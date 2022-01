YOUNGBOY est un rappeur américain de son vrai nom Kentrell DeSean Gaulden.

Le 26 janvier 2022, la nouvelle a éclaté qu’une maison appartenant à YoungBoy avait été perquisitionnée par une équipe SWAT.

YoungBoy est un rappeur actuellement signé chez Atlantic Records Crédit : Getty

Pourquoi le domicile de NBA YoungBoy a-t-il été perquisitionné ?

TMZ a rapporté qu’une maison appartenant à YoungBoy avait été perquisitionnée par une équipe SWAT.

Il a été rapporté par le point de vente que la mère de YoungBoy vit actuellement à la maison du Texas.

Ni YoungBoy ni sa mère n’ont été arrêtés sur les lieux de l’incident.

Selon TMZ, un porte-parole des officiers SWAT du bureau du shérif de Harris Co. a signifié un mandat à la propriété mardi matin.

Trois autres hommes ont été arrêtés lors du raid de mercredi.

Il a été rapporté que les trois hommes avaient été arrêtés pour des accusations allant de « vol aggravé à voies de fait graves ».

Le porte-parole du shérif, Thomas Gilliland, a déclaré à TMZ que les arrestations sont liées à une fusillade en novembre d’un homme de 20 ans.

Les responsables ont déclaré que l’homme avait reçu plusieurs balles dans le corps et la tête, mais avait survécu et n’était plus hospitalisé.

NBA YoungBoy est un rappeur de 22 ans originaire de Baton Rouge, en Louisiane Crédit : Invision

L’équipe SWAT a également saisi des armes, notamment des AR-15, des pistolets et des armes d’épaule.

En octobre 2021, NBA Youngboy a été libéré sous caution de la prison fédérale après avoir purgé une peine liée à une affaire d’armes à feu.

Il a été rapporté que le rappeur a dû payer 500 000 $ pour que cela se produise, cependant, il a toujours été condamné à rester confiné à domicile dans l’Utah jusqu’à la date de son procès.

Pourquoi NBA YoungBoy est-il connu?

NBA YoungBoy est un rappeur qui a sorti six mixtapes indépendantes entre 2015 et 2017.

Il a régulièrement accumulé un culte à travers son travail.

En 2017, il a été signé chez Atlantic Records.

Sur Apple Music, son nom est répertorié comme YoungBoy Never Broke Again.

Son dernier album sur sa plateforme de streaming musical est l’album vedette Colors.

Colors est sorti le 21 janvier 2022.

Avec qui NBA YoungBoy a-t-il travaillé?

Le rappeur de 22 ans a travaillé avec certains des plus grands noms de la musique rap aujourd’hui.

YoungBoy et Juice WRLD ont sorti un single ensemble en 2019 intitulé Bandit.

Il a actuellement plus de 20 albums répertoriés sur Apple Music.