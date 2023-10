Ayant pour thème « Sécurité commune et paix durable », l’édition de cette année s’ouvre officiellement lundi et réunira des responsables de la sécurité de 90 pays et des organismes internationaux, dont 22 ministres de la Défense.

Délégués au neuvième Forum de Xiangshan à Pékin, en octobre 2019. Photo : Xinhua

La délégation chinoise sera toutefois probablement dépourvue de ministre de la Défense, Pékin n’ayant pas encore annoncé le remplacement de Li Shangfu, qui était en poste. rejeté sans explication mardi.

Les vice-présidents de la toute-puissante Commission militaire centrale chinoise, Zhang Youxia et He Weidong, ont accueilli et se sont entretenus avec les ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et de la Mongolie lorsqu’ils sont arrivés samedi pour assister au forum, a indiqué le ministère chinois de la Défense. Classés respectivement numéro 2 et numéro 3, Zhang et He sont tous deux plus élevés dans la hiérarchie militaire chinoise que le ministre de la Défense.

De nombreux délégués au forum représentent des pays en développement et des pays plus pauvres, collectivement appelés le Sud global. Parmi les participants figurent des représentants des ennemis historiques, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux anciens États soviétiques qui ont accepté la semaine dernière de poursuivre les pourparlers de paix sur la région contestée du Haut-Karabakh, suite à une poussée de la Russie, de la Turquie et de l’Iran voisins.

Cependant, aucun de ces médiateurs ne sera en mesure de fournir aux deux pays du sud du Caucase des solutions efficaces et pratiques pour régler leur différend territorial et leur conflit ethnique vieux de plusieurs décennies, a déclaré Li Jie, expert en défense basé à Pékin.

Mais la Chine pourrait faire la différence, et c’est ce qui l’a inspiré à participer au dialogue sur la sécurité, a déclaré Li.

“La participation des ministres de la Défense arménien et azerbaïdjanais indique que Pékin a été un artisan de la paix plus actif dans les conflits mondiaux”, a déclaré Li, soulignant les efforts de la Chine pour négocier un cessez-le-feu dans le pays. Guerre Israël-Gaza

«Plus il y a de conflits, plus la Chine veut intervenir car elle peut exercer plus d’influence. La Chine est [also] le pays le plus capable de participer à la reconstruction d’après-guerre dans ces pays meurtris.

Sun Yu, chercheur sur l’Asie centrale et ancien chercheur invité à l’Université d’État d’Andijan en Ouzbékistan, a déclaré que la Chine pourrait placer l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans ses cadres établis de longue date – le mécanisme antiterroriste de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et l’organisation multinationale. Initiative la Ceinture et la Route

“La première étape consiste à approuver le statut d’observateur de l’OCS recherché par l’Arménie et l’Azerbaïdjan”, a déclaré Sun, aujourd’hui chercheur indépendant spécialisé dans la sécurité régionale et les relations entre les grandes puissances.

Le secrétaire général de l’OCS, Zhang Ming, a déclaré en mars que l’organisation étudiait activement les demandes de statut d’observateur des deux pays.

L’OCS, créée en 2001, est considérée comme faisant partie des ambitions de Pékin de contrer l’ordre international dirigé par l’Occident. La Chine, la Russie, le Pakistan, l’Inde et les quatre pays d’Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan ont été rejoints par l’Iran en tant que neuvième État membre de l’OCS en juillet.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan font actuellement partie des six partenaires de dialogue du groupe.

« Pékin peut également inclure les deux pays dans son [belt and road] corridor international de construction logistique, ou directement servir de médiateur et pousser les négociations entre eux », a déclaré Sun.

« En tant qu’État intérieur, l’Arménie est soumise au blocus de la Turquie. [which supports Baku] et l’Azerbaïdjan depuis des décennies et hors de portée des [belt and road] projets. Si la Chine parvenait à convaincre les deux pays de travailler sur le même projet dans leur intérêt mutuel, leurs conflits territoriaux ne seraient plus un problème.»

Les organisateurs du Forum Xiangshan de Pékin ont présenté l’événement de cette année comme le plus grand jamais organisé. Lancé en 2006 en tant que rassemblement biennal, il est devenu annuel à partir de 2015, avant que les éditions en personne ne soient suspendues à partir de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Les sessions de cette année couvriront des questions allant de la coopération en matière de sécurité au rôle des pays en développement dans la sécurité mondiale, en passant par l’orientation et les objectifs de la sécurité et du développement régionaux.

“En particulier, il y a une forte augmentation de la représentation des pays en développement et des organisations internationales et régionales”, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qian.

Le forum amplifiera non seulement le point de vue de la Chine sur les différends régionaux, mais donnera également aux pays en développement et aux petits pays comme l’Arménie et l’Azerbaïdjan une plate-forme « pour présenter leurs propres explications et laisser leur voix être entendue par le monde extérieur », selon Zhou Chenming, chercheur. au sein du groupe de réflexion scientifique et technologique militaire Yuan Wang, basé à Pékin.

“De nombreux membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) qui participent régulièrement au Dialogue de Shangri-La ont également envoyé leurs ministres de la Défense à Xiangshan cette année, ce qui témoigne de l’influence mondiale croissante de la Chine”, a-t-il ajouté.

Tous les États membres de l’Asean, à l’exception de deux – Brunei et les Philippines – ont envoyé leurs chefs de la défense au forum.

De nombreux pays de l’ASEAN ont également envoyé des délégations au troisième le forum “la Ceinture et la Route” s’est tenu à Pékin il y a environ deux semaines, marquant le 10e anniversaire de l’initiative phare d’investissement multinationale du président chinois Xi Jinping.

S’adressant à ce forum le 18 octobre, Xi s’est engagé 780 milliards de yuans supplémentaires (107 milliards de dollars) pour cette initiative au cours des cinq prochaines années. Cela comprend 350 milliards de yuans chacun pour les prêteurs politiques, la Banque de développement de Chine et la Banque d’import-export de Chine, pour financer des prêts, et les 80 milliards de yuans restants pour le véhicule d’investissement soutenu par l’État, le Fonds de la Route de la Soie.

Les analystes considèrent cette décision comme une réitération de l’engagement de Xi envers son projet phare et du caractère central de sa vision géopolitique, notant à quel point il lie étroitement le développement de la Chine à celui des économies émergentes.