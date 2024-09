Pourquoi le diagnostic est important — Affaires universitaires

Les histoires de trois étudiants diplômés atteints de TDAH et leur expérience de diagnostic à l’âge adulte.

Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) est entré dans le langage courant ces dernières années. Caractérisé par des symptômes omniprésents et altérants d’inattention, d’hyperactivité et/ou d’impulsivité, il reflète un cerveau qui trouve la régulation de l’attention particulièrement difficile. hétérogène Trouble neurodéveloppemental, le TDAH peut se manifester de diverses manières (par exemple, inattention, hyperactivité-impulsivité ou une combinaison des deux). Bien que souvent diagnostiqué pendant l’enfance ou l’adolescence, Le TDAH dans la population adulte est souvent négligée. Plus précisément, femmes Les personnes atteintes de TDAH présentent souvent des symptômes inattentifs ou combinés de TDAH, qui sont moins perturbateurs et ne sont pas immédiatement apparents.

Dans cette chronique, pour faire la lumière sur les expériences souvent privées et cachées des étudiants vivant avec le TDAH, j’ai parlé avec trois étudiants diplômés atteints de TDAH pour avoir un aperçu des défis auxquels ils sont confrontés, ainsi que de leur processus de réussite scolaire et de bien-être personnel.

À propos des personnes interrogées

Yasmin Thomas est psychothérapeute associée (RP Qualifying) à Toronto et a obtenu sa maîtrise en psychologie du conseil en 2024 à l’Université d’Ottawa.

Zahra Nanji est une étudiante diplômée de deuxième année en gestion des ressources naturelles à l’Université du Manitoba et travaille comme assistante de recherche sur la faune auprès du gouvernement du Manitoba.

Emily Chatten est psychothérapeute (qualification RP). Elle est diplômée de l’Université d’Athabasca avec une maîtrise en counseling en 2022.

Comment tout a commencé

Après avoir obtenu son diplôme de premier cycle, Zahra avait l’impression d’avoir atteint un mur. Elle voulait faire des études supérieures et acquérir de l’expérience professionnelle pour clarifier ses intérêts, mais elle ne semblait pas pouvoir passer à l’étape suivante. « J’ai créé les conditions parfaites pour postuler à des emplois. Ensuite, je m’asseyais là [and] « Je me sentais vraiment incapable de le faire », se souvient-elle. « Je pensais simplement que j’étais paresseuse et insuffisante. » Un sentiment de futilité s’est développé, et Zahra a commencé à se demander « pourquoi est-ce que j’essaie ? »

Enfant, Emily n’a jamais eu de difficultés à l’école ni montré de signes comportementaux manifestes de TDAH. Cependant, après avoir suivi une thérapie pour dépression et anxiété, son thérapeute lui a suggéré de passer un test de dépistage du TDAH. Les résultats du diagnostic ont indiqué une manifestation légère et combinée du TDAH. Cela a aidé Emily à contextualiser ses difficultés à l’université, notamment en lecture et en organisation. « Je me rends compte que beaucoup des difficultés que j’ai rencontrées avaient du sens », a-t-elle noté, « … personne ne pensait que j’en souffrais jusqu’à ce que je reçoive mon diagnostic. »

Au lycée, Yasmin a eu du mal à commencer et à terminer ses devoirs et se sentait souvent paralysée avant de commencer un devoir. Au fil des années, une voix intérieure critique s’est développée : « Pourquoi ne puis-je pas faire ça comme tout le monde ? » Malgré cela, elle a terminé le premier semestre de ses études supérieures sans diagnostic ni médicaments, mais cela n’a pas été sans difficultés. Yasmin se souvient d’avoir mis huit heures pour terminer un devoir de deux heures et d’avoir souvent compromis sa santé pour respecter les délais.

La valeur du diagnostic

Les personnes atteintes TDAH non diagnostiqué Les personnes atteintes de TDAH peuvent souffrir de déficiences importantes et persistantes, mais leurs symptômes peuvent être silencieux et imperceptibles pour les autres. Le TDAH peut rester caché car les personnes présentant des symptômes d’inattention et combinés sont moins susceptibles d’être perturbatrices, ni toujours en mouvement, pleines d’énergie, de parler à tort et à travers ou de prendre des décisions impulsives. Sans un diagnostic précis, les symptômes peuvent ne pas être traités et être mal compris. Les personnes atteintes de TDAH non diagnostiquées tournent souvent leurs frustrations vers l’intérieur, attribuant leurs symptômes à des défauts personnels ou à un manque d’effort. Sans un soutien approprié et des stratégies d’adaptation saines, elles compromettent souvent leur santé pour respecter les délais, dépendent de l’adrénaline et du stress pour se motiver et s’auto-médicamenter par l’alcool, le cannabis et d’autres substances.

Pour beaucoup, un diagnostic de TDAH valide leurs difficultés particulières et leur offre un soulagement. Grâce aux médias sociaux et à la thérapie, Zahra a compris que ses symptômes ne reflétaient peut-être pas sa personnalité ou son potentiel. Elle a reçu son diagnostic à l’été 2020 et l’a décrit comme « littéralement bouleversant », « révélateur » et « émouvant ».

« Je ne sais pas pourquoi je me suis laissée souffrir si longtemps », a-t-elle dit, « mais… on ne se rend pas compte à quel point c’est terrible jusqu’à ce qu’on en soit sorti. » Elle a commencé médicament Elle a obtenu son diplôme à l’automne 2020 et en est maintenant à sa deuxième année d’études supérieures à l’Université du Manitoba. « J’avais l’impression de traverser la vie sans jambes, et j’ai finalement eu une paire… c’était vraiment radical et impactant. »

Gestion des symptômes

Pour Emily, comprendre comment le TDAH l’affectait lui a permis de mettre en œuvre des stratégies saines pour gérer efficacement ses symptômes. Au lieu de se forcer à accomplir des tâches et de « se forcer » à gérer ses symptômes, elle a utilisé stratégies comme des pauses, des promenades ou de l’exercice et retournait à la tâche lorsqu’elle était plus capable. Gérer ses symptômes a également permis à Emily de voir le TDAH d’un point de vue perspective basée sur les forcesDans son rôle de thérapeute, le fait d’être atteinte de TDAH lui a permis d’être plus innovante dans la planification du traitement et plus active dans les thérapies basées sur le jeu et le mouvement avec les enfants.

Ressources et prochaines étapes

Si vous pensez souffrir d’un TDAH, pensez à consulter les services de santé de votre université pour une évaluation. Yasmin a d’abord consulté un médecin de famille pour obtenir un diagnostic, mais elle a été surprise de l’inexpérience de ce dernier en matière de diagnostic du TDAH chez l’adulte. En revanche, son expérience aux services de santé du campus s’est déroulée sans problème et avec beaucoup de soutien ; ils connaissaient le TDAH chez l’adulte et ses diverses manifestations. Elle a été orientée vers un centre spécialisé où elle a obtenu un diagnostic gratuit de la part du Centre TDAH pour adultesce qui lui a permis de bénéficier de médicaments et d’aménagements scolaires. « Obtenir un diagnostic m’a permis d’avoir une certaine indulgence envers moi-même », a noté Yasmin. « J’ai acquis un sentiment d’auto-efficacité et j’ai vu que je pouvais maintenir une routine et atteindre mes objectifs. »