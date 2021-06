Au début de mai 2021, il a été révélé que le fiancé d’Ashley Jones, Bar Smith, avait été arrêté.

Ashley, 24 ans, et Bar, qui joue dans Teen Mom, partagent ensemble leur fille de 3 ans, Holly.

Pourquoi le fiancé d’Ashley Jones a-t-il été arrêté ?

Bar’ a été arrêté le 16 mai 2021.

Le jeune homme de 24 ans a été incarcéré à la prison du comté de Merced à Merced, en Californie, pour décharge volontaire d’une arme à feu par négligence.

Le Sun a confirmé son arrestation, alors que Bar avait déjà été libéré de prison.

Bar a été inculpé d’un crime, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Bar n’est pas étranger aux problèmes juridiques. En 2015, il a été arrêté pour intrusion, falsification d’informations à la police et possession de méthamphétamine.

En 2018, il a été arrêté pour une altercation entre lui et les parents d’Ashley.

Ashley Jones et Bariki Smith sont-ils toujours ensemble ?

Ashley et Bar se sont fiancés en mai 2019, mais leur l’état de la relation à la fin n’est pas clair, cependant.

Dans la saison 10, épisode 19 de Teen Mom 2, les téléspectateurs ont vu Ashley et Bar célébrer leur anniversaire. Bar se met à genoux en disant: «Je veux m’excuser et vous dire que je vous apprécie. Tu as été avec moi pendant beaucoup de temps. Je vous remercie d’être à mes côtés.

Selon Le résumé de la réalité d’Ashley, les stars de Teen Mom 2 se sont désormais désabonnées sur Instagram.

Bariki et Ashley partagent une fille de 3 ans ensemble

Les fans ont émis l’hypothèse que cela pourrait être dû à l’arrestation de Bar.

Depuis l’annonce de l’arrestation de son fiancé, Ashley a effacé toutes les photos de Bar de sa page Instagram,

On ne sait pas si le couple est fait pour de bon ou s’il fait une pause.

Quel était le travail d’Ashley Jones avant de rejoindre MTV ?

Ashley Jones a révélé qu’elle était sans-abri et travaillait comme strip-teaseuse avant de rejoindre la franchise MTV.

Dans un épisode de Convos café avec Kailyn Lowry et Lindsie Chrisley, le franc-parler Ashley a tout raconté sur sa vie difficile avant d’être une star de MTV.

Ashley est apparu pour la première fois sur Teen Mom: Young & Pregnant et a ensuite été promu Teen Mom 2 cette saison avec Kailyn.

Lorsque la mère de quatre enfants a demandé à sa co-star comment elle et son fiancé Bar Smith allaient, Ashley lui a dit: « Vous savez quoi, les gens ne comprennent pas Bar et moi, mais Bar et moi avons été sans abri ensemble – nous avons traversé tellement ensemble que nous essayons juste de le faire fonctionner.

« Nous avons tous les deux grandi sans père biologique, c’est pourquoi – même si nous traversons tellement de choses folles – nous nous efforçons de donner à notre fille quelque chose de mieux. »

Ashley a ensuite révélé qu’elle avait déjà travaillé comme strip-teaseuse pour joindre les deux bouts.





Elle a déclaré: « Les gens ne le savent pas, mais quand je me déshabillais, je me sentais si faible, je me disais: » C’est qui tu es.

«Mon grand-père est professeur de psychologie, ma grand-mère a été la première femme noire à travailler dans les sports de la Ligue majeure et ma famille était pro-Noir, pro-éducation. Et moi en train de me déshabiller, oh mon Dieu, le rat du capot ?

« Mes grands-parents étaient littéralement comme ‘Tu es hors de notre volonté, bonne chance, salope.’ Et quand je me déshabillais, je ne parlais même pas à ma famille et nous étions à Vegas avec sa mère, et les choses étaient folles et c’est Bar qui m’a permis de continuer.