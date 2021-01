Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, attend devant l’aile ouest de la Maison Blanche le 15 janvier 2021. | Photo de Drew Angerer / Getty Images

Le PDG de Bedding, Mike Lindell, n’est pas encore prêt à quitter Trump.

Le gars de MyPillow pense à invoquer la loi martiale.

Vendredi, Mike Lindell, PDG de la société de literie MyPillow (vous avez probablement vu les publicités) et un fervent partisan de Donald Trump, s’est rendu à la Maison Blanche pour parler au président de certaines théories du complot. Il aurait présenté à Trump et à son équipe six pages de notes avec des affirmations infondées selon lesquelles la Chine et d’autres pays lui auraient volé l’élection avec une litanie d’autres théories étranges.

Photographe du Washington Post Jabin Botsford capturé quelques images de Lindell et de ses papiers, qui semblaient suggérer que le président envisageait d’invoquer la loi sur l’insurrection, une loi qui permet au président de déployer des troupes militaires et de la Garde nationale dans les rues et d’utiliser la «loi martiale si nécessaire».

@MyPillowUSA Le PDG Michael Lindell montre ses notes avant de se rendre dans l’aile ouest de la Maison Blanche le vendredi 15 janvier 2021 à Washington, DC. pic.twitter.com/AY6AyJNSyE – Jabin Botsford (@jabinbotsford) 15 janvier 2021

Lindell a dit le New York Times après la réunion, les notes lui ont été remises par un avocat qu’il n’a pas identifié. Il Raconté La journaliste du Times, Maggie Haberman, a déclaré que c’était quelqu’un avec qui il avait travaillé pour prouver que Trump avait vraiment gagné les élections et que certaines informations étaient liées à des informations que Trump ne pouvait pas voir autrement parce qu’il avait été banni de Twitter.

Mais il semble que la Maison Blanche n’a pas compris ce que Lindell disait: il n’a eu que quelques minutes avec le président et a été autrement donné la solution. Il a déclaré au Daily Beast que Trump avait demandé qu’il soit emmené dans une autre pièce pour montrer ses conclusions aux «avocats», mais qu’après quelques heures d’attente, «les avocats» étaient désintéressés de ses affirmations. Il n’a même pas pu dire au revoir à Trump. « Peut être [Trump] s’est occupé, je ne sais pas », a-t-il déclaré au Daily Beast.

La plupart des entreprises américaines ont abandonné Trump à la suite des émeutes du Capitole du 6 janvier qui ont fait cinq morts – des émeutes incitées, en partie, par la propre rhétorique du président qui jette le doute sur l’élection présidentielle de 2020 et son encouragement à ce que ses partisans ripostent. Mais Mike Lindell n’abandonne pas Trump. Malheureusement pour Mike, il semble que Trump l’abandonne ou, du moins vendredi, l’équipe du président n’était pas d’humeur pour ses singeries.

La présence de Lindell à la Maison Blanche vendredi dit également quelque chose sur les derniers jours de Trump au pouvoir: beaucoup de ses assistants et conseillers l’ont abandonné, et c’est beaucoup de ses partisans inconditionnels – ceux qui n’apportent pas exactement leur A-game – qui reste.

Qui est le gars de MyPillow

Lindell est le fondateur et PDG de MyPillow, une entreprise qui, comme son nom l’indique, fabrique et vend des oreillers. Son shtick est qu’il garantit que ce sera « L’oreiller le plus confortable que vous posséderez jamais. » L’entreprise fabrique également d’autres produits – draps, couvertures, serviettes, lits pour chiens, etc.

Mais Lindell est plus que des oreillers. Il aime aussi beaucoup Donald Trump.

Il est devenu un incontournable à Trumpland – il a coprésidé la campagne de réélection de Trump dans le Minnesota, a donné des conseils publicitaires à Trump et, depuis novembre, a financé certains des défis électoraux les plus étranges provoqués par les avocats Sidney Powell et Lin Wood. Les manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole étaient des partisans de Trump, mais Lindell a été parmi ceux qui ont insisté sur le fait qu’ils étaient secrètement des militants «antifa» se faisant passer pour des fidèles de MAGA. Au cours de l’été, il a également affirmé avoir trouvé un remède pour Covid-19 – un remède potentiellement toxique et non sûr à ingérer.

Meredith Haggerty aux Goods a un explicatif sur Lindell et son chemin de la toxicomanie à l’homme d’affaires en passant par un chrétien, comme il le raconte dans ses mémoires auto-publiés, Quelles sont les chances? Il explique également comment il a trouvé Donald Trump (cela implique une prémonition) et pourquoi le combo Trump-Lindell a du sens:

Sa relation avec Trump a du sens pour Lindell – si jamais un homme devait augmenter sa plate-forme, ce serait en s’alignant sur un pitchman d’esprit apparenté, un homme avec lequel il partage un passé mouvementé et des ouvertures évangéliques. De cette façon, cela a également du sens pour Trump; Lindell a la bonne foi religieuse.

Par ses propres écrits, Lindell, qui a 59 ans, ne s’est intéressé à la politique qu’en 2015. Le Trumpisme est la principale philosophie politique qui anime sa vie; Trump est le but ultime de son intérêt pour la politique, ce qui n’est pas rare parmi les plus fervents partisans du président.

Trump aurait exhorté Lindell à se présenter au poste de gouverneur du Minnesota.

Pourquoi Mike Lindell était à la Maison Blanche

Bon nombre des complots électoraux lancés à propos de l’élection sont déroutants, y compris ceux que Lindell a amenés à la Maison Blanche cette semaine.

Le Daily Beast entre dans de nombreux détails des documents de Lindell, qui suggéraient que la Chine et d’autres pays se livraient à des opérations de piratage pour confier à Joe Biden la présidence. Il prétend qu’ils sont «partout sur Internet», mais les grandes entreprises technologiques les gardent également cachés. Il a également montré au président un article d’un site Web sur la théorie du complot sur la Chine et l’élection qui a également à voir avec le PDG russe de la cybersécurité Eugene Kaspersky, les télécommunications chinoises Huawei et Amazon, entre autres.

Les images des papiers de Lindell semblent également suggérer que Kash Patel, le chef d’état-major du département de la Défense, devienne directeur par intérim de la CIA. Cela signifierait que Patel, un loyaliste de Trump, remplacerait la directrice de la CIA Gina Haspel, que Trump aurait voulu licencier.

Trump a apparemment donné à Lindell quelques minutes, puis l’a en quelque sorte déchargé sur d’autres personnes à la Maison Blanche. Selon le Times, deux des personnes auxquelles il a été transféré – le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien et l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone – faisaient partie des documents suggérés par Lindell.

Lindell dit Haberman que les papiers qui lui ont été photographiés et qui disaient « loi martiale » ne disaient pas « loi martiale » Il semble être devenu assez frustré par l’épreuve. Le Times a rapporté que Lindell était devenu «bruyant» alors qu’il devait attendre dans le hall de l’aile ouest et était un peu méchant avec l’assistant de Cipollone.

«Ils ont essayé de le nier en disant:« Nous ne pensons pas que ce soit pertinent », et j’ai dit:« N’essayez pas de le discréditer »», a déclaré Lindell au Daily Beast. «Ils ont dit qu’ils« examineraient la question et vous recontacteraient ». Et je leur ai dit que je voulais juste qu’ils sachent la vérité. … Est-ce horrible que nous soyons sur le point d’avoir un président illégitime? Les gens de gauche et de droite devraient vouloir connaître la vérité. »

De toutes les façons de passer vos derniers jours à la Maison Blanche, c’est certainement l’une d’entre elles

Peut-être que Mike Lindell est un type bien. Ou du moins, il est doué pour vendre des oreillers. Mais il n’est pas exactement le plus grand esprit politique en Amérique, et c’est lui qui reste Trump à la fin.

Trump a toujours beaucoup de soutien au sein du Parti républicain, mais c’est un peu en dessous de ce qu’il était, du moins pour le moment. Inciter à une émeute violente et être mis en accusation deux fois n’a pas été formidable pour la marque Trump, la politique, les affaires ou autre. Mais Trump a marqué un point quand il a plaisanté en disant qu’il pouvait tirer sur quelqu’un sur la Cinquième Avenue et garder son soutien – des gars comme Mike Lindell ne vont nulle part. Même si, comme cela semble avoir été le cas vendredi, Trump n’est pas d’humeur à les divertir beaucoup.

Lindell est un avatar pour les partisans les plus purs et durs de Trump, les personnes qui lui donnent la priorité sur à peu près tout le reste, du moins en politique. Comme beaucoup de ces partisans, il croit – ou du moins dit-il croire – une litanie de conspirations alimentées par Internet sur les élections et le paysage politique. Jetez un œil à son fil Twitter et vous verrez qu’il est rempli de propagande pro-Trump et de contenu qui a été signalé par le site Web comme douteux.

Combien de temps Lindell et des gens comme lui resteront-ils avec Trump? On dirait qu’ils sont là pour le long terme – que Trump y soit toujours ou non.