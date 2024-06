Pourquoi le film d’horreur dans une nature violente a repris ses quatre premières semaines de tournage

Des problèmes surviennent sur chaque plateau de tournage (oui, même et surtout sur votre film préféré), mais lorsque vous réalisez un film indépendant sans l’aide d’un studio hollywoodien, il n’y a pas d’argent pour faire disparaître tous ces problèmes. Les problèmes météorologiques ont été un facteur dans les reprises, ainsi qu’un malheureux problème médical avec l’acteur original qui jouait le slasher masqué, Johnny, qui a fini par laisser un peu de chemin dans la production.

« Nous avons dû procéder à un recasting à la volée, mais nous avons dû demander à d’autres personnes de jouer le rôle avant de pouvoir trouver quelqu’un à recaster », a expliqué Nash. « Il y a donc, je pense, probablement un total total… cinq ou six personnes jouant Johnny pendant ce premier bloc de tournage que nous avons essayé de faire. » Mais les reprises nécessaires n’ont pas été reléguées à des problèmes surgissant hors du contrôle de quiconque. « Et il y avait juste d’autres problèmes… J’ai naïvement écrit un chien dans le film », a plaisanté Nash.

Je me suis exclamé qu’il brisait le péché capital du cinéma en incluant l’une des quatre choses les plus difficiles à inclure dans un film – le feu, l’eau, les enfants et les animaux – et « In a Violent Nature » comprend déjà des scènes autour d’un feu. et une scène autour d’un lac. « Il y avait une scène au bord d’un lac qui était beaucoup plus inutilement compliquée la première fois que nous avons essayé de la filmer », a-t-il déclaré. « In A Violent Nature » présente des séquences de meurtres assez intenses, dont une qui aurait rendu les gens physiquement malades. Demander aux producteurs de refaire le tournage était une demande assez importante, mais Nash m’a dit que toute l’équipe savait maintenant que c’était la bonne décision à prendre.

Pour ma discussion complète et approfondie avec Chris Nash, consultez l'épisode d'aujourd'hui du podcast /Film Daily :

