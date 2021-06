Pourquoi le gouvernement américain a assassiné Fred Hampton

Le 4 décembre 1969, Fred Hampton, président du Black Panther Party dans l’Illinois, est assassiné par la police. Mais son histoire va bien au-delà du raid qui lui a coûté la vie. Le mouvement que Hampton a aidé à créer était unique et révolutionnaire.

À la fin des années 1960, Fred Hampton a aidé à diriger une coalition d’activistes, travaillant à travers les lignes raciales, contre un gouvernement municipal corrompu qui menaçait leurs communautés. Au cœur de leur travail se trouvaient des programmes sociaux, notamment des petits déjeuners gratuits, des cliniques de santé et une aide juridique. Hampton a nommé le groupe la Rainbow Coalition. Et en raison de son impact, ses membres n’ont pas tardé à attirer l’attention de la police et du FBI. Ce qui a suivi a été un assassinat et une dissimulation.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir ce que la plupart des gens n’apprennent pas sur le travail des Black Panthers ainsi que sur la vie et l’héritage de Fred Hampton. Si vous voulez en savoir plus, les documentaires Le meurtre de Fred Hampton et Révolution américaine 2 sont disponibles en streaming dans leur intégralité via les Chicago Film Archives. Et pour en savoir plus sur le travail de la coalition des Panthers, il y a le film PBS La première coalition arc-en-ciel et le livre de l’historien Jakobi Williams De la balle au scrutin.

Il s’agit du quatrième volet de la saison 2 de Chapitre manquant, où nous revisitons des moments du passé sous-estimés et souvent négligés pour donner un contexte au présent. Notre première saison couvre des histoires d’injustice raciale, d’identité et d’effacement. Si vous avez une idée de sujet que nous devrions étudier dans la série, envoyez-la via ce formulaire.

