Pourquoi le dernier grand modèle de langue de Meta n’a survécu que trois jours en ligne

Cependant, Meta et d’autres sociétés travaillant sur de grands modèles de langage, y compris Google, n’ont pas pris cela au sérieux.

Galactica est un grand modèle de langage pour la science, formé sur 48 millions d’articles scientifiques, de sites Web, de manuels, de notes de cours et d’encyclopédies. Meta a présenté son modèle comme un raccourci pour les chercheurs et les étudiants. Selon les mots de Meta, Galactica “peut résumer des articles académiques, résoudre des problèmes mathématiques, générer des articles Wiki, écrire du code scientifique, annoter des molécules et des protéines, et plus encore”.

Mais le placage brillant s’est vite usé. Comme tous les modèles de langage, Galactica est un robot stupide qui ne peut pas distinguer les faits de la fiction. En quelques heures, les scientifiques partageaient les résultats biaisés et incorrects de Galactica sur les réseaux sociaux.

“Je suis à la fois étonné et pas surpris par ce nouvel effort”, déclare Chirag Shah de l’Université de Washington, qui étudie les technologies de recherche. «Quand il s’agit de faire la démonstration de ces choses, elles ont l’air si fantastiques, magiques et intelligentes. Mais les gens ne semblent toujours pas comprendre qu’en principe de telles choses ne peuvent pas fonctionner de la façon dont nous les vantons.

Interrogé sur la raison pour laquelle il avait supprimé la démo, Meta a pointé MIT Technology Review vers un tweeter qui dit: “Merci à tous d’avoir essayé la démo du modèle Galactica. Nous apprécions les commentaires que nous avons reçus jusqu’à présent de la part de la communauté et avons suspendu la démo pour le moment. Nos modèles sont disponibles pour les chercheurs qui souhaitent en savoir plus sur le travail et reproduire les résultats dans l’article.