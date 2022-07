Pourquoi le dernier dirigeant palestinien en Cisjordanie est impopulaire

« Si je devais démanteler l’Autorité palestinienne, quelle serait l’alternative ? a déclaré M. al-Sheikh. “L’alternative est la violence, le chaos et l’effusion de sang”, a-t-il ajouté. « Je connais les conséquences de cette décision. Je sais que les Palestiniens en paieraient le prix.

Entre autres rôles, son bureau travaille avec Israël pour traiter les demandes palestiniennes de permis de travail israéliens et coordonner le passage des marchandises entre la Cisjordanie, Gaza, Israël et la Jordanie. Ces deux choses fournissent des revenus indispensables aux résidents de Cisjordanie.

Bien qu’il ait été nommé, et non élu, à son nouveau poste, M. al-Sheikh a déclaré que ses antécédents et ses antécédents lui donnaient la légitimité de diriger.

Il est né à Ramallah en 1960 lorsque la Jordanie contrôlait la Cisjordanie. Sa famille, originaire d’un village près de Tel-Aviv, faisait partie des quelque 700 000 Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés de leurs maisons pendant les guerres entourant la création d’Israël en 1948 – un déplacement massif que les Palestiniens appellent la nakba, ou catastrophe.

Il avait 6 ans quand Israël a capturé la Cisjordanie et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Adolescent, il rejoint le Fatah, le principal groupe militant palestinien de l’époque. En conséquence, il a passé une grande partie des années 1980 dans les prisons israéliennes, ce qui lui a valu une crédibilité dans la rue.

Après la création de l’Autorité palestinienne dans les années 1990, il est devenu colonel dans les services de sécurité palestiniens nouvellement formés dans l’espoir que les Palestiniens étaient sur le point de devenir un État.