Pourquoi le dessalement ne sauvera pas les États dépendants de l’eau du fleuve Colorado

Le fleuve Colorado s’enroule autour de Horseshoe Bend dans la zone de loisirs nationale de Glen Canyon à Page, en Arizona. Rhona Sage | AFP | Getty Images

Les États dépendant du fleuve Colorado frappé par la sécheresse se tournent de plus en plus vers le dessalement comme moyen de combler le déficit du fleuve et d’augmenter l’approvisionnement en eau dans l’ouest des États-Unis. La recherche d’autres moyens de s’approvisionner en eau intervient alors que les autorités fédérales continuent d’imposer des coupures d’eau obligatoires pour les États qui puisent dans le fleuve Colorado, qui alimente en eau et en électricité plus de 40 millions de personnes. actualités liées à l’investissement Le dessalement (ou dessalement) est un processus compliqué qui consiste à filtrer le contenu en sel et en bactéries de l’eau de mer pour produire de l’eau potable salubre jusqu’au robinet. Bien qu’il existe plus d’une douzaine d’usines de dessalement aux États-Unis, principalement en Californie, les usines existantes n’ont pas la capacité de remplacer la quantité d’eau que le fleuve Colorado perd. “Le dessalement de l’eau de mer a un attrait formidable”, a déclaré Robert Glennon, professeur émérite de droit et chercheur en politique de l’eau à l’Université de l’Arizona. “L’idée est que si nous pouvons simplement éliminer le sel de l’eau, tout peut être réparé. Mais c’est une sorte de chant de sirène qui tournera mal.” Selon les experts en politique de l’eau, les usines de dessalement sont coûteuses à exploiter, nécessitent d’énormes quantités d’énergie et sont difficiles à gérer de manière respectueuse de l’environnement. Le débat sur la question de savoir si le dessalement pourrait être une solution pour l’assèchement du fleuve Colorado survient alors qu’une méga-sécheresse historique s’empare de l’ouest des États-Unis, générant les deux décennies les plus sèches de la région depuis au moins 1 200 ans. Les niveaux d’eau dans les deux plus grands réservoirs du pays, le lac Mead et le lac Powell, ont atteint leurs niveaux les plus bas jamais enregistrés.

Des tuyaux contenant de l’eau potable sont montrés à l’usine de dessalement de Poseidon Water à Carlsbad, Californie, États-Unis, le 22 juin 2021. Photo prise le 22 juin 2021. Mike Blake | Reuter

L’administration Biden a exhorté sept États du bassin du fleuve Colorado à économiser entre 2 et 4 millions d’acres-pieds d’eau, soit jusqu’à un tiers du débit moyen du fleuve. Mais les gestionnaires de l’eau disent que les économies devront être beaucoup plus drastiques à mesure que les conditions de sécheresse s’aggravent dans le bassin. Kathryn Sorensen, qui dirige des recherches au Kyl Center for Water Policy de l’Arizona State University, a déclaré que bien qu’il y ait eu des progrès majeurs en matière de conservation de l’eau dans l’Ouest, le fleuve Colorado est gravement surutilisé et les faibles niveaux des réservoirs sont “extrêmement problématiques”. “Nous avons prélevé plus d’eau de la rivière que Mère Nature ne peut vraiment en fournir”, a déclaré Sorensen. “La rivière est une ressource super importante pour nous tous.”

Le prix de l’eau est élevé

Étant donné que le dessalement est un processus résistant à la sécheresse, certains ont fait valoir que les États dotés de telles installations pourraient se rendre moins dépendants de l’eau du fleuve Colorado. Mais le coût du dessalement est élevé par rapport au coût de l’eau de rivière importée et le processus nécessite beaucoup d’énergie pour séparer les sels et autres solides dissous de l’eau. Les centrales à grande échelle nécessitent “des dizaines de mégawatts” pour fonctionner, selon le Département de l’énergie, et la consommation d’énergie est la composante la plus importante des dépenses opérationnelles de dessalement, représentant environ 36 % des dépenses opérationnelles totales. Par exemple, l’usine de dessalement de Carlsbad à San Diego, en Californie, nécessite environ 35 mégawatts d’électricité pour fonctionner. (En comparaison, 1 mégawatt est suffisant pour faire fonctionner une petite ville et 1 000 mégawatts sont suffisants pour alimenter une ville de taille moyenne). L’usine produit un débit quotidien moyen de 50 millions de gallons, soit environ 10 % seulement de l’eau potable totale nécessaire à San Diego. Le coût de l’eau dessalée à Carlsbad est estimé à 2 725 $ l’acre-pied, selon un analyse récente par l’économiste environnemental Michael Hanemann de l’Arizona State University. C’est beaucoup plus que le montant que la San Diego County Water Authority paie pour l’eau provenant du fleuve Colorado et du delta de la rivière Sacramento San Joaquin. L’année dernière, l’Autorité de l’Eau a proposé d’augmenter son taux à 1 579 $ par acre-pied pour l’eau non traitée en 2023. “La technologie de dessalement s’est considérablement améliorée et il est maintenant possible de le faire à distance”, a déclaré Jay Lund, codirecteur du Watershed Sciences Center de l’Université de Californie à Davis. “Mais ce n’est plausible que si vous êtes prêt à payer beaucoup d’argent.”

Les experts en politique de l’eau ont également longtemps débattu de la possibilité de prélever de l’eau de la mer de Cortez au Mexique, la mer la plus proche de l’Arizona. En fait, les responsables de l’Arizona ont voté en décembre pour faire avancer l’étude d’un projet de 5 milliards de dollars mené par une société israélienne pour construire une usine de dessalement de l’eau de mer au Mexique et la transporter dans un pipeline qui traverserait l’Organ Pipe Cactus National Monument. La société à la tête de ce projet a déclaré qu’elle livrerait jusqu’à 1 million d’acres-pieds d’eau à l’Arizona, soit à peu près la quantité que la partie centrale et méridionale de l’État a utilisée à partir du fleuve Colorado en 2022. La première phase du plan serait un pipeline unique qui transporterait environ 300 000 acres-pieds d’eau vers l’Arizona, avec de futurs tuyaux fournissant jusqu’à 1 million d’acres-pieds. Si l’eau dessalée devaient coûter entre 2 000 $ et 3 000 $ l’acre-pied pour l’usine mexicaine, alors le coût pourrait potentiellement totaliser jusqu’à près de 1 milliard de dollars chaque année pour 300 000 acres-pieds d’eau. Et le coût pourrait atteindre près de 3 milliards de dollars par an pour 1 million d’acres-pieds d’eau.

Les coûts environnementaux du dessalement

Le dessalement a également des coûts environnementaux. En plus des émissions de gaz à effet de serre produites par la grande quantité d’énergie nécessaire au fonctionnement, le processus laisse des restes de saumure ou d’eau salée concentrée, ce qui peut augmenter la salinité de l’eau de mer et endommager les systèmes marins locaux et la qualité de l’eau. La saumure peut contenir des métaux toxiques tels que le mercure, le cobalt, le cuivre, le fer, le zinc et le nickel, ainsi que des pesticides et des acides qui provoquer des changements irréversibles dans l’environnement. “Il est difficile de faire évoluer les projets de dessalement car le dessalement est extrêmement coûteux et il existe de réels problèmes pour éliminer la saumure qui reste”, a déclaré Sorensen. Une étude publié dans la revue ScienceDirect a révélé que les volumes de saumure sont supérieurs à la plupart des estimations de l’industrie, comprenant en moyenne un gallon et demi pour chaque gallon d’eau douce produit. Les auteurs ont préconisé des stratégies de gestion de la saumure qui limitent les impacts environnementaux négatifs et réduisent le coût économique de l’élimination.