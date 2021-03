Selon un rapport récent publié par WaterAid, une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre pour rendre l’eau propre accessible, il a été projeté que d’ici 2030, la pénurie d’eau dans certains endroits arides et semi-arides obligerait entre 24 et 700 millions de personnes à quitter leurs maisons. Le rapport intitulé « Renversez la tendance: l’état de l’eau dans le monde en 2021 » a également prédit que d’ici 2050, environ 5 milliards de personnes à travers le monde vivraient dans des régions où l’eau est rare. Actuellement, environ quatre milliards de personnes vivent dans ces zones.

Cependant, la révélation la plus alarmante du rapport est l’impact dévastateur du changement climatique sur l’accessibilité de l’eau et la nécessité d’élaborer des plans de gestion de l’eau. Le rapport déclare: «Bien que l’ampleur de certains effets du changement climatique ne puisse être complètement prédite, comme le niveau des précipitations et des précipitations, environ 74% des catastrophes naturelles entre 2001 et 2018 étaient liées à l’eau. Les impacts souvent imprévisibles du changement climatique sur l’eau entraînent une incertitude accrue, ce qui rend la planification de la gestion de l’eau beaucoup plus importante. »

Alors que le monde lutte contre la pandémie de COVID-19 et que le secteur de la santé de chaque pays est soumis à un stress supplémentaire, la crise de l’eau n’a que plus d’impact sur la vie des gens. La plupart des établissements de santé, qui n’avaient pas accès à l’eau, ont eu beaucoup plus de mal à faire face à cette crise sanitaire. Le rapport indique que dans le monde, un établissement de santé sur quatre ne dispose d’aucun service d’eau sur place, ce qui à terme a affecté la vie de deux milliards de personnes.

La situation est cependant plus sombre dans les 47 pays les moins avancés (PMA) du monde. Dans ces pays, un établissement de santé sur deux ne peut même pas fournir l’eau potable essentielle. Un tel manque d’eau a un impact sur la vie des agents de santé, augmente leurs risques pour la santé, prend également leur temps précieux (qui est généralement consacré à obtenir de l’eau sur place) et les dissuade de traiter les patients.

Il est urgent de concentrer le financement climatique sur la question de la crise de l’eau dans de telles circonstances. Selon le rapport de WaterAid, alors que le changement climatique affecte tout le monde, pour les milliards de personnes issues d’une communauté marginalisée, qui n’ont pas accès à l’eau par les canaux formels, la vie est bien pire. Cela n’aide pas que les nations confrontées au plus fort de la crise climatique soient parmi les pays les plus pauvres et les moins avancés du monde.

Le rapport déclare: «En 2009, les nations plus riches se sont engagées à donner 100 milliards de dollars de financement climatique par an d’ici 2020, provenant de sources publiques et privées, à ces pays pour les aider à faire face à la crise climatique. Le financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés pour l’action climatique dans les pays en développement n’a atteint que 78,9 milliards de dollars en 2018. Mais on estime qu’environ 5% seulement des dépenses mondiales totales consacrées au changement climatique soutiennent l’adaptation. Même dans ce cas, ce chiffre de 5% est réparti dans tous les pays – et ne vise pas ceux qui en ont le plus besoin. Il y a très peu de corrélation entre la vulnérabilité d’un pays et le montant d’argent qu’il reçoit pour aider à répondre à la crise climatique. Les faibles niveaux de financement climatique alloué de manière inefficace ne parviennent pas à aider efficacement les pays à se préparer au changement climatique et mettent des milliards de vies en danger.

Certains des pays les plus vulnérables au climat ne reçoivent qu’un dollar par personne et par an pour un investissement dans l’eau. Pour remédier à cette disparité entre l’ampleur des problèmes d’accessibilité à l’eau et les investissements réalisés pour trouver des solutions, VK Madhavan, directeur général de WaterAid Inde, a déclaré: «Le changement climatique rend plus difficile pour les personnes vulnérables d’accéder à l’eau potable quand elles en ont besoin, et c’est une grande injustice que les populations les plus pauvres du monde, qui ont le moins contribué à la crise, doivent supporter le poids de ses effets les plus destructeurs. À moins que les communautés n’aient accès à une source d’eau fiable et sûre, leur santé en souffrira, et elles devront passer de plus en plus de temps à accéder à l’eau, ce qui leur refusera la possibilité de se concentrer plutôt sur la création d’une vie meilleure.

«Nous devons tous intensifier nos efforts maintenant, nous engager à des réductions et reconnaître le rôle essentiel que joue l’eau potable pour aider les communautés à faire face au changement climatique et à se remettre rapidement des événements météorologiques extrêmes», at-il ajouté.