Pourquoi le deuxième rappel de Biden n’était pas suffisant pour prévenir l’infection

Mais la variante Omicron a bouleversé ces espoirs. Au fur et à mesure que de plus en plus de la population acquérait une certaine immunité, que ce soit à partir d’une infection ou de vaccins, le virus a évolué pour esquiver ces défenses. BA.1, la sous-variante d’Omicron qui a circulé au cours de l’hiver, était apte à provoquer des infections même chez ceux qui avaient reçu une dose de rappel du vaccin quelques semaines plus tôt.

Chaque avatar ultérieur du virus est devenu encore meilleur pour contourner l’immunité. BA.5, qui représente désormais près de 80% des cas aux États-Unis, est le plus rusé à ce jour. Des données détaillées recueillies au Qatar suggèrent que l’immunité contre les infections antérieures et les vaccins est la plus faible contre BA.5 par rapport à ses prédécesseurs.

BA.5 est également très contagieux. Le pays enregistre environ 130 000 cas par jour en moyenne ; ce nombre est probablement une énorme sous-estimation, car la plupart des gens testent à domicile ou ne testent pas du tout.

Le nombre d’hospitalisations a également augmenté au cours des dernières semaines, bien que le BA.5 ne semble pas causer de maladie plus grave que les autres formes d’Omicron.