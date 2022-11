Pourquoi le détaillant de mode québécois Simons s’attaque à l’aide médicale à mourir sur son site de magasinage

Le détaillant québécois Simons a fait un choix délibéré vers « l’inspiration » le mois dernier dans le cadre d’une nouvelle vidéo intitulée Tout est Beauté.

La vidéo est centrée sur et racontée par Jennyfer Hatch de la Colombie-Britannique.

La femme de 37 ans est décédée le 23 octobre et a choisi l’aide médicale à mourir (AMM) après avoir fait face à des complications et à des douleurs chroniques associées à son diagnostic de syndrome d’Ehlers Danlos, un groupe de troubles héréditaires qui affectent le tissu conjonctif soutenant de nombreuses parties du corps. .

Dans la vidéo, disponible sur le site Web d’achat de Simons, les téléspectateurs ont un aperçu de certains moments du mois dernier de Hatch et l’entendent partager ses réflexions sur la vie, la mort et sa quête pour remplir ses derniers jours “de beauté, de nature et de connexion”.

Hatch s’est assis le long des rives d’une plage de Tofino dans le cadre de la vidéo de Simons. Simons dit qu’il s’est engagé dans le processus de tournage tout en promettant qu’il “détruirait” l’ensemble du projet si Hatch n’aimait pas le produit final. (Simons)

Peter Simons, marchand en chef de la chaîne de mode, explique que le projet de documentaire a commencé après avoir rencontré Hatch dans le cadre du programme MAID et s’est rendu à Vancouver pour parler de travailler sur un film unique.

“Nous avons vraiment senti – après tout ce que nous avons vécu au cours des deux dernières années et que tout le monde a traversé – peut-être que cela résonnerait davantage de faire un projet moins orienté commercialement et plus axé sur l’inspiration et les valeurs qui nous sont chères”, a déclaré Simons .

Simons dit qu’il pense que les clients apprécieront le déménagement non conventionnel.

“J’ai appris au début de ma carrière à ne pas sous-estimer nos clients. Ils sont intelligents et réfléchis et ils veulent s’engager dans des conversations difficiles”, a-t-il déclaré.

“Il ne s’agit pas de MAID, c’est vraiment une histoire. C’est une célébration de la vie de Jennyfer, et je pense qu’elle a beaucoup à nous apprendre.”

“Territoire inexploré” pour Simons

Simon dit Tout est beauté ne ressemble à aucun autre projet de l’entreprise à ce jour. Ils ont donné à Hatch un “contrôle total” en racontant son histoire alors qu’ils mettaient en place des scènes et des expériences uniques pour Hatch et ses amis les plus proches à Tofino, en Colombie-Britannique.

“Je pense qu’il y a peut-être quelque chose de perdu dans le monde de l’entreprise aujourd’hui de comprendre que le privilège vient avec des responsabilités et de participer aux communautés où nous travaillons”, a déclaré Simons.

Le violoncelle était l’une des « choses préférées » de Hatch, selon ses amis. Dans l’une des scènes de la vidéo, Hatch a été conduite vers un violoncelliste, qui l’a aidée à ressentir la vibration de l’instrument. (Simons)

“Parfois, ce ne sera pas nécessairement un art facile. Ce sera un art plus difficile et cela fait partie de l’engagement”, a-t-il déclaré. “La vie de Jennyfer était une œuvre d’art.”

“Nous nous dirigions vers une sorte de territoire inexploré pour nous”, a déclaré Simons. “Je pense que tout le monde était juste fier qu’elle sente que nous avons rendu justice à sa philosophie de vie.”

Simons dit que Hatch et ses amis ont pu voir le film. Il a été publié le 24 octobre, le lendemain de sa mort.

Ses amis, Josh Dahling et Heather Mohan ont participé au tournage.

“C’est encore un peu frais”, a déclaré Dahling. “Nous avons tous pleuré … Nous avons pensé que c’était beau et nous espérons que cela continuera à créer ces ondulations.”

“Dans un monde idéal, elle aurait été ici aujourd’hui”

Dahling et Mohan étaient des amis de Hatch, mais aussi des collègues du Lumara Grief and Bereavement Care Centre à Parksville, en Colombie-Britannique.

Hatch était la musicothérapeute du centre et était “passionnée par l’utilisation du chant”, a déclaré Mohan. Hatch a aidé une clientèle aux prises avec une maladie grave, un deuil et un deuil.

Jennyfer Hatch et Josh Dahling étaient collègues au Lumara Grief and Bereavement Care Centre à Parksville, en Colombie-Britannique. (Soumis par Josh Dahling)

Dahling dit que Hatch a souvent discuté de sa décision de poursuivre l’AMM et dit qu’elle espérait que la vidéo “sensibiliserait les gens” à l’importance de mourir “de manière humaine”.

“Nous, en tant que société, faisons tellement pour aider à amener les gens dans ce monde, mais nous faisons très peu pour les aider à en sortir”, a déclaré Dahling.

“Je vais vous dire qu’elle aimait la vie. Dans un monde idéal, elle aurait été ici aujourd’hui… [pursuing medical assistance in dying] elle voulait quitter le monde parce qu’elle n’aimait pas vivre. Et cela demande beaucoup de courage et beaucoup d’acceptation.”

Québec AM11:06Tout est Beauté : Jennyfer La chaîne de magasins québécoise Simons a un nouveau projet stimulant appelé All is Beauty. La vidéo raconte l’histoire de Jennyfer et de ses derniers jours avant de recevoir l’aide médicale à mourir. Peter Simons, le marchand en chef chez Simons, explique à l’animatrice québécoise Julia Caron pourquoi il est important de créer de l’art plus «difficile», même en tant qu’entreprise.

L’expérience de tournage était une “chose profondément belle”

Tama Recker, une amie et collègue de Hatch, a décrit l’expérience de tournage en septembre comme une “chose profondément belle”.

“Rien n’était dirigé, comme rien. C’était très naturel. C’était en fait ces expériences mises en place juste pour qu’elle puisse en profiter de manière très organique et c’était magique”, a déclaré Recker.

Jennyfer Hatch, à gauche, et Tama Recker, à droite, étaient assises sur la plage lorsqu’elles tournaient à Tofino. Ses amis ont noté que c’était exceptionnellement beau pour une région qui reçoit généralement beaucoup de pluie. Ils ont dit que le ciel était clair les jours où ils ont filmé. (Soumis par Ashley Bell)

Recker note que bien que l’histoire de Hatch sur la poursuite de MAID puisse être difficile pour certaines personnes, l’accent devrait être mis sur l’incitation à la conversation sur ces sujets.

“Il ne s’agit pas de ce que chacun d’entre nous croit, il s’agit d’honorer les personnes qui ont des choix différents et de pouvoir choisir des choses qui les honorent et les respectent”, a déclaré Recker. “Jen a été profondément honorée et respectée dans ses choix – dans sa façon de vivre et dans la façon dont elle est morte.”

Jennyfer Hatch a visité une ferme dans ses derniers jours. (Soumis par Josh Dahling)

Importance de “transmettre une émotion complexe”

La dernière vidéo de trois minutes a été visionnée plus d’un million de fois sur YouTube.

Il n’est pas surprenant que la vidéo ait reçu autant d’attention, déclare la Dre Stefanie Green, auteure, médecin de famille et cofondatrice et présidente de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (CAMAP).

« Je pense que les Canadiens sont prêts pour cela. Je veux dire, cela fait six ans que nous parlons et pratiquons la mort assistée », a déclaré Green, faisant référence à la légalisation du MAID en 2016 .

« L’aide à mourir est fortement appuyée par la grande majorité des Canadiens… je pense [this video] c’est ce qu’ils espèrent que MAID puisse être. Et le voir se concrétiser, le voir réellement, visuellement, est probablement rassurant pour les gens.”

Il peut être intéressant pour les Canadiens de voir une marque s’engager dans cette conversation, explique David Kenneth Wright, professeur agrégé à l’école des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa.

“Une société existe pour gagner de l’argent et c’est donc une question valable de savoir quels sont les motifs ici”, a déclaré Wright, qui se spécialise dans l’éthique des soins de fin de vie.

Il dit que le discours entourant l’AMM avant sa légalisation en 2016 était très polarisé. Bien qu’une partie de cela existe toujours, il dit que partager des expériences personnelles, comme celles de Hatch, est un moyen d’aider les gens à comprendre certaines des nuances de cette option.

“MAID est toujours une façon stigmatisée de mourir. Et même dans les commentaires, je pense à cette vidéo, vous voyez des gens réagir avec” Je ne vais plus faire de shopping chez Simons “ou quoi que ce soit”, a déclaré Wright.

“Je pense qu’il est vraiment important de se rappeler que cette vidéo parle de l’expérience de fin de vie d’une personne réelle et chaque fois qu’une personne mourante choisit de consacrer son énergie à changer les conversations sociales que nous avons sur la mort, cela doit être traité avec une profonde respect », a-t-il déclaré.

“Tout désaccord que quelqu’un pourrait avoir avec son message, et j’en ai, doit être offert d’un endroit qui honore son choix de contribuer quelque chose de significatif dans le peu de temps qu’il lui restait avant de mourir.”

Wright note que bien que la vidéo puisse “dénoter la laideur de mourir à l’hôpital”, les expériences de décès et les préférences varient considérablement d’une personne à l’autre.

“Jennifer dit [the hospital] n’est pas un lieu de douceur, et la douceur est nécessaire, mais lorsque les soins hospitaliers sont bien dispensés, nous voyons en fait qu’une expérience de fin de vie douce est possible », a déclaré Wright.

Une photo de All is Beauty, un court métrage sur les derniers jours de Hatch avant de recevoir MAID. (Simons)

Il note qu’il est important de souligner la complexité de la mort, comme la scène de la vidéo qui montre une larme rouler sur la joue de Hatch.

“[That] transmet une émotion complexe. J’étais heureux d’entendre la ligne “avec toute la douleur, il y a encore tant de beauté”, donc il y a une reconnaissance que la beauté et la douleur existent en quelque sorte ensemble dans la tension”, a déclaré Wright.

“[Because] oui, il y a une façon d’apporter de la beauté à la fin de la vie, mais la fin de la vie n’est que rarement belle. La fin de la vie est presque toujours une contradiction désordonnée de beauté, de souffrance, de joie et de chagrin. Et toute représentation créative ou artistique de la fin de vie, y compris celle d’un détaillant, sera plus authentique si elle capture ces tensions.”