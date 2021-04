Dans le dernier épisode du drame télévisé médical de Fox The Resident, les fans ont perdu l’un de leurs membres originaux de la distribution dans Dr Mina Okafor.

Dans l’épisode 10 de la saison quatre, les fans ont vu le Dr Okafor quitter le Chastain Park Memorial Hospital à Atlanta pour revenir à Nigeria.

4 Le Dr Mina Okafor est joué par l’actrice Shaunette Renée Wilson Crédits: Getty

Qui joue le Dr Mina Okafor dans The Resident?

L’actrice guyanaise Shaunette Renée Wilson, 31 ans, a joué le Dr Okafor dans la série Fox The Resident.

Wilson est également connue pour ses rôles dans des films comme merveilleBlack Panther, des milliards et un enfant comme Jake.

Wilson était un membre de la distribution originale sur The Resident, ayant rejoint la série depuis la première de l’épisode pilote en janvier 2018.

Le Dr Okafor était un résident en chirurgie au Chastain Park Memorial Hospital et s’est rapidement imposé comme l’un des chirurgiens les plus talentueux de Chastain.

4 Shaunette Renée Wilson a également été présentée dans des films tels que Black Panther, Billions et A Kid Like Jake Crédit: Instagram / Shaunette Renée Wilson

De quoi parle The Resident?

La série se concentre sur la vie et les tâches des membres du personnel du Chastain Park Memorial Hospital, tout en se plongeant dans les pratiques bureaucratiques de l’industrie hospitalière.

Conrad Hawkins est l’un des meilleurs médecins du Chastain Park Memorial Hospital, charmant mais arrogant.

Hawkins aime adopter une approche non conventionnelle dans la mesure du possible et pense qu’il est de son devoir personnel de briser les illusions romantiques des résidents de première année.

4 Le Dr Mina Okafor a quitté la série dans le dernier épisode de The Resident Crédits: Getty

Le Dr Devon Pravesh est un idéaliste innocent qui s’appuie sur sa boussole morale finement réglée, mais avec l’aide de Hawkins, il commence à se rendre compte que la pratique de la médecine est une entreprise.

Pourquoi le Dr Mina Okafor a-t-il quitté The Resident?

La décision de Wilson de quitter la série se résumait à un choix personnel.

« Après une réflexion approfondie, j’ai contacté les producteurs il y a quelque temps pour leur demander de quitter la série et ils ont accepté – et ont donné à mon personnage un merveilleux envoi », a déclaré Wilson dans un communiqué à TVline.

«Je leur suis reconnaissant de m’avoir permis d’incarner une âme aussi belle que le Dr Mina Okafor.

Je tiens également à remercier le studio, le réseau, les acteurs, l’équipe et, surtout, les fans merveilleusement dévoués de The Resident pour leur soutien au cours des quatre dernières saisons.

4 Le Dr Okafor est dans The Resident depuis l’épisode pilote de la série Crédits: Getty

«Perdre l’extraordinaire Shaunette est déchirant pour nous, mais nous honorons sa demande de partir avec gratitude et respect pour sa contribution à la série», ont déclaré les producteurs exécutifs de The Resident au journal.

«Nous voulons que les fans sachent que nous avons beaucoup en réserve pour AJ alors qu’il se remet de cette perte, et nous voulons que Shaunette sache que la porte est toujours ouverte.»

Comment puis-je regarder The Resident?

The Resident est diffusé en direct les mardis à 20 h sur Fox.

La série en est actuellement à sa quatrième saison.

Pendant ce temps, les fans peuvent rattraper la série en visionnant la saison 1 à 3 sur Hulu.