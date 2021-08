Pourquoi le géant chinois du e-commerce investit dans le gaming

Au lieu de cela, la société basée à Pékin veut être le lieu de prédilection pour les jeunes pour acheter des produits liés aux jeux et elle considère les sports électroniques et les partenariats avec les fabricants d’appareils comme un moyen d’y parvenir. Cela pourrait également stimuler la croissance dans d’autres secteurs de son activité.

L’affichage souligne l’ambition de JD.com dans l’espace de jeu. Mais il ne cherche pas à affronter Tencent et NetEase en créant des jeux.

SHANGHAI – Lors de China Joy, l’une des plus grandes conférences de jeu d’Asie tenue à Shanghai, le géant du commerce électronique JD.com a construit un stand présentant la version géante de sa mascotte de chien Joy, où les joueurs se sont réunis pour s’affronter.

Il y a quelques aspects à l’activité de jeu de JD. Premièrement, des millions d’acheteurs achètent des produits sur la plateforme JD et donnent leur avis. JD peut travailler avec des partenaires pour partager ces commentaires afin de les aider à améliorer leurs produits.

L’année dernière, JD a annoncé son intention de travailler avec des entreprises telles que le fabricant chinois de PC Lenovo et le géant du jeu Tencent vont développer des smartphones améliorés pour les jeux mobiles. Cela signifie que JD peut également les distribuer et cibler les joueurs via son application d’achat.