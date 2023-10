Pourquoi le GOP ne peut pas s’unir

C’est pourquoi il était involontairement ironique que le représentant Jim Jordan (Républicain de l’Ohio), après avoir vu 20 républicains s’opposer à sa candidature à la présidence, se lamente sur ce qui pourrait arriver ensuite à la Chambre. « Personne dans notre conférence ne souhaite voir un gouvernement de coalition avec les démocrates », a déclaré Jordan aux journalistes après le premier vote de mardi.

Pourtant, c’est précisément ce qu’est devenue sa propre conférence : un gouvernement de coalition potentiel, sous la même bannière. Les négociations agitées et toujours infructueuses qui ont eu lieu depuis l’éviction de Kevin McCarthy il y a deux semaines sont plus proches d’un parlement de coalition à l’européenne qui peine à naître que d’un conflit entre factions au sein d’un parti américain.

Mais ne me croyez pas sur parole.

À peu près au même moment où Jordan faisait ces commentaires, j’étais assis avec peut-être l’archétype le plus pur du GOP d’avant Trump, l’homme qui était considéré comme l’avenir du parti il ​​y a 11 ans cet automne.

« Il s’agit essentiellement d’un gouvernement de coalition divisé en deux parties », a déclaré l’ancien président de la Chambre, Paul Ryan, à propos de la conférence républicaine qu’il a autrefois dirigée.

La prise de contrôle du GOP par l’ancien président Donald Trump a accéléré le remake du Congrès, où les républicains à son image sont arrivés depuis 2018 tandis que ceux ancrés dans le parti de l’ère Ryan ont soit suivi le chemin de l’ancien président vers la sortie, soit se sont accommodés de la transition du parti.

« Il s’agit actuellement d’une conférence à orientation politique, pas d’une conférence à orientation politique », m’a dit Ryan. Ce qui est logique, a-t-il ajouté, car « notre parti est actuellement un parti à tendance populiste, pas un parti à tendance politique ».

En ce sens, il y a une certaine logique à ce que Jordan accède à la tête des Républicains à la Chambre, l’organe qui reflète le mieux les sentiments de la base Trumpifiée du Parti Républicain.

« C’est un combattant très articulé à la télévision, avec le marteau », a déclaré Ryan. « Il est la star du complexe industriel médiatique conservateur, il est leur chéri. »

Pourtant, au moment où nous parlions, Jordan venait de voir 20 de ses collègues républicains s’opposer à sa candidature à la Chambre, un jour avant que le total ne s’élève à 22.

« Il est là où se trouve le centre de gravité », a ajouté Ryan à propos de Jordan, « mais je pense que nous verrons ce qui se passe ici, il y a juste assez d’institutionnalistes autour pour autant… »

Je l’interrompis : « Il n’arrive pas vraiment à y arriver. »

C’était une façon plus agréable de dire ce que je pensais : il y a encore suffisamment d’anticorps résistant au virus.

Cependant, si nous sommes honnêtes, à la Chambre et au sein du Parti républicain au sens large, c’est de plus en plus la Jordanie qui est le corps et les Républicains d’avant Trump le virus.

Le Sénat, bien sûr, est le résistant. Bénéficiant de mandats de six ans et de sièges sûrs – et du courage qui les anime – les républicains du Sénat reflètent toujours dans l’ensemble le parti d’avant Trump. Cela est évident dans leur préférence présidentielle (n’importe qui sauf Trump), dans leur soutien à l’aide à l’Ukraine et dans leur volonté de se tenir aux côtés d’un dirigeant qui méprise Trump autant qu’il soutient Kiev.

C’est peut-être parce qu’il est peu probable qu’il se présente à nouveau à la fin de son mandat en 2026, mais le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a choisi un camp dans la lutte de son parti. Le représentant Kevin McCarthy a essayé de l’éviter.

Pendant une période de gestation complète, McCarthy a tenté d’être à moitié enceinte. Sur Trump, sur l’Ukraine et sur tout ce qui l’obligeait à choisir de quel côté il se trouvait, il a cherché à faire tout ce qui était nécessaire pour éviter de contrarier fatalement l’un ou l’autre bloc. Mais après neuf mois, même un plaisantin comme McCarthy a découvert que ce n’était pas durable.

Ceux qui ne sont pas législateurs, ou qui ne connaissent pas très bien leur vie, peuvent difficilement comprendre à quel point les Républicains du Congrès sont devenus pétrifiés alors qu’ils tentent de survivre dans ce qui n’est en train de devenir, eh bien, un parti que de nom. Même des votes autrefois peu controversés sur des questions telles que l’adoption d’une résolution visant à financer le gouvernement jusqu’à ce qu’un accord de dépenses puisse être conclu sont perçus comme l’équivalent politique de questions de vie ou de mort.

Le mois dernier, m’a-t-on dit, un groupe de républicains de la Chambre des représentants était si nerveux à l’idée de voter pour une soi-disant « CR propre » afin de maintenir le gouvernement ouvert aux mêmes niveaux de financement que lors du dernier exercice financier, qu’ils se sont blottis autour d’un haut-parleur pour demandez l’assurance à un chef clé du parti que le vote ne les mettra pas en péril au sein du parti.

Ce leader n’était pas leur porte-parole. Et ce n’était pas Jordan. Ce n’était même pas un membre de la Chambre. C’est le sénateur Ron Johnson, le lanceur de bombes républicain du Wisconsin, qui a déclaré aux législateurs de la Chambre qu’il prévoyait de voter pour la résolution continue. Si même un sénateur de la ligne dure comme Johnson votait pour, pensaient les membres de la Chambre, cela parviendrait jusqu’à leur chambre et ils pourraient au moins envisager de le soutenir en toute sécurité.

L’ironie de cette difficulté à faire les choses fondamentales au Congrès est que cela pourrait normaliser le non-respect des normes, provoquant une nouvelle révolte, mais cette fois de la part du parti pré-Trump.

Vous voulez voter contre la règle, comme l’ont fait les Républicains d’extrême droite lorsque McCarthy a tenté de faire adopter des projets de loi de dépenses, puis l’expulser de la présidence lorsqu’il ose maintenir le gouvernement ouvert ? D’accord, mais cela ne fera qu’encourager les institutionnalistes, à l’image de ce qui s’est passé lorsqu’ils se sont levés pour bloquer la Jordanie cette semaine.

Si le prochain orateur a peur de demander le vote sur un projet de loi d’aide à l’Ukraine – même s’il est maquillé avec de l’argent pour Israël, Taiwan, la frontière américano-mexicaine et appelé Loi Confront Xi Jinping de 2023 – alors suffisamment de républicains bellicistes pourraient signer un décharger la pétition avec presque tous les démocrates de la Chambre pour présenter le projet de loi. Après tout, diront-ils, ce n’est pas eux qui ont lancé cette course aux armements tactiques. Ils respectent simplement les nouvelles règles.

Regardez également, au-delà du Capitole, la primaire présidentielle du GOP.

Tout comme McCarthy, l’alternative autrefois prometteuse à Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a cherché à brouiller les frontières entre le parti d’avant et d’après Trump. DeSantis était, a-t-il dit de manière presque explicite, la voie à suivre pour que le parti n’ait pas à décider.

Il pourrait livrer toute la pugnacité de Magalicious et assez de populisme aux légions de Trump. Mais le quadragénaire, père de trois jeunes enfants, le ferait dans un paquet qui ne renverrait pas les électeurs de la ceinture de Lululemon – de Buckhead à Bala Cynwyd – dans la colonne de Joe Biden.

Tellement pour ça. Il ne lui reste plus que 5 millions de dollars sur son compte de campagne, un peu moins de trois mois avant l’Iowa.

DeSantis, plus encore que McCarthy, s’est aliéné les deux groupes d’électeurs républicains. Il s’est attiré les foudres de Trump pour avoir osé défier l’homme qui était son patron politique. Et DeSantis a laissé la vieille garde froide alors qu’il tente d’égaler ou de surenchérir sur Trump sur la politique tout en continuant à se présenter comme une figure contestataire. (Il a été très remarqué dans le chalet la semaine dernière que le gouverneur avait refusé une invitation au conclave annuel des donateurs du sénateur Mitt Romney (R-Utah) à Park City.)

Les Républicains les plus optimistes croient que le leadership peut guérir leurs maux.

« J’ai toujours défendu l’idée d’avoir des partis faibles et des dirigeants forts », a déclaré le représentant Mike Garcia (Républicain de Californie), un ancien pilote de chasse qui a recueilli le vote d’un orateur égaré d’un autre ancien aviateur de la Marine. « Nous avons réalisé les faiblesses du parti, n’est-ce pas. Maintenant, nous avons juste besoin de dirigeants forts.

Il y a cependant un leader fort au sommet du parti. Au moins pour l’instant. Cependant, il n’a guère envie de dicter les événements à la Chambre.

Et le problème plus large, bien sûr, est qu’une partie importante du Parti républicain ne veut pas qu’il soit à nouveau leur porte-drapeau.

Comme c’est souvent le cas pour les partis politiques, leurs réalignements aboutissent, du moins dans un premier temps, à des coalitions hybrides. Le parti ne choisit pas immédiatement son identité.

C’est la voie que l’ancien président estime que son parti empruntera.

« Nous aurons une fusion en matière de politique d’immigration et de commerce avec les cols bleus et les conservateurs traditionnels », m’a dit Ryan. « Et ça marchera. Nous pouvons être majoritaires si nous avons des dirigeants politiques attrayants, capables de faire largement appel et de siéger au sommet. mouvement conservateur fusion.»

Mais tant que Trump apparaîtra, ce bilan sera retardé, ai-je dit à Ryan. L’avenir du Parti Républicain est en suspens tant qu’il est entre les mains d’un homme fort dont la personnalité et chacun de ses caprices façonnent le parti qu’il a refait.

Ryan n’était pas en désaccord.

« Il met son pouce sur la balance, c’est un peu Don Corleone », a-t-il déclaré.

Benjamin Johansen a contribué à cette chronique.