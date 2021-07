Pourquoi le film n’est-il pas disponible Disney+Hotstar en Inde ?

Le film ‘Black Widow’ de la star hollywoodienne Scarlett Johansson Marvel Cinematic Universe (MCU) sortira dans les cinémas d’Amérique du Nord et de plusieurs autres pays le vendredi 9 juillet. Il sortira également simultanément sur la plateforme de streaming Disney+ dans sa section Premiere Access pour 30 $ sur le même Date.

Cependant, les Indiens sont déçus car le film pourrait mettre des mois à sortir dans le pays. Les fans de MCU qui souhaitent voir la Black Widow alias Natasha Romanoff lancer sa magie à l’écran une fois de plus, devront attendre un peu plus longtemps, et la pandémie, en particulier la deuxième vague mortelle de COVID-19, est à blâmer pour cela.

Initialement, le film devait sortir en Inde en même temps que le reste du monde mais en raison de la deuxième vague alarmante et des restrictions conséquentes qui ont été mises en place pour freiner les ravages, il faisait des ravages, a conduit les réalisateurs à retarder La sortie de Black Widow dans le pays.

Cependant, sur Disney+Hotstar, le film sera attendu le 8 octobre sur le service de streaming, en cohérence avec sa disponibilité générale sur Disney+. C’est parce que Premier Access n’est pas une chose sur Disney + Hotstar.

Pour les non avertis, Mulan n’est pas sorti en salles en raison de la pandémie. Il n’a été déposé que sur Diney+. Jusqu’à présent, Cruella, Black Widow et Jungle Cruise sont les seuls films à être sortis en salles et diffusés sur OTT, sous Premiere Access, le même jour.

La décision de Disney est intervenue alors que le studio rival de l’année dernière Warner Bros a fait des vagues dans le monde du divertissement l’année dernière lorsqu’il a annoncé que toutes ses sorties de films 2021 sortiraient en salles et HBO Max le même jour.

Pour les non-initiés, tous les films Premiere Access sont mis à disposition gratuitement par le studio au bout de quelques mois. C’est à ce moment-là que Disney + Hotstar les publie en Inde. Ainsi, les fans indiens ont un peu plus de temps à attendre avant d’apercevoir Black Widow à l’écran.