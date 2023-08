Pourquoi le filigrane du contenu généré par l’IA ne garantira pas la confiance en ligne

Pour compliquer davantage les choses, le filigrane est souvent utilisé comme un terme « fourre-tout » pour l’acte général de fournir des divulgations de contenu, même s’il existe de nombreuses méthodes. Une lecture plus approfondie des engagements de la Maison Blanche décrit une autre méthode de divulgation connue sous le nom de provenance, qui repose sur des signatures cryptographiques et non sur des signaux invisibles. Cependant, cela est souvent décrit comme un filigrane dans la presse populaire. Si vous trouvez ce méli-mélo de termes confus, soyez assuré que vous n’êtes pas le seul. Mais la clarté compte : le secteur de l’IA ne peut pas mettre en œuvre des mesures de transparence cohérentes et robustes s’il n’y a même pas d’accord sur la façon dont nous nous référons aux différentes techniques.

J’ai proposé six questions initiales qui pourraient nous aider à évaluer l’utilité des filigranes et d’autres méthodes de divulgation pour l’IA. Ceux-ci devraient aider à s’assurer que différentes parties discutent exactement de la même chose et que nous pouvons évaluer chaque méthode de manière approfondie et cohérente.

Le filigrane lui-même peut-il être altéré ?

Ironiquement, les signaux techniques présentés comme utiles pour évaluer d’où vient le contenu et comment il est manipulé peuvent parfois être eux-mêmes manipulés. Bien que ce soit difficile, les filigranes invisibles et visibles peuvent être supprimés ou modifiés, les rendant inutiles pour nous dire ce qui est et n’est pas synthétique. Et notamment, la facilité avec laquelle ils peuvent être manipulés varie selon le type de contenu auquel vous avez affaire.

La durabilité du filigrane est-elle cohérente pour les différents types de contenu ?

Alors que le filigrane invisible est souvent présenté comme une solution globale pour traiter l’IA générative, ces signaux intégrés sont beaucoup plus facilement manipulés dans le texte que dans le contenu audiovisuel. Cela explique probablement pourquoi le document de synthèse de la Maison Blanche suggère que le filigrane serait appliqué à tous les types d’IA, mais dans le texte intégral, il est clairement indiqué que les entreprises ne s’engagent qu’à divulguer du matériel audiovisuel. L’élaboration des politiques d’IA doit donc être précise sur la façon dont les techniques de divulgation comme le filigrane invisible varient dans leur durabilité et leur robustesse technique plus large selon les différents types de contenu. Une solution de divulgation peut être excellente pour les images, mais inutile pour le texte.

Qui peut détecter ces signaux invisibles ?

Même si le secteur de l’IA accepte de mettre en place des filigranes invisibles, des questions plus profondes vont inévitablement émerger quant à savoir qui a la capacité de détecter ces signaux et éventuellement de faire des déclarations faisant autorité sur la base de ceux-ci. Qui décide si le contenu est généré par l’IA, et peut-être par extension, s’il est trompeur ? Si tout le monde peut détecter les filigranes, cela pourrait les rendre susceptibles d’être utilisés à mauvais escient par de mauvais acteurs. D’autre part, l’accès contrôlé à la détection des filigranes invisibles, en particulier s’il est dicté par de grandes entreprises d’IA, pourrait dégrader l’ouverture et enraciner le contrôle technique. La mise en œuvre de ces types de méthodes de divulgation sans déterminer comment elles sont régies pourrait les rendre méfiantes et inefficaces. Et si les techniques ne sont pas largement adoptées, les acteurs malveillants pourraient se tourner vers des technologies open source qui manque les filigranes invisibles pour créer un contenu préjudiciable et trompeur.

Les filigranes préservent-ils la vie privée ?

Comme le montre clairement le travail clé de Witness, un groupe de défense des droits de l’homme et de la technologie, tout système de traçage qui voyage avec un élément de contenu au fil du temps peut également introduire des problèmes de confidentialité pour ceux qui créent le contenu. Le secteur de l’IA doit veiller à ce que les filigranes et autres techniques de divulgation soient conçus de manière à ne pas inclure d’informations d’identification susceptibles de mettre les créateurs en danger. Par exemple, un défenseur des droits humains peut capturer des abus à travers des photographies qui sont filigranées avec des informations d’identification, faisant de la personne une cible facile pour un gouvernement autoritaire. Même la connaissance qui filigrane pourrait révéler l’identité d’un militant peut avoir des effets dissuasifs sur l’expression et la parole. Les décideurs politiques doivent fournir des orientations plus claires sur la manière dont les divulgations peuvent être conçues de manière à préserver la vie privée des créateurs de contenu, tout en incluant suffisamment de détails pour être utiles et pratiques.

Les divulgations visibles aident-elles le public à comprendre le rôle de l’IA générative ?

Même si les filigranes invisibles sont techniquement durables et préservent la confidentialité, ils peuvent ne pas aider le public à interpréter le contenu. Bien que les divulgations directes comme les filigranes visibles aient un attrait intuitif pour fournir une plus grande transparence, de telles divulgations n’atteignent pas nécessairement les effets escomptés, et elles peuvent souvent être perçues comme paternalistes, biaisées et punitives, même lorsqu’elles ne disent rien sur la véracité de un morceau de contenu. En outre, le public pourrait mal interpréter les divulgations directes. Un participant à ma recherche de 2021 a mal interprété l’étiquette de « média manipulé » de Twitter comme suggérant que l’institution des « médias » le manipulait, et non que le contenu de la vidéo spécifique avait été modifié pour induire en erreur. Alors que la recherche émerge sur la façon dont différentes conceptions d’expérience utilisateur affectent l’interprétation par le public des divulgations de contenu, une grande partie est concentrée au sein de grandes entreprises technologiques et axée sur des contextes distincts, comme les élections. Étudier l’efficacité des divulgations directes et des expériences des utilisateurs, et ne pas se fier uniquement à l’attrait viscéral de l’étiquetage du contenu généré par l’IA, est essentiel à l’élaboration de politiques efficaces pour améliorer la transparence.

Le filigrane visible du contenu généré par l’IA pourrait-il diminuer la confiance dans le contenu « réel » ?

La question de société la plus épineuse à évaluer est peut-être de savoir comment les divulgations directes coordonnées affecteront les attitudes plus larges envers l’information et diminueront potentiellement la confiance dans le contenu « réel ». Si les organisations d’IA et les plateformes de médias sociaux étiquettent simplement le fait que le contenu est généré ou modifié par l’IA – comme un moyen compréhensible, bien que limité, d’éviter de porter des jugements sur les allégations trompeuses ou nuisibles – comment cela affecte-t-il la façon dont nous percevons ce que nous voyons en ligne?