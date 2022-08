Pourquoi le dévouement du Wyoming à Donald Trump signifie probablement la fin de la route pour Liz Cheney

Pour avoir une idée de l’engagement des électeurs du Wyoming envers l’ancien président américain Donald Trump, ne cherchez pas plus loin que la foire du comté de Laramie.

À l’intérieur d’un grand complexe de granges métalliques à la périphérie de la capitale de l’État de Cheyenne, des centaines de jeunes éleveurs ont apporté leurs vaches, moutons, cochons et poulets pour les vendre à la vente aux enchères de bétail pour les jeunes de la foire.

Et dans une partie calme de l’établissement, Jayden Ocheskey, 13 ans, est assise avec ses parents, attendant son tour pour présenter deux des bouvillons de sa famille.

L’un s’appelle Donald, l’autre s’appelle Trump.

Cette vache, nommée Trump, était l’une des deux présentées par Jayden Ocheskey, 13 ans, à la foire du comté de Laramie à Cheyenne, Wyo., Samedi. L’autre bouvillon de la famille s’appelle Donald. (Jennifer Barr/CBC)

Alors qu’Ocheskey est trop jeune pour voter, sa mère, Jennifer, est étourdie par la primaire de la Maison républicaine de mardi – et la perspective très probable que l’un des critiques les plus virulents de Trump soit sur le point de perdre son emploi.

“Je suis extrêmement excitée, comme un enfant qui attend Noël”, a déclaré Jennifer Ocheskey, décrivant la représentante Liz Cheney comme “une traîtresse aux habitants du Wyoming”.

“Tout ce qui l’intéresse, c’est le 6 janvier. … Nous voulons quelqu’un qui se soucie vraiment du Wyoming.”

Ocheskey s’est ensuite avancé pour se tenir à côté de Trump (le bouvillon) dans son enclos. Et au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, l’animal a très sensiblement déféqué. En riant, elle s’est tournée pour regarder le tas d’excréments frais, en disant: “C’est ce qu’il pense de Liz Cheney.”

Jayden est montrée avec sa mère, Jennifer Ocheskey, à la foire du comté de Laramie. (Jennifer Barr/CBC)

Bien qu’ils soient le candidat sortant, un conservateur convaincu et un membre d’une dynastie politique, les partisans de Trump devraient largement infliger une peine finale à Cheney lors de la primaire républicaine de mardi dans le Wyoming – un État où près de 70% des électeurs ont voté pour Trump. en 2020, sa plus forte victoire dans sa candidature ratée à la réélection.

Selon un sondage de l’Université du Wyoming prise il y a 10 jours, Cheney traîne son adversaire de près de 30 points.

Le refus de Cheney de reculer

Cheney est devenu le visage du défi républicain – d’abord pour avoir voté pour destituer l’ancien président à la suite de l’attaque meurtrière du 6 janvier, puis pour avoir été coprésident du comité du Congrès chargé d’enquêter sur les efforts visant à annuler les élections de 2020.

Elle a déjà été dépouillée de ses fonctions officielles à la Chambre par la direction du Parti républicain et censurée par ses collègues au niveau de l’État.

L’ancien président américain Donald Trump arrive pour prononcer un discours lors d’un rassemblement pour soutenir Harriet Hageman à Casper, Wyo., Le 28 mai 2022. Trump a d’abord approuvé Hageman en septembre dernier. (Chet étrange/Getty Images)

La candidate qui devrait vaincre Cheney est Harriet Hageman, une avocate approuvée par Trump et ancienne membre du Comité national républicain qui a répété le mensonge selon lequel les élections de 2020 ont été volées.

Initialement critique de Trump, Hageman n’a pas soutenu sa campagne de 2016 être le candidat républicain à la présidence, le décrivant comme le “candidat le plus faible” et “quelqu’un de raciste et de xénophobe”.

Mais elle a été approuvée par lui en septembre dernier, alors que Trump cherchait à réprimander Cheney, le républicain de la Chambre le plus en vue à voter pour sa destitution.

Cheney soutient depuis longtemps qu’elle a entrepris cette bataille pour défendre la Constitution américaine et respecter ses principes.

Pourtant, elle devait aussi savoir qu’affronter l’ancien président pourrait entraîner sa défaite, a fait valoir Chad Fogg, un autre électeur républicain qui a assisté à la foire du comté de Laramie.

Chad Fogg est un électeur républicain du Wyoming qui dit voter pour Harriet Hageman lors de la primaire de mardi. (Jennifer Barr/CBC)

“Une grande partie de la population du Wyoming était pour Trump”, a-t-il déclaré. “La voir faire ce qu’elle a fait, je ne pense pas que cela représente très bien son état.”

Prendre appui de l’autre côté

Le combat de Cheney – et ce qu’elle représente – a attiré un soutien de longue date à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Wyoming.

L’épouse de Chad Fogg, Kate, par exemple, est une démocrate qui a changé de parti afin de voter pour Cheney dans cette primaire.

“Je suis tellement fière qu’elle ait défendu ses valeurs et sa morale – et j’ai juste l’impression qu’elle est une personne honnête”, a-t-elle déclaré.

“Si nous continuons sur cette voie, j’ai l’impression que nous nous dirigeons vers une guerre civile”, a-t-elle déclaré à propos de l’atmosphère politique actuelle.

REGARDER | Liz Cheney se bat pour conserver son siège au Congrès après avoir défié Trump :

Après avoir défié Trump, Liz Cheney se bat pour conserver son siège au Congrès Après avoir affronté Donald Trump, la représentante américaine Liz Cheney pourrait perdre son siège au Congrès après la primaire républicaine. Katie Simpson visite le Wyoming où de nombreux électeurs pensent qu’elle est l’ennemie.

L’ancien gouverneur du Wyoming Mike Sullivan, un démocrate qui a servi deux mandats à la fin des années 1980 et au début des années 1990, convient que c’est un moment troublant dans la politique américaine en ce moment. Lui aussi a changé de parti pour apporter son soutien à Cheney.

“Ce n’est pas quelque chose dont je m’attendais à ce qu’il se produise dans ma vie politique”, a-t-il déclaré à propos de sa décision, s’adressant à CBC News dans l’arrière-cour de sa maison à Casper, Wyo.

“Ce que j’ai conclu, c’est que c’était un contraste frappant, et l’importance d’être un citoyen américain, un citoyen du Wyoming, était plus importante que la loyauté politique.”

‘Pas de regrets’

Sullivan connaît bien la famille Cheney. Lui et sa femme ont socialisé avec les parents de Liz Cheney, l’ancien vice-président Dick Cheney et sa femme Lynne, remontant aussi loin que les années 1960. Le temps de Sullivan en tant que gouverneur a également chevauché le temps de Dick Cheney en tant que membre du Congrès.

“Elle n’aura aucun regret d’avoir pris le poste … elle est sur une voie qui, je pense, est la bonne et qui est dans le meilleur intérêt de notre pays”, a-t-il déclaré à propos de la décision de Liz Cheney de critiquer Trump.

Alors que Sullivan s’attend à ce que Cheney perde l’investiture républicaine, il espère que ce ne sera pas de loin.

C’est une attitude qu’il partage avec certains des bénévoles qui frappent aux portes pour Cheney.

“Même si elle perd un peu, peut-être que si elle surpasse, ce sera une déclaration que peut-être … les gens ne sont pas aussi désireux de continuer sur la voie actuelle que les gens pensent”, a déclaré Heath Mayo, fondateur de Principles Premièrement, une organisation conservatrice de base visant à sevrer le parti républicain du trumpisme.

L’ancien gouverneur du Wyoming, Mike Sullivan, est photographié devant son domicile à Casper, Wyo., Samedi. Appelant cela un moment troublant de la politique américaine, la démocrate a changé de parti afin de soutenir Cheney dans sa course primaire. (Jennifer Barr/CBC)

Mayo a volé de New York à Denver, puis a conduit deux heures au nord jusqu’à Cheyenne pour passer le dernier week-end de la campagne à solliciter l’équipe Cheney. Sur les 20 personnes qui frappent aux portes avec son groupe, il a déclaré que 18 venaient de l’extérieur de l’État.

“Pour beaucoup d’entre nous, l’érosion de ce que représentait le Parti républicain, qui m’a initialement attiré vers le parti, a été claire au cours des quatre dernières années : rejeter l’État de droit, rejeter la vérité, rejeter la constitution, remettre en question les fondements préceptes de la démocratie », a déclaré Mayo.

“Je pense que tout cela est en jeu avec Liz Cheney”, a-t-il déclaré, la félicitant d’avoir refusé de garder le silence.

“Il est important de défendre ce que vous croyez, même quand … peut-être une base de personnes, peut-être que ce n’est pas ce qu’ils veulent entendre, mais c’est quelque chose qu’ils ont besoin d’entendre.”

Si tout se passe comme prévu, Mayo prédit que son équipe « pansera nos blessures et continuera » le lendemain du vote de mardi.

“La bonne chose à propos de ce pour quoi nous nous battons, ce n’est pas seulement Liz Cheney”, a déclaré Mayo.

“Il s’agit d’un ensemble de principes et d’idées qu’elle représente et qui se poursuivront devant elle, espérons-le pour d’autres candidats. Vraiment, un mouvement pour peut-être reprendre le parti. Qui sait.”