« The Apprentice », portrait cinglant du jeune Donald Trump, a dominé le Festival de Cannes, remportant un franc succès auprès des critiques, déclenchant une standing ovation de huit minutes et suscitant une réponse enflammée de l’équipe juridique du 45e président.

Mais près de deux semaines après sa « grande » première, le film n’a toujours pas de distributeur américain. Malgré des critiques élogieuses, une attention médiatique fébrile, un réalisateur brûlant en la personne d’Ali Abbasi et un casting étoilé comprenant Sebastian Stan et Jeremy Strong, « The Apprentice » reste à gagner.

Des sources proches de l’accord affirment qu’il y a plusieurs acheteurs potentiels dans le mix, représentant à la fois les distributeurs de cinéma et les streamers, et que de nouvelles offres continuent d’affluer. Mais l’une de ces sources a révélé qu’aucun des grands studios n’a soumissionné, y compris leurs labels spécialisés comme le Searchlight, propriété de Disney, Sony Pictures Classics ou Focus, qui appartient à Universal. Même certains des distributeurs indépendants les plus audacieux comme Neon, qui a sorti « Border » d’Abbasi, ne proposent pas encore d’accord.

En privé, l’équipe derrière « The Apprentice » estime que sa difficulté à conclure un accord de distribution est analogue à la censure. Ils soutiennent que ces sociétés opèrent par peur, car la sortie du film pourrait les mettre du mauvais côté de Trump, un endroit potentiellement dangereux étant donné qu’il est actuellement en tête du président Biden dans les sondages. S’il revient à la Maison Blanche, Trump pourrait se venger, en tirant parti de sa position pour bloquer ou ralentir les accords, tout en faisant appel à différentes agences de régulation pour examiner de plus près leurs opérations.

Et le secteur du cinéma indépendant, du moins ses distributeurs les plus riches, appartient principalement à de grands studios, qui font partie de conglomérats médiatiques encore plus grands. Cela les rend encore plus hésitants à entreprendre un projet qui pourrait générer des récompenses et même des ventes de billets respectables si cela signifie se faire un ennemi de quelqu’un qui pourrait bientôt devenir la personne la plus puissante du monde. Les problèmes juridiques et les réactions négatives politiques n’en valent tout simplement pas la peine. Cela laisse « The Apprentice » lutter pour trouver un distributeur courageux qui dispose également des ressources financières nécessaires pour promouvoir le film et le mettre dans l’air du temps.

« Seules quelques sociétés peuvent distribuer ce film », déclare un responsable de la distribution qui a projeté le film. « Toute entreprise qui porte l’enseigne « à vendre » ou qui a l’intention de fusionner [or] quelqu’un hésitera à le faire, car il y a une chance [Trump’s] les régulateurs seront punitifs s’il est élu.

Parmi les studios qui envisagent de fusionner ou de vendre, citons Sony, qui s’est associé à Apollo pour proposer une offre en espèces de 26 milliards de dollars sur Paramount, un studio majeur actuellement en vente. Ailleurs, Warner Bros. Discovery est aux prises avec des dettes et est considéré comme une cible potentielle d’acquisition ou de fusion. L’une des sociétés qui pourraient être intéressées est Comcast, propriétaire d’Universal. Mais n’importe lequel de ces accords devra être approuvé par les régulateurs.

Et ce n’est pas le seul problème. Certaines entreprises ne veulent tout simplement pas prendre le risque de s’aliéner une partie importante du pays. Disney, qui est sorti meurtri de sa bataille avec la Floride au sujet des lois de l’État affectant la communauté LGBTQ+, pourrait être réticent à toucher à un film comme « The Apprentice » et à réintégrer les guerres culturelles.

Pour compliquer les choses, l’investisseur du film, le milliardaire Dan Snyder, doit approuver toute vente. Des sources affirment que l’ancien propriétaire des Washington Commanders et ami de Trump était furieux du portrait de l’ancien président après avoir projeté une coupe du film en février. Alors que la première moitié du film présente un Trump plus gentil et plus doux, le dépeignant comme un militant social ayant des problèmes avec son père, la seconde moitié voit la future star de télé-réalité devenue politicienne se transformer en un narcissique qui perd son sens moral et est déloyal envers son mentor, Roy Cohn. Il est également représenté en train de violer sa première femme, Ivana, et d’abuser d’amphétamines.

Après que Snyder ait vu le film, les avocats de Kinematics ont envoyé aux cinéastes des lettres de cessation et d’abstention dans le but d’empêcher la coupe actuelle de voir le jour, car Variété Signalé précédemment. Des sources proches du dossier affirment que les cinéastes n’ont pas eu de nouvelles de l’équipe Kinematics depuis la première du film à Cannes. Pourtant, Kinematics, qui a été fondée par le gendre de Snyder, Mark Rapaport, ne fera probablement pas échouer un accord car cela nuirait à la réputation de la jeune entreprise au sein de la communauté créative et donnerait l’impression qu’elle est prête à censurer les artistes. (« The Apprentice » marque le premier film de Kinematics.)

Metropolitan FilmExport, qui distribuera le film en France, était au téléphone presque tous les jours pendant Cannes pour traiter de questions juridiques, selon une source proche. Peu de temps après la présentation du film au festival, les avocats de Trump ont envoyé leur propre lettre de cessation et d’abstention aux cinéastes. Ces maux de tête ne feront que s’intensifier lorsque « The Apprentice » se préparera à faire ses débuts publics. « Le film est livré avec un boulet et une chaîne », ajoute la source.

Certains distributeurs américains n’ont tout simplement pas aimé le film. Une société qui acquérait des films de prestige sur le circuit des festivals a disparu, estimant que « L’Apprenti » ressemblait à un téléfilm et manquait d’originalité. D’autres pensaient que cela humanisait trop Trump. Un autre acheteur est resté à l’écart pour de multiples raisons, déplorant que le film ne dise rien de nouveau sur la relation de Trump avec Cohn et estimant que la sortie du film nécessiterait des ressources juridiques démesurées. Mais même ceux qui sont absents pensent que Strong a de bonnes chances de trouver une traction lors de la saison des récompenses pour sa performance.

Dans le passé, les grands distributeurs étaient plus que disposés à susciter la controverse. En fait, plusieurs professionnels de l’industrie qui ont projeté le film d’Abbasi dans le sud de la France notent que « L’Apprenti » aurait été fait sur mesure pour Harvey Weinstein, qui a fait irruption à Cannes en 2004 avec « Fahrenheit 911 » de Michael Moore, un regard cinglant sur George W. Bush, qui a été libéré alors que le président préparait sa campagne de réélection. Weinstein, bien sûr, est actuellement en prison et est un paria de l’industrie après avoir été accusé par des dizaines de femmes de harcèlement sexuel, de viol et d’agression.

Mis à part le « 11 septembre Fahrenheit », les films politiques sont une proposition délicate. Un autre film de Bush, « W » d’Oliver Stone, a fait un flop tandis que « Vice », le film d’Adam McKay sur Dick Cheney, n’a jamais généré de profit. Et même les films les plus réussis n’influencent généralement pas les électeurs, comme l’espèrent les cinéastes de « The Apprentice ». Même s’il a fait le buzz, remporté la Palme d’Or et rapporté 222 millions de dollars au box-office mondial, « Fahrenheit 9/11 » n’a pas changé le cours de l’élection. Bush a battu John Kerry cinq mois après la sortie du film.

D’un point de vue commercial, « Fahrenheit 9/11 » s’est avéré être un éclair dans une bouteille et cela ne peut être reproduit. En 2017, Weinstein est revenu à Cannes pour vendre la suite de Moore, le documentaire Trump « Fahrenheit 11/9 », qui visait le président nouvellement élu. Mais le package n’a pas réussi à susciter beaucoup de buzz, et lorsque le film a finalement été distribué ça a bombardégagnant moins de 7 millions de dollars.

Abbasi lui-même a été averti d’éviter Trump comme sujet de son prochain film après son drame acclamé par la critique « Holy Spider ».

« Tout le monde disait : ‘Si vous voulez raconter quelque chose sur le monde, faites-le d’une manière métaphorique.’ Que diriez-vous d’un film sur la Seconde Guerre mondiale ? Et la Première Guerre mondiale ? Que diriez-vous d’un film sur l’indépendance américaine ? Et le film sur l’indépendance russe ? Et l’Empire romain ? Et puis nous nous sommes retrouvés dans « La Planète des singes » », a déclaré Abbasi lors de sa première à Cannes.

Mais, conclut-il, « il n’existe pas de manière métaphorique agréable de traiter la vague montante du fascisme. Seulement de manière désordonnée.

« Le problème du monde, c’est que les bonnes gens se taisent depuis trop longtemps », a déclaré Abbasi avant de quitter le Grand Théâtre Lumière de Cannes.

Il attend toujours de voir quels distributeurs sont prêts à faire du bruit.