelque chose de spécial », a déclaré Kovacic.

Pourtant, il a déclaré que les cas «créent une possibilité très sérieuse que l’entreprise soit restructurée». Désormais, les bases seront probablement posées pour que l’affaire soit jugée.

Il est trop tôt pour dire comment tout cela se déroulera, mais les experts ont déclaré à Recode qu’une vente forcée est certainement une possibilité.

Ainsi, bien que les accusations selon lesquelles Facebook se livre à un comportement anticoncurrentiel ne soient pas nouvelles, les nouvelles poursuites judiciaires donnent aux critiques de l’entreprise encore plus de travail. Ils signalent également que la volonté de réglementer plus strictement les Big Tech ne disparaîtra pas lorsque le président élu Joe Biden prendra ses fonctions en 2021.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.