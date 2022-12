Pourquoi le destin de Paul Whelan pourrait dépendre d’un échange contre l’assassin Vadim Krasikov

Les États-Unis ont échangé ce mois-ci Bout, un trafiquant d’armes russe notoire immortalisé comme un méchant hollywoodien, contre la star du basket-ball Brittney Griner. Mais Paul Whelan – un ancien Marine, arrêté à Moscou en 2018 – reste en Russie, et les chances de son retour pourraient être liées au désir de la Russie de libérer Krasikov, 57 ans, condamné l’année dernière en Allemagne pour le meurtre en plein jour d’un ancien dirigeant tchétchène en 2019, dans un passage à vélo dans un parc de Berlin.

Vadim Krasikov n’a pas la réputation mondiale de Victor Bout. Mais il y a des signes que la Russie veut qu’il revienne tout autant, sinon plus.

Pour leurs différences, Krasikov et Bout ont un fait clé en commun : reconnus coupables de crimes très médiatisés liés aux intérêts de l’État russe et détenus à l’étranger, ils sont tous deux devenus des monnaies d’échange dans des pourparlers à enjeux élevés pour libérer les Américains détenus en Russie.

De nombreux agents russes sont détenus dans le monde, mais Krasikov semble avoir quelque chose de spécial pour Moscou. Cependant, son statut d’assassin effronté et le fait qu’il soit détenu en Allemagne plutôt qu’aux États-Unis et qu’il n’ait purgé qu’une fraction de sa peine à perpétuité font de son échange potentiel un défi de taille pour Washington.

Les Russes “le veulent vraiment vraiment”, a déclaré Christo Grozev, directeur exécutif du média d’investigation Bellingcat, qui a aidé à établir la véritable identité de Krasikov et ses liens avec l’État russe.

Des responsables américains doivent rencontrer leurs homologues russes cette semaine pour discuter de Whelan, qu’un tribunal russe a reconnu coupable d’espionnage en 2019 dans une affaire qui, selon sa famille et le gouvernement américain, était politiquement motivée, a déclaré lundi aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. . La Maison Blanche soutient que les efforts pour l’inclure dans l’échange qui a libéré Garner ont été infructueux.

Un tribunal allemand condamne le Russe dans l’assassinat effronté de Berlin et le relie à Moscou

Contrairement à Bout, qui a été reconnu coupable en 2011 d’accusations de complot en vue de tuer des ressortissants américains, les crimes présumés de Krasikov ne sont pas liés aux États-Unis. Et alors que Bout avait servi 15 ans après avoir été pris au piège dans une piqûre complexe de la Drug Enforcement Administration qui a conduit à son arrestation en Thaïlande, Krasikov n’a été condamné qu’à la fin de 2021 pour le meurtre de Zelimkhan “Tornike” Khangoshvili, un Tchétchène né en Géorgie qui était opposé à la direction de l’allié de Poutine, Ramzan Kadyrov.

David Whelan, le frère de Paul, a écrit dans un e-mail que sa famille était au courant de divers métiers spéculatifs, mais ils ne savaient pas exactement qui recherchaient les Russes ni même qui prenait vraiment la décision. Il a déclaré que le ministère russe des Affaires étrangères avait noté un certain nombre de Russes détenus par les autorités américaines, notamment le pirate informatique condamné Roman Seleznev et le blanchisseur d’argent présumé Alexander Vinnik.

Certains responsables disent qu’ils pensent que les demandes russes pour Krasikov n’ont jamais été sérieuses et n’ont été conçues que comme une tactique dilatoire.

Liana Fix, experte en Europe au Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion américain, a déclaré que la Russie aurait pu penser que Washington pourrait simplement dire à Berlin de libérer Krasikov. “Cela correspond à la vision du monde de la Russie, où les alliés américains sont considérés comme des satellites sous contrôle américain.”

Mais il est peu probable que l’Allemagne remette un meurtrier condamné aussi “spectaculaire et prestigieux que Krasikov”, a-t-elle déclaré, le nouveau gouvernement cherchant à éviter les critiques pour avoir été indulgent envers la Russie. Le procureur général allemand s’est occupé de l’affaire et le juge a parlé de terrorisme d’État dans son jugement.

Bien que Krasikov voyageait avec un faux passeport, sous le nom de “Vadim Sokolov”, les enquêteurs de Bellingcat travaillant avec le média russe The Insider et l’Allemand Der Spiegel ont trouvé des preuves qu’il était en fait Vadim Krasikov – un homme lié à un assassinat similaire, également porté à vélo, à Moscou en 2013.

Écrivant pour le Center for European Policy Analysis, les journalistes d’investigation russes en exil Irina Borogan et Andrei Soldatov notent que si les espions et les pirates informatiques sont utiles à Moscou, les assassins qui voyagent à l’étranger ont un objectif particulier : instiller la peur, ou pire, parmi les émigrés russes.