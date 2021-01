Pas moins de 25 000 soldats de la Garde nationale seront chargés de sécuriser Washington, DC, pour l’inauguration. | Brandon Bell / Getty Images

L’accréditation des membres de la Garde nationale avant les événements spéciaux de sécurité nationale est une routine.

Le FBI examine les 25000 soldats de la Garde nationale chargés de garantir l’investiture du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris le 20 janvier, en raison des craintes d’une attaque d’initiés coordonnée, selon l’Associated Press.

Les enquêtes sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis ont révélé que des responsables de l’application des lois étaient impliqués: près de 30 agents assermentés auraient au moins participé au rassemblement qui a précédé l’émeute, d’autres agents étant arrêtés pour leur implication dans l’insurrection elle-même. . Et quelques membres de la Garde nationale ont été arrêtés dans le cadre de l’assaut du Capitole, a rapporté l’AP, y compris le caporal de la Garde nationale de Virginie. Jacob Fracker.

Suite à l’attaque du Capitole, 25 000 soldats de la Garde nationale ont été sollicités au Capitole pour assurer la sécurité de l’inauguration et se prémunir contre de nouvelles émeutes. Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré à l’AP que les fonctionnaires étaient «conscients de la menace potentielle» qui pourrait provenir de l’intérieur de la Garde, et a demandé aux commandants «d’être à l’affût de tout problème dans leurs rangs».

Le contrôle, qui a débuté il y a environ une semaine, comprend un dépistage avant de se rendre à Washington et une vérification des antécédents «améliorée avec plus de dépistage», a déclaré le major général William Walker à ABC News. Walker a ajouté que le processus amélioré implique les services secrets et le FBI. Jusqu’à présent, l’ensemble du processus de vérification a pas signalé de drapeaux rouges, a déclaré l’AP.

Alors que la publication a décrit le processus de vérification comme une «entreprise massive», un porte-parole du Bureau de la Garde nationale a déclaré à Vox lundi que le processus de vérification en cours est une procédure normale et est en train d’être sensationnaliste.

«C’est une partie normale du travail à chaque inauguration», a déclaré le major Matt Murphy à Vox. «C’est le processus normal d’accréditation pour quiconque assiste à l’inauguration, qu’il s’agisse de journalistes, d’aides ou de personnel de restauration, et qui a accès à l’intérieur de la zone.

Le processus d’accréditation pour l’inauguration est de routine. Mais pour 25 000 soldats, c’est sans précédent.

Ce qui est différent cette année, c’est le nombre de soldats de la Garde nationale, et donc le temps qu’il faudra pour contrôler tout le monde. Lundi, plus de 21 500 membres de la Garde nationale étaient sur le terrain à Washington, avec des troupes venant d’aussi loin que Guam.

Dans des circonstances normales, environ 8 000 à 10 000 membres de la Garde nationale servent à l’inauguration pour aider à la logistique – y compris la direction du trafic et l’escorte des personnes sur le terrain – ainsi que la dotation en personnel des points de contrôle de sécurité. «Ce qui cause l’inquiétude, c’est le grand nombre de soldats qui ont été demandés par les agences fédérales», a déclaré Murphy. «Le processus d’accréditation par le FBI ou les services secrets est routinier, mais cette année, nous avons juste 25 000 soldats supplémentaires qui sont nécessaires pour l’avoir.

Comme l’a rapporté Alex Ward de Vox, les responsables n’ont pas expliqué directement pourquoi 25 000 soldats de la Garde nationale étaient nécessaires pour empêcher une situation similaire à celle du 6 janvier. Tout ce qui est publiquement connu, c’est que les responsables de la sécurité fédérale ont déclaré avoir des raisons de s’inquiéter. Dans un briefing avec Mike Pence jeudi dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré: «Nous assistons à un nombre considérable de discussions en ligne préoccupantes – c’est la meilleure façon que je décrirais – à propos d’un certain nombre d’événements entourant l’inauguration.»

Jusqu’à présent, la sécurité a conduit à des arrestations: au cours du week-end, trois personnes ont été arrêtées et détenues par la police aux points de contrôle de sécurité de DC près du Capitole, deux pour port d’armes non enregistrées ou sans licence.

Quant à la menace d’une attaque d’initié, Murphy a déclaré à Vox qu’il existe un processus spécifique suivi par la Garde nationale et qui a toujours impliqué des agences fédérales.

«S’il y a une association inappropriée ou des déclarations faites par des membres du service, c’est en fait une agence fédérale qui informe le Bureau de la Garde nationale que cette personne peut dire des choses inappropriées ou publier des choses inappropriées. Une fois que l’agence fédérale en informe le bureau de la garde nationale, le bureau informe le commandement local et ils mènent une enquête. Pour l’inauguration, le FBI déterminera ce qui se passera s’il identifie une menace.

Mais le processus n’a rien d’extraordinaire, en particulier pour les événements au niveau de la sécurité nationale comme l’inauguration ou le Super Bowl, a soutenu Murphy.

La Garde nationale DC offre également une formation supplémentaire aux militaires à leur arrivée dans le district – et une partie de cette formation consiste à surveiller ses collègues. On dit aux membres que s’ils «voient ou entendent quelque chose qui n’est pas approprié», ils devraient «le signaler à leur chaîne de commandement».

Cette préparation unique est destinée à compléter la formation annuelle des gardiens dans le cadre du programme de sensibilisation et de signalement des menaces (TARP); ce programme oblige le personnel à rapporter toute information concernant un comportement extrémiste connu ou présumé qui pourrait constituer une menace pour le département de la Défense ou le pays, selon une déclaration envoyée par courrier électronique d’un porte-parole de l’armée.

Le communiqué a également déclaré: «Il n’y a pas de place pour l’extrémisme dans l’armée et nous allons enquêter sur chaque rapport individuellement et prendre les mesures appropriées. Tout type d’activité impliquant la violence, la désobéissance civile ou une rupture de la paix peut être puni en vertu du Code uniforme de justice militaire ou en vertu de la loi de l’État ou fédérale. «