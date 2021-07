Des images HORRIBLES montraient des flammes sortant de l’eau dans le golfe du Mexique le 2 juillet.

La vidéo choquante est devenue virale sur les réseaux sociaux alors que les gens l’ont surnommée « l’œil de feu ».

Pourquoi le golfe du Mexique est-il en feu ?

Selon la société d’État mexicaine Pemex, une fuite de gaz d’un pipeline sous-marin a déclenché un incendie et provoqué l' »incendie » de la péninsule du Yucatan.

Selon la compagnie pétrolière, l’incendie s’est produit à environ 150 mètres d’une plate-forme de forage dans la péninsule du Yucatan.

La vidéo choquante montrait ce qui semblait être la surface de l’océan bouillonnant de flammes orange vif sous l’eau.

Pemex a signalé une fuite à 5 h 15 le 2 juillet dans le pipeline sous-marin près de la plate-forme satellite Ku-C de Ku-Maloob-Zaap dans le détroit de Campeche.

Ku Maloob Zaap est le plus grand producteur de pétrole brut de Pemex, représentant plus de 40 % de sa production quotidienne de près de 1,7 million de barils.

Combien de temps a-t-il fallu pour éteindre le feu ?

Pemex a déclaré que l’incendie avait mis plus de cinq heures à s’éteindre.

Ku Maloob-Zaap est situé juste au-dessus du bord sud du golfe du Mexique.

La compagnie pétrolière d’État a commencé à « fermer les vannes d’interconnexion dans le pipeline, éteignant l’incendie et l’émanation de gaz » pour contrôler la fuite à 10 h 45, plus de cinq heures plus tard.

Dans un communiqué, Gustavo Ampugnani de Greenpeace Mexique a déclaré que « ce sont les risques auxquels nous sommes confrontés au quotidien et qui appellent à un changement de modèle énergétique, comme nous l’avons demandé ».

Angel Carrizales – le chef de l’organisme mexicain de réglementation de la sécurité pétrolière ASEA – a écrit sur Twitter que l’incident « n’a généré aucun déversement ».

Cependant, il n’a pas expliqué ce qui brûlait à la surface de l’eau.

Le rapport ajoute également que les travailleurs ont utilisé de l’azote pour maîtriser l’incendie.

Qu’ont dit les législateurs américains à propos de l’événement ?

La députée Alexandria Ocasio-Cortez, qui a défendu une législation pour lutter contre la crise climatique, a partagé la vidéo de « l’œil de feu », critiquant les législateurs qui se sont opposés à sa proposition de Green New Deal.

« Criez à tous les législateurs qui sortent dîner avec les lobbyistes d’Exxon pour qu’ils puissent dire qu’un Green New Deal est trop cher », a-t-elle tweeté avec un emoji pouce levé.

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders a également retweeté la vidéo et a commenté: « S’il vous plaît, ne me dites pas que mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles est trop radical – C’est radical. »

Le maire de New York, Bill de Blasio, a tweeté : « Ce n’est pas une bande-annonce de film. Ce n’est pas non plus une catastrophe naturelle. C’est ce qui arrive quand nous laissons la cupidité des entreprises détruire notre planète. »

« L’océan est littéralement en feu. Mais oui, bien sûr, nous ne pouvons pas nous permettre une action climatique », a déclaré le gouverneur de Californie Gavin Newsom.