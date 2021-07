Pourquoi le fil Twitter original de Zola a si bien fonctionné

L’un des films les plus en vogue de l’été est Zola. Il a tout l’étoffe d’un hit indé branché : c’est un film A24 écrit et réalisé par la jeune réalisatrice indépendante Janicza Bravo, avec un crédit de co-scénariste de jeu d’esclaveest Jeremy O. Harris. Le casting empilé comprend Miel américainRiley Keough et le cousin Greg de Succession. De plus, c’est plein de scènes sur les strip-teaseuses, le travail du sexe et le meurtre ! Quoi de plus dramatique ?

Mais qu’y a-t-il de plus inhabituel dans Zola c’est que, bien qu’il soit basé sur des événements réels, il n’est pas basé sur un reportage au sens traditionnel du terme, ni même sur un livre. Zola est basé sur une tempête de tweets virale de 2015 par A’Ziah « Zola » King.

« Vous voulez tous entendre une histoire sur la raison pour laquelle moi et cette chienne ici nous sommes tombés ??????? » King a commencé son histoire en 2015, sur une photo d’elle posant à côté d’une jeune femme blanche en lingerie. « C’est un peu long mais plein de suspense. »

À l’époque, Twitter n’avait pas encore de fils de discussion. King aurait besoin de 148 tweets pour lui raconter une « sorte de longue » histoire, et aucun d’entre eux n’était lié entre eux. Au fur et à mesure que sa saga se répandait, les gens ont commencé à faire circuler des captures d’écran du récit complet, vous n’avez donc pas eu à faire défiler jusqu’au bas de sa chronologie pour tout lire. Twitter était une plate-forme encombrante pour ce genre de narration de longue durée – mais cela ne semblait pas avoir d’importance.

#TheStory a commencé à devenir une tendance, tout comme #Zola et #TheThotyssey. Missy Elliot a commencé à tweeter à ce sujet, et Ava DuVernay aussi. L’histoire de King était partout – et Hollywood sentait bon.

Maintenant avec Zola dans les salles, A24 a publié le tweetstorm original sous forme de livre. Il s’intitule simplement L’histoire, et c’est une belle édition reliée en tissu, très littéraire, avec chaque page dotée d’une bordure violette métallique. Par son existence même, le livre semble insister sur la valeur du tweetstorm en tant qu’histoire bien racontée et sur le statut de King en tant qu’auteur de cette histoire, plutôt que simplement son personnage principal.

Voici pourquoi la narration Twitter de King a si bien fonctionné – et pourquoi il est important qu’elle continue d’insister sur sa propre paternité.

La première chose que vous remarquez en lisant #TheStory, c’est la voix confessionnelle et essoufflée de King : « Vous voulez tous entendre une histoire ? » En lisant ses tweets, vous commencez à vous sentir comme le meilleur ami de King et elle vous taquine à propos du week-end sauvage qu’elle vient de passer. Tout semble intime et proche, ce qui signifie que l’énergie de ce qu’elle décrit – trafic sexuel, enlèvement, fusillade – acquiert une urgence intense. Tu es là avec elle.

Dans le même temps, King semblait savoir qu’elle tweetait pour le monde et elle a gardé son histoire accessible aux étrangers. Elle s’arrêtait fréquemment pour traduire son dialogue. Lorsqu’un personnage dit: « Il prenait soin de moi », dans le tweet suivant, King a écrit: « » Prendre soin de moi « en langage de strip-teaseuse signifie que c’était son proxénète. » Elle était prête à tenir un peu la main de son auditoire.

Ce qui a vraiment fait avancer l’histoire, c’est le soin avec lequel King écrivait pour son médium. En 2015, chaque Tweet ne faisait que 140 caractères, donc King fonctionnait avec une certaine concision forcée. Elle a utilisé cette retenue pour créer un rythme effréné et urgent, traversant un événement choquant après l’autre : une confrontation qui se termine par un coup de feu se déroule en seulement 12 tweets.

Et quand elle a rompu le format pour utiliser un tweet entier pour une exclamation (« J’ÉTAIS COMME YOOOOOOOOOO »), le moment a atterri comme une ponctuation. Vous saviez que c’était important si elle utilisait autant de ses précieux 140 caractères dessus.

Mais #TheStory n’est pas que des sensations fortes non-stop. C’est fondamentalement une histoire d’outsider, l’histoire d’une jeune fille de 19 ans qui a fait confiance aux mauvaises personnes et est allée trop loin, et maintenant elle les regarde alors qu’elles font un choix étrange après l’autre. Cette distance permet à King de maintenir une drôlerie impassible même si les événements ne cessent de s’intensifier tout autour d’elle. « Alors ils se disputent pendant des heures », écrit-elle à un moment donné. «Je pars et descends à la piscine. Je veux dire, je suis en Floride !

King savait également quand un événement avait besoin de jus pour le rendre plus drôle ou plus suspensif. En 2015, le journaliste David Kushner a vérifié #TheStory pour Rolling Stone, et il a découvert qu’un meurtre décrit par King ne semblait pas s’être réellement produit ; une tentative de suicide non plus. Mais Zola le film nous montre la version des événements de King sur la tentative de suicide et le meurtre, laissant une petite ambiguïté frissonnante sur les bords quant à savoir si elle nous dit la vérité ou non. Vous pouvez voir pourquoi le réalisateur Janicza Bravo a fait ce choix : les rythmes de l’histoire sont plus solides dans la version de King.

La jubilation hallucinatoire de #TheStory sur Twitter et Zola le film dépend à la fois de la paternité de King et de sa compréhension fluide de Twitter en tant que média. Mais ironiquement, elle semble avoir été trop en avance sur son temps. Parce que lorsque Hollywood a appelé en 2015, personne, semblait-il, ne pouvait comprendre comment obtenir une licence pour un film à partir d’une série de tweets. Il n’avait jamais été fait auparavant.

Alors que King a un crédit de producteur sur le film, Zola est techniquement basé sur cet article de Rolling Stone – une décision que King conteste.

« Je voyais certaines interviews ou j’entendais de la merde à la radio, et ce serait comme, ‘Le film Zola, basé sur un article écrit par David Kushner », a-t-elle déclaré au magazine New York en juin. « Ce n’est pas basé sur un putain d’article de Rolling Stone. Arrête de dire cette merde.

King n’a pas tort, vraiment. N’importe quand Zola le film a le choix de représenter soit le reportage de Kushner, soit la narration de King, le plus souvent, il a tendance à s’en remettre à King.

En outre, Zola le film a centré Zola la personne en tant qu’auteur de son histoire à un degré inhabituel. Le film lui-même fait fréquemment référence à la série originale de tweets de King. Chaque fois qu’un personnage dit une ligne de dialogue tirée du fil Twitter de King, vous entendez le sifflement d’un tweet récemment publié, et Taylour Paige alors que Zola raconte le film avec des citations de #TheStory.

Dans les semaines avant Zola, en plus de publier le tweetstorm de King sous forme de livre, A24 a donné à King, comme Allison P. Davis l’a dit dans le magazine New York, « des avantages généralement réservés aux stars d’un film »: une voiture, un gestionnaire dédié, un profil dans un grand magazine. King a été au centre du récit publicitaire de ce film, non pas en tant que personne à qui il est arrivé, mais en tant qu’auteur de l’histoire.

« Il existe une communauté de personnes qui ressentent cette relation profonde avec elle », a déclaré Jeremy O. Harris à Highsnobiety en juin à propos de la tempête de tweets. « Parce que c’est un poème épique, n’est-ce pas ? L’Internet l’a appelé ‘The Thotyssey’ pour une raison. Ils la considéraient comme Homer dans la toute première itération de ce que c’était. Et cela, je pense, indique que la narration épique est quelque chose dont nous avions besoin et que nous voulions à nouveau. »

A travers ces choix d’adaptation et son récit publicitaire, Zola se reconnaît non seulement comme le récit d’une chose terrible qui est arrivée à King, mais comme une adaptation d’une histoire écrite par King. Qu’elle l’ait publiée sur Twitter dans un format atypique n’enlève rien à sa légitimité. Elle n’est pas seulement le personnage principal ou le narrateur ; elle est l’auteur, la conteuse. Elle a façonné ce que nous voyons.

Donc Zola le film n’est pas seulement le récit d’un traumatisme. C’est un récit de la façon dont une femme a façonné son traumatisme en une histoire qui a attiré l’attention du monde entier.