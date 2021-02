Pourquoi le docteur de Billie Eilish ne devrait pas vous inquiéter

C’est une inquiétude que Cutler ne partage pas tout à fait, après avoir passé le temps qu’il a fait avec Eilish, son frère et collaborateur créatif Finneas O’Connell, et les parents Maggie Baird et Patrick O’Connell, qui sont tous omniprésents à la fois dans le doc et dans sa vie en général.

« Je ne sais rien sur Britney Spears en dehors d’admirer son travail. Mais je sais beaucoup de choses sur Billie et je sais qu’elle a un système de soutien et une infrastructure formidables », a déclaré Cutler à E! News quelques heures avant la première du film le 25 février.« Je veux dire, sa mère le dit carrément – ce n’est pas implicite ou suggérée ou suggérée dans le film, c’est un sujet du film. Le fait que les parents de Billie soient avec elle tout le temps, qu’elle soit entourée de famille tout le temps, en grande partie pour lui donner les outils et les ressources pour éviter les écueils qui sont communs aux jeunes quand ils réussissent et en tant que célèbre car elle est devenue si rapidement et si tôt dans sa vie et sa carrière. «

Cela dit, il y a encore des moments dans le film qui indiquent les pièges parfois suffocants de la célébrité. Il y a le rendez-vous susmentionné qui semble plein d’hommes plus âgés, le raisonnement étant qu’ils ont des liens avec le label ou les stations de radio qui diffusent sa musique. Eilish, furieuse contre son équipe et sa mère pour avoir permis que cela se produise, assimile plus tard l’expérience à avoir été «jetée aux loups».

Immédiatement après, nous regardons une masse ondulante de fans faire en sorte que son véhicule puisse à peine descendre une rue de New York, chaque visage de la foule se disputant un instant pour se rapprocher de la vitre de la voiture et prendre une photo avec leur idole. . Ils sont partout où elle va, même à sa porte d’arrivée dans un aéroport australien. Ils adorent, bien sûr, mais aussi quelque peu oppressants.