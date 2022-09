Les responsables de la santé publique des États et locaux de l’Illinois n’ont pas été trop surpris cette semaine lorsque le chef de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche a suggéré que la dernière injection de rappel visant spécifiquement les sous-variantes hautement transmissibles de l’omicron était probablement le début des inoculations annuelles pour les Américains.

“Alors que COVID-19 reste avec nous et que de nouvelles variantes émergent, notre espoir à l’IDPH sera qu’un vaccin annuel contre le COVID-19 – similaire à un vaccin annuel contre la grippe – permettra à nos résidents ici dans l’Illinois d’être protégés avec le vaccin le plus avancé disponible et pour rester en sécurité et en bonne santé », a déclaré le Dr Sameer Vohra, directeur du Département de la santé publique de l’Illinois. “Ce nouveau rappel bivalent est le dernier outil, en plus de notre série initiale et de nos thérapeutiques, pour protéger les personnes contre les effets les plus nocifs du COVID-19.”

Le nouveau rappel est disponible gratuitement pour toute personne de 12 ans et plus qui a déjà reçu le vaccin initial. Plus de 700 000 doses du dernier rappel ont été expédiées aux fournisseurs de l’Illinois la semaine dernière. Il est spécialement conçu pour lutter contre la version actuelle du virus.

Plus tôt cette semaine, le Dr Ashish Jha, qui dirige le groupe de travail de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes que les Américains recevraient probablement un seul vaccin chaque année à l’avenir en raison de la capacité du virus à muter et à se répliquer si facilement.

“Cette semaine marque un changement important dans notre lutte contre le virus”, a déclaré Jha mardi. “Cela marque notre capacité à faire des vaccins COVID une partie plus routinière de nos vies alors que nous continuons à faire baisser les maladies graves et les décès et à protéger les Américains à l’approche de l’automne et de l’hiver.”

L’Illinois a fait en moyenne environ 9 décès par jour dus au virus au cours de la semaine dernière, selon les chiffres de l’IDPH. Depuis vendredi dernier, 64 autres résidents de l’Illinois sont morts du COVID-19, portant le nombre de morts dans l’État à 34 811 depuis le début de la pandémie.

En août, 350 résidents de l’Illinois sont morts du COVID-19, le plus enregistré en un mois depuis mars.

“La réduction des décès dus aux maladies aiguës semble être le principal objectif des politiques COVID de nos jours”, a déclaré le Dr Emily Landon, responsable du programme de prévention et de contrôle des maladies infectieuses de l’Université de Chicago. “Si vous êtes intéressé par la prévention des infections, vous auriez une politique différente et un plan différent.”

Landon a déclaré que les responsables de la santé locaux, étatiques et fédéraux devraient remettre l’accent sur les protocoles de masquage, en particulier dans les environnements intérieurs mal ventilés, afin de réduire les niveaux de transmission.

“Écoutez, il n’y a pas de bonnes nouvelles sur les effets à long terme de [COVID-19],” dit-elle. “Si vous êtes infecté encore et encore, vous lancez les dés à chaque fois.”

Les médecins ont noté que les poumons de certains patients atteints de COVID-19 sont en pire état après une infection que ceux de certains fumeurs qu’ils ont traités.

L’IDPH a enregistré 19 933 nouvelles infections au cours de la semaine dernière. C’est en baisse par rapport aux 26 127 cas diagnostiqués la semaine précédente.

Pendant ce temps, les hospitalisations liées au COVID-19 remontent après une récente baisse.

Actuellement, 1 314 patients COVID-19 sont traités dans les hôpitaux de l’Illinois, dont 163 sont dans des lits de soins intensifs. Il y a une semaine, 1 263 patients COVID-19 étaient hospitalisés, dont 154 aux soins intensifs.

« La plupart des personnes qui contractent le COVID n’évoluent pas vers des symptômes graves, mais les personnes âgées et médicalement fragiles, qui ne sont pas capables de gérer des symptômes plus légers, le feront parfois, et elles constituent la majorité de nos patients », a déclaré le Dr Jonathan Pinsky, médecin. directeur du contrôle et de la prévention des infections à l’hôpital Edward de Naperville.

L’hôpital Edward a vu ses patients COVID-19 passer de 19 le 31 août à 33 une semaine plus tard.

“Les vaccins ont été extrêmement efficaces pour empêcher les gens de tomber gravement malades”, a déclaré Pinsky. “Au fur et à mesure que des variantes émergent, elles n’ont pas été aussi efficaces pour empêcher les gens d’être infectés.”

Alors que l’Illinois a un taux de vaccination plus élevé que de nombreux autres États, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis rapportent que moins de 70 % de la population totale de l’État est encore complètement vaccinée, malgré le grande disponibilité et efficacité prouvée des vaccins.

Une série de rappels annuels était toujours inévitable, ont déclaré certains responsables de la santé publique.

“Je pense que ceux d’entre nous qui suivent ces choses ont cru que nous allions dans cette direction pour commencer”, a déclaré le Dr LaMar Hasbrouck, directeur de l’exploitation au département de la santé publique du comté de Cook. “La seule nuance est que COVID ne s’est pas présenté comme un schéma saisonnier comme la grippe.”

Hasbrouck a déclaré que cet hiver fournira un indicateur pour déterminer si le niveau actuel de vaccination offre une protection suffisante pour empêcher une nouvelle augmentation du nombre de patients qui pourrait submerger le système de santé de l’État.

“Passons à travers cet hiver et voyons quelle est la collision entre la grippe et le COVID, et si nous pouvons passer cette saison sans surtensions ou pics importants, d’ici l’année prochaine, nous chercherons à avoir cela comme une chose saisonnière”, il a dit.

Les médecins et les responsables de la santé publique encouragent les patients à se faire vacciner simultanément contre la COVID-19 et contre la grippe.

