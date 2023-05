Pourquoi le fabricant de ChatGPT OpenAI est la société n ° 1 2023 CNBC Disruptor 50

Un participant interagit avec le moteur de recherche Microsoft Bing et le navigateur Edge alimentés par l’IA lors d’un événement au siège de la société à Redmond, Washington, États-Unis, le mardi 7 février 2023. Microsoft a dévoilé de nouvelles versions de son moteur de recherche Internet Bing et Navigateur Edge alimenté par la toute dernière technologie du fabricant de ChatGPT OpenAI.

La moitié des entreprises figurant dans le top 10 de la liste CNBC Disruptor 50 2023 présentent une utilisation clé de l’IA, et notamment, elles représentent un large éventail d’industries et de cas d’utilisation. Canva, l’entreprise n°3, intègre ChatGPT dans ses outils de conception, offrant aux clients une nouvelle façon d’être créatif. No. 4 Disruptor Relativity Space utilise l’IA pour fabriquer des fusées imprimées en 3D. Le perturbateur n°7 Anduril Industries déploie l’IA pour identifier et attaquer les menaces de sécurité. La société d’énergie renouvelable basée au Royaume-Uni Octopus Energy, n ° 8 sur la liste de cette année, utilise l’IA pour faire correspondre efficacement l’offre et la demande d’énergie. No. 9 Lineage Logistics utilise l’IA pour optimiser le mouvement des marchandises tout au long de la chaîne d’approvisionnement à température contrôlée.

Et ce ne sont pas seulement les entreprises qui ont l’IA au cœur de leurs préoccupations. Nous voyons une gamme d’applications d’entreprise pour l’IA afin d’accroître l’efficacité et de nouvelles capacités dans les entreprises et les secteurs du marché. Sur les 50 entreprises figurant sur la liste de cette année, 21 nous ont dit que l’IA est d’une importance cruciale pour plus de 50 % de leur chiffre d’affaires.

Aucune innovation n’a eu un plus grand impact culturel et aucun produit technologique n’a fait sensation au cours des six derniers mois que ChatGPT d’OpenAI.

« C’est un modèle que nous voyons encore et encore dans de nombreuses industries, et j’en suis très excité », a-t-il déclaré.

« Ce que nous entendons des clients qui utilisent notre API pour les sociétés juridiques, c’est que cela transforme totalement leur façon de travailler et l’efficacité que n’importe quel avocat peut atteindre et la précision, libérant les gens pour faire plus de ce qu’ils font vraiment bien, et avoir ce nouvel outil pour leur donner en quelque sorte le plus de levier possible », a déclaré Altman.

Le n ° 19 sur la liste Disruptor 50, Scale AI, a travaillé avec des entreprises telles que OpenAI pour étiqueter les énormes quantités de données – images, texte, voix et vidéo – que les machines doivent digérer pour devenir de meilleurs apprenants. Également sur la liste se trouve le perturbateur n° 44, Cohere, qui a été fondé par d’anciens chercheurs de Google Brain qui ont aidé à développer une nouvelle méthode de traitement du langage naturel — les transformateurs — qui permettent aux systèmes de saisir plus précisément le contexte d’un mot.

« Je pense que nous sommes plongés dans une nouvelle vague technologique et c’est, je pense, la plus importante depuis un moment », a déclaré le PDG d’OpenAI, Sam Altman, dans une interview avec CNBC à la fin de la semaine dernière.

Les clients commerciaux d’OpenAI incluent Salesforce, Snapchat et son bailleur de fonds Microsoft, qui apporte les technologies d’IA générative d’OpenAI à ses navigateurs Internet Bing et Edge et à la suite de logiciels d’entreprise Microsoft 365, notamment Word, PowerPoint et Excel.

Pour l’instant, OpenAI a une double source de revenus : un modèle de logiciel d’entreprise où il facture aux entreprises l’accès à la plate-forme, et une application de chat premium qu’elle propose aux consommateurs pour 20 $ par mois, en plus de la version gratuite.

Sa capacité à rendre nerveux les investisseurs boursiers s’est révélée lorsque Alphabet Les actions de ont chuté après le déploiement – que certains employés ont qualifié de précipité – de son concurrent ChatGPT, Bard, plus tôt cette année. Et dans l’un des secteurs considérés comme les plus menacés par l’IA générative, l’éducation, Chegg a vu ses actions chuter de près de moitié simplement parce que son PDG a fait référence à l’impact de ChatGPT sur la croissance de la clientèle lors de son récent appel aux résultats.

La croissance du pouvoir de l’IA a été si rapide et spectaculaire qu’elle a suscité l’inquiétude des politiciens et des régulateurs. Ceux qui cherchent à jouer dans l’espace – y compris Elon Musk, qui a été l’un des premiers co-fondateurs d’OpenAI et dit maintenant qu’il va lancer un concurrent – ​​parlent également des risques. Musk, avec le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak et une série de professeurs et de PDG, ont signé une lettre ouverte en mars du Future of Life Institute, exhortant les laboratoires d’IA à arrêter de former des modèles plus puissants que le GPT-4 d’OpenAI.

Altman a d’abord répondu lors d’une apparition lors d’un événement virtuel au MIT, affirmant que des directives de sécurité cohérentes étaient nécessaires, mais que cette pause proposée « manquait la plupart des nuances techniques sur l’endroit où nous avons besoin de la pause ».

Altman continue de plaider en faveur de la réglementation. « Nous avons vraiment besoin d’une réglementation ici. Nous la réclamons depuis le début de l’entreprise », a-t-il déclaré. « Je pense que nous allons avoir une certaine réglementation, et nous en aurons plus avec le temps. Et je pense que c’est vraiment d’une importance cruciale. Je suis donc heureux que cela se produise. »

« Je pense que pour arriver à l’avenir où nous aurons autant de bonnes utilisations de l’IA et minimiser les utilisations qui pourraient être assez mauvaises de l’IA », a déclaré Altman, « il n’y a tout simplement pas moyen de contourner la réglementation ici. Nous avons une réglementation pour d’autres industries avec une technologie beaucoup moins puissante. Nous devrions donc certainement l’avoir ici.

Reid Hoffman, associé de la société de capital-risque Greylock, a été l’un des premiers investisseurs dans OpenAI et est maintenant un investisseur dans un certain nombre de sociétés d’IA et le co-fondateur de la startup d’IA Inflection. Il a dit qu’il trouvait certaines des critiques plus dangereuses qu’OpenAI.

« Une grande partie est bien intentionnée; il existe de nombreuses façons dont l’IA peut jouer », a déclaré Hoffman, qui siège également au conseil d’administration de Microsoft et a siégé au conseil d’administration d’OpenAI avant de se retirer en raison de conflits potentiels de intérêt. « Certains d’entre eux sont moins bien intentionnés : ‘Tous les autres, ralentissez pour que je puisse accélérer.’ Et c’est l’une de ces choses où il s’agit globalement d’un effort erroné. … L’appel au ralentissement est, en fait, moins sûr que ce qu’ils proposent », a-t-il déclaré, faisant référence à OpenAI et Altman.

En plus des inquiétudes concernant l’utilisation de l’IA pour manipuler ou induire en erreur, Altman a déclaré qu’il s’efforçait de réduire les préjugés au sein des systèmes d’OpenAI.

« Une grande partie de cela est ce que nous appelons RLHF, ou apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine, où nous prenons ces modèles qui sont pré-formés sur une fraction importante d’Internet et nous pouvons en quelque sorte les pousser de certaines manières », a déclaré Altman. « Nous pouvons enseigner aux modèles comme, ‘Hé, il y a un biais ici dans les données. Vous ne devriez pas agir de cette façon.' » Il a dit que de GPT-3 à GPT-4, la société a été en mesure de faire de grands progrès dans réduction des biais dans le modèle.

Alors que les entreprises, y compris OpenAI, combattent les préjugés et poussent à une réglementation intelligente, elles travaillent également avec les géants de la technologie établis, tels que Microsoft, et les leaders de toutes sortes d’industries pour les aider à évoluer, afin qu’ils ne soient pas perturbés.