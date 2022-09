Pourquoi le fantôme de 2008 nous hante encore en 2022

Cette histoire fait partie de la newsletter Nightcap de CNN Business. Pour le recevoir dans votre boîte de réception, inscrivez-vous gratuitement, ici.



New York

CNN Affaires

—



Toute la semaine, il y a des événements dans les nouvelles qui sont entrés sous la bannière de “ce n’est pas arrivé depuis 2007/2008”.

Les rendements du Trésor à 10 ans ont brièvement dépassé 4%, un niveau jamais vu depuis 2008. Ce mouvement a contribué à pousser les taux hypothécaires à leur plus haut niveau, 6,7%, depuis – attendez-le – juillet 2007. De l’autre côté de l’étang, où l’obligation britannique marché s’est effondré plus tôt cette semaine, un banquier londonien apparemment épuisé a déclaré au Financial Times: «À un moment donné ce matin, j’ai eu peur que ce soit le début de la fin. Ce n’était pas tout à fait un moment Lehman. Mais ça s’est rapproché.

Le moment de tous ces événements est en effet un peu effrayant : aujourd’hui, le 29 septembre, marque 14 ans jour pour jour que les marchés boursiers du monde entier se sont effondrés, inaugurant la pire crise financière mondiale depuis la Grande Dépression.

Avec toute cette morosité, il est naturel de se demander si l’histoire est sur le point de se répéter.

Pour être clair : le marché a fini par se redresser complètement, même si cela a pris des années. Et à bien des égards, l’angoisse économique et financière qui sévit dans le monde n’est absolument pas une répétition de la période qui a précédé la Grande Récession. C’est une toute autre bête maintenant.

Mais c’est précisément à cause de ces cicatrices de 2008, encore de puissants souvenirs pour beaucoup, que les économistes et les analystes deviennent nerveux lorsque les choses tournent aussi mal qu’elles l’ont fait ces dernières semaines.

En ce moment, l’humeur dominante est la peur. Les économies entravées par l’inflation et la flambée des coûts d’emprunt sont vulnérables aux chocs économiques – que ces chocs proviennent d’un ouragan catastrophique, ou d’une superpuissance déclarant la guerre à un voisin, ou d’un régime fiscal radical non financé. Ou, Dieu nous en préserve, une pandémie résurgente.

Tout cela signifie qu’il n’y a pas beaucoup de bons endroits où les investisseurs peuvent placer leur argent en ce moment. Les actions et les obligations sont toutes deux en territoire baissier, et de nombreux analystes disent que le marché pourrait rester volatil jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée (ce qui, si nous entrons en récession, pourrait arriver très bientôt… pas une bonne doublure argentée, je sais.)

S’il y a une leçon à retenir de la Grande Récession, c’est de ne pas paniquer. Par ma collègue Jeanne Sahadi :

Disons que vous aviez investi 10 000 $ au début de 1981 dans le S&P 500. Cet argent aurait atteint près de 1,1 million de dollars à la fin de mars 2021. Mais si vous n’aviez manqué que les cinq meilleurs jours de négociation au cours de ces 40 années, cela aurait n’ont atteint qu’environ 676 000 $.

En d’autres termes : tenez-vous bien, mes amis, et essayez d’éviter de consulter votre solde 401 (k) dans un avenir prévisible.

Les actions ont chuté jeudi, abandonnant les gros gains de mercredi et replongeant le Dow Jones dans un marché baissier.

Le S&P 500, l’une des mesures les plus larges de la santé des entreprises américaines, a chuté de 2,1 %, atteignant un nouveau creux pour l’année. Le Dow Jones et le S&P 500 ne sont une fois de plus pas loin de leurs plus bas niveaux depuis novembre 2020.

Heckuva façon de conclure le troisième trimestre, hein? Le marché boursier a même connu un début de trimestre prometteur en juillet. Mais les craintes concernant l’inflation, les hausses de taux, la hausse des rendements obligataires et la récession sont revenues en force en août et en septembre.

Poursuivant une grande tradition de Corporate Rebranding Nonsense, Johnson & Johnson place tous ses produits de santé grand public sous une société mère nouvellement formée.

Bientôt, les poudres pour bébés Band-Aid, Tylenol, Benadryl et Johnson seront toutes vendues sous la marque ombrelle “Kenvue”.

Cela se prononce “Ken”, comme la poupée, “vue”.

Voici l’affaire : Johnson & Johnson, le propriétaire de ces labels, est en train de se scinder en deux sociétés – l’une axée sur les dispositifs médicaux et les médicaments, l’autre sur les produits de santé grand public, rapporte mon collègue Nathaniel Meyersohn.

J&J conserve son nom reconnaissable pour sa plus grande entreprise pharmaceutique, mais il avait besoin de quelque chose de nouveau pour le petit consommateur.

La société a déclaré mercredi qu’elle avait atterri sur Kenvue, une combinaison de «Ken», un mot anglais pour la connaissance principalement utilisé en Écosse, et de «vue», une référence à la vue.

“Kenvue” est le surnom gagnant sur lequel une petite équipe de J&J, travaillant avec une agence de dénomination, a atterri. Le but était d’être mémorable. Et, surtout, pour effacer les marques déposées sur plus de 100 marchés et “réussir les contrôles linguistiques et culturels dans 89 langues et dialectes”.

La société a également publié le nouveau logo de Kenvue – des lettres blanches sur fond vert, les membres de la lettre «K» ressemblant à un cœur latéral.

Qu’est-ce que ça veut dire? Absolument rien, et c’est le but.

Les entreprises gravitent autour de noms parfaitement propres. Il n’y a aucune possibilité de connotation négative, car c’est un mot inventé. Pour autant que je sache, cela ne ressemble pas à un gros mot dans une autre langue. Kenvue est inoffensif. Exsangue. C’est le tofu de l’image de marque de l’entreprise.

“C’est vraiment juste une société holding derrière toutes ces autres marques”, a déclaré un expert à Nathaniel. “Ils veulent un nom qui disparaîtra en arrière-plan et les marques se démarqueront.”

(Mission accomplie. J’ai déjà oublié le nouveau nom et je viens de le taper il y a 40 secondes.)

MES DEUX CENTIMES

La meilleure critique que je puisse donner de la nouvelle marque est qu’elle est oubliable. D’autres entreprises ont notoirement (infâmement ?) échoué à réussir l’atterrissage avec de nouveaux noms.

Netflix, en 2011, a rapidement fait marche arrière après avoir tenté de rebaptiser son service de diffusion de DVD sous le nom de “Qwikster”. Plus récemment, Fiat Chrysler et PSA Group ont fusionné en 2020 sous le nom collectif “Stellantis”, qui est toujours le nom de l’entreprise, mais je pense toujours que cela ressemble à quelque chose que vous devriez demander à votre médecin si vous présentez des signes de dépression saisonnière.

Vous aimez le dernier verre ?