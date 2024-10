De nombreuses personnes trouvent que le blé ou le gluten les font réagir d’une manière ou d’une autre : certaines personnes sont allergiques au blé, d’autres souffrent de la maladie auto-immune coeliaque, mais le la majorité trouve qu’ils avez une sorte d’intolérance ou de sensibilité au blé et au gluten.

C’est difficile à diagnostiquer car il n’existe toujours pas de biomarqueurs fiables pour confirmer la sensibilité au gluten ou au blé, et les cliniciens s’appuient généralement sur les auto-évaluations des patients.

Dans le syndrome du côlon irritable (SCI), les patients présentent des symptômes gastro-intestinaux sans aucun dommage visible au tube digestif. De nombreux patients atteints du SCI pensent que des aliments spécifiques, comme le gluten ou le blé, déclenchent leurs symptômes, les incitant à exclure ces aliments de leur alimentation sans consulter un diététiste ou leur médecin.

Sans surprise, environ un tiers des patients atteints du SII développent des habitudes alimentaires désordonnées et des perceptions alimentaires qui peuvent provoquer des symptômes en eux-mêmes, comme l’orthorexie, ou une préoccupation malsaine pour une alimentation saine. Cela peut provoquer un « effet nocebo », dans lequel les patients ressentent des symptômes dus à leurs croyances et attentes concernant une substance qu’ils supposent être à l’origine de leurs problèmes mais qui est en réalité inerte – un « nocebo ».



En tant que chercheur en nutrition à l’Université McMaster Institut Farncombeje fais partie d’une équipe qui a dirigé un essai clinique pour savoir si le blé, le gluten ou un nocebo sans gluten provoquaient des symptômes du SCI. Et les résultats ont été surprenants : même si certains patients ont ressenti des symptômes plus graves liés au gluten ou au blé, ils n’étaient pas très différents de ceux du nocebo, avec des proportions similaires de patients réagissant à chacun.

Ces résultats sont similaires à d’autres études publiées. L’identification des véritables sensibilités des patients atteints du SCI est un domaine de recherche controversé, certaines études révélant que le gluten l’évitement est bénéfique par rapport à d’autres qui trouvent qu’il a pas d’effet significatif.

Des chercheurs du Royaume-Uni et Pays-Bas a publié une étude innovante du Lancette revue médicale. Les patients présentant une sensibilité au gluten ont été divisés en quatre groupes : deux groupes ont reçu du pain sans gluten, mais l’un de ces groupes a été informé qu’il contenait du gluten et l’autre non. Deux autres groupes ont reçu du pain contenant du gluten, un groupe pensant qu’il était sans gluten et l’autre pensant qu’il contenait du gluten.

Les résultats ont montré que les patients qui mangeaient du gluten et à qui on avait également dit qu’ils mangeaient du gluten présentaient des symptômes significativement plus graves que les trois autres groupes.

Pourquoi les gens s’inquiètent-ils du gluten ?



Compte tenu des preuves controversées selon lesquelles non seulement le gluten, mais autres composants du blé comme les glucides fermentescibles ou les protéines immunostimulantes, peut exacerber les symptômes du SCIil est possible que ce sujet brûlant soit exagéré ou sorti de son contexte, contribuant ainsi à désinformation nutritionnelle.

Tous ces facteurs — le fait qu’il est souvent diagnostiqué en excluant toutes les autres options, la composante psychologique importante, la division au sein de la communauté scientifique et les cliniciens qui négligent souvent les expériences des patients — rendent le traitement difficile pour les patients atteints de ce trouble.

En conséquence, les patients atteints du SCI doivent souvent naviguer dans des ressources en ligne contradictoires et tester de nouveaux régimes pour traiter leurs symptômes.

Comment les patients réagissent aux preuves

Lorsque les chercheurs soumettent des patients à des tests de gluten, de blé ou de nocebo, ils communiquent rarement les résultats personnalisés aux patients et voient l’impact de ces informations sur leur comportement.

À Université McMasternous voulions voir comment la présentation d’informations nutritionnelles personnalisées affecterait nos patients. Après leur avoir fourni des résultats personnels sur leurs réactions au gluten et au blé, nous avons suivi les patients après six mois ou plus pour voir comment cela impactait leurs croyances, leurs comportements et leurs symptômes.

Encore une fois, nous avons été surpris ! Les patients gardaient en grande partie des convictions similaires à propos du gluten, maintenaient un régime sans gluten et présentaient des symptômes constants même après avoir appris que la plupart d’entre eux ne réagissaient ni au gluten ni au blé. Cela soulève la question suivante : lorsque les gens apprennent de manière plus générale de nouvelles informations qui entrent en conflit avec une croyance existante, qu’est-ce qui peut les aider à changer en conséquence ?

Le rôle de la psychologie dans le traitement du SCI

Le SCI a longtemps été compris comme un trouble de l’interaction intestin-cerveau. Les traitements psychologiques sont de plus en plus étudiés pour minimiser les craintes des patients face aux aliments ou aux effets nocebo, et pour traiter les symptômes du SCI de manière plus générale. À Harvard, une étude récente ont découvert que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) basée sur l’exposition s’est révélée prometteuse pour améliorer les symptômes du SCI en cinq séances avec une infirmière praticienne.

De la même manière, La TCC est corrélée à des modifications des réseaux cérébraux et du microbiome intestinalou bactéries intestinales, qui étaient également corrélées à des améliorations des symptômes gastro-intestinaux. Au Université de Calgaryle yoga dispensé virtuellement était hautement réalisable et a contribué à améliorer les symptômes des patients atteints du SCI.

Cependant, le SCI est un trouble complexe qui peut être exacerbé en raison de nombreuses causes différentes, et le traitement psychologique ne sera probablement qu’un élément d’un plan de traitement efficace pour de nombreux patients.

L’alimentation joue un rôle important dans la santé humaine, mais la façon dont elle le fait – en particulier chez les personnes souffrant de maladies gastro-intestinales – est compliquée par les aspects émotionnels de l’alimentation et par le besoin réel des gens d’avoir une alimentation nutritive et bien équilibrée sans risquer de malnutrition. Si vous craignez que certains aliments, comme le gluten, déclenchent vos symptômes, c’est une bonne idée de consulter votre médecin ou un diététiste professionnel.