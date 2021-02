Pourquoi le déploiement du vaccin doit être grand – et petit – pour atteindre tout le monde

Les sites de vaccination de masse Covid-19 comme celui-ci à Glendale, en Arizona, ont contribué à augmenter les taux de vaccination, mais certains résidents ont du mal à obtenir des rendez-vous. | Courtney Pedroza / Getty Images

Les centres de santé locaux et les groupes communautaires sont meilleurs que les sites de vaccination de masse pour atteindre les personnes les plus vulnérables.

La bonne nouvelle est que le taux de vaccination contre le Covid-19 aux États-Unis augmente, tandis que les taux de nouvelles infections, d’hospitalisations et de décès ralentissent. Depuis cette semaine, plus de 65 millions d’Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, soit environ 13% de la population totale.

Mais la maladie continue de se propager et il n’y a pas encore assez de doses de vaccin pour répondre à la demande. Et beaucoup de ceux qui ont le plus besoin d’un vaccin ont le plus de mal à en obtenir un.

De l’inscription à des rendez-vous à la sécurisation du transport vers les cliniques, bon nombre des personnes les plus à risque de subir des conséquences graves et de mourir de Covid-19 – les personnes âgées, les travailleurs essentiels et les communautés minoritaires – ont du mal à se faire vacciner quand c’est leur tour. Dans le même temps, certaines personnes plus riches ou à faible risque ont joué sur les systèmes d’enregistrement des vaccins pour arriver en tête de file.

«Beaucoup de mes patients plus âgés ont du mal à comprendre comment le faire en général», a déclaré Margot Savoy, directrice du département de médecine familiale et communautaire de l’Université Temple de Philadelphie. «Nous avons rendu les choses tellement compliquées.»

À l’heure actuelle, la priorité pour de nombreux États est l’échelle. Certains mettent en place des sites de vaccination de masse dans des lieux publics comme les stades pour obtenir autant de coups dans les bras que possible, le plus rapidement possible. Cependant, certains experts de la santé soutiennent qu’en plus de devenir grandes, les communautés devraient également devenir petites, en travaillant par le biais de cliniques locales et de groupes communautaires afin d’atteindre les plus vulnérables. Cela peut se faire au détriment de la vitesse, mais cela aiderait à garantir l’équité entre les personnes qui se font vacciner contre Covid-19.

Vacciner les personnes les plus vulnérables nécessite une sensibilisation active

Aucune communauté ni aucun groupe démographique n’a été épargné par la pandémie de Covid-19. Plus d’un demi-million d’Américains sont morts de la maladie et beaucoup d’autres sont tombés malades. Mais certains groupes sont plus durement touchés que d’autres, et ce ne sont pas seulement les personnes âgées.

«Tout au long de la pandémie, les personnes de couleur ont constamment été dégoûtées et tuées de manière disproportionnée par le virus», ont écrit Youyou Zhou et Julia Belluz de Vox dans un article récent. « Ils sont également morts jeunes: sur les décès de Covid-19 chez les personnes de moins de 45 ans, plus de 40% étaient hispaniques et environ un quart étaient noirs.

Ces mêmes groupes sont également moins susceptibles d’interagir avec le système de soins de santé existant et sont plus susceptibles de rencontrer des obstacles lorsqu’ils cherchent le vaccin. La technologie est un obstacle qui est apparu dans plusieurs États. Par exemple, le système de réservation en ligne pour les rendez-vous pour les vaccins en Arizona semble favoriser certains groupes par rapport à d’autres.

«Lorsque les rendez-vous deviennent disponibles, c’est comme une ruée vers l’or», a déclaré Will Humble, directeur exécutif de l’Arizona Public Health Association et ancien responsable de la santé publique. « Si vous travaillez dans une épicerie ou si vous n’avez pas de wifi, vous êtes très désavantagé. »

L’Arizona a mis en place des sites de vaccination de masse autour des principales zones métropolitaines. Cela aide l’État à augmenter ses chiffres – environ 15% de sa population a maintenant été vaccinée – mais bon nombre de ses personnes les plus vulnérables n’ont pas été en mesure de s’inscrire aux créneaux de rendez-vous limités pendant les quelques heures d’ouverture. Certains ne sont pas non plus en mesure de se rendre sur ces sites depuis leur domicile, selon Humble.

«L’effet de cela [mass vaccination strategy] était oui, il a accéléré l’administration du vaccin, mais il a également servi de manière disproportionnée les personnes à revenu élevé », a déclaré Humble. «Ce que les vaccinateurs me disent, c’est qu’ils vaccinent Teslas et Tahoes toute la journée.»

Selon une évaluation de la Kaiser Family Foundation le 18 février, environ 12% de la population blanche de l’Arizona a été vaccinée jusqu’à présent contre Covid-19, contre 4% des Noirs, 3% des Hispaniques et 9% des Asiatiques.

Un autre problème pour l’Arizona, comme dans de nombreux États, est que les régions éloignées peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour administrer les deux vaccins Covid-19 actuellement disponibles aux États-Unis. Alors que le vaccin Moderna a des exigences de congélation moins strictes, le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 nécessite un stockage ultra-froid, il est donc principalement attribué aux grands comtés qui ont les installations pour le stocker.

Humble a déclaré qu’une façon d’améliorer le système serait d’avoir une inscription unique, puis une loterie pondérée pour attribuer des rendez-vous, afin que les personnes avec des doigts rapides, des connexions Internet rapides et du temps libre n’auraient pas un avantage aussi écrasant. .

Mais atteindre certains des plus vulnérables nécessite également une sensibilisation active. «Nous adoptons une véritable approche locale à ce sujet, ce qui nous oblige à nous rendre dans les communautés … littéralement à frapper aux portes», a déclaré Tomas Ramos, fondateur de la Bronx Rising Initiative, un groupe qui aide à vacciner les résidents du Bronx contre Covid-19 . «Ce que j’obtiens quand je frappe à la porte et parle à un aîné, c’est qu’ils ne savent même pas quand commencer. C’est là que nous intervenons. »

Bronx Rising Initiative travaille à la collecte de fonds pour les cliniques locales afin d’augmenter les capacités de vaccination contre Covid-19, ainsi que pour la mise en place de sites de vaccination à distance dans des logements publics. De plus, le groupe recherche des personnes âgées et d’autres personnes vulnérables pour s’inscrire à des rendez-vous pour les vaccins, en effectuant un suivi avec des rappels et en les aidant à organiser le transport si nécessaire.

De nombreux bénévoles de l’initiative viennent également du Bronx. Et cela aide à renforcer la confiance, à lutter contre la désinformation sur les vaccins et à convaincre les Bronxites réticents à se faire vacciner.

«Nous sommes de la communauté, alors quand [volunteers] frapper à la porte, [residents] voyez quelqu’un qui vit dans la même communauté leur en parler », a déclaré Ramos.

Les centres de santé locaux peuvent combler les lacunes en matière de vaccination, mais ils ont d’abord besoin de doses

De nombreuses communautés à travers le pays ont eu des mois pour mettre en place leurs programmes d’administration des vaccins Covid-19. Mais les approvisionnements restent limités et il existe un manque frustrant d’informations sur le moment où ils seront réapprovisionnés.

«Nous avons toute l’infrastructure pour le donner», a déclaré Julie Vaishampayan, responsable de la santé publique du comté de Stanislaus en Californie. «Nous le distribuons dans de très bons bras, mais nous ne le diffusons pas dans tous les bras éligibles et nous ne savons pas vraiment qui nous manque.»

Une autre complication est que les responsables locaux de la santé doivent sauter à travers des cerceaux pour commander des vaccins au gouvernement du comté, de l’État ou du gouvernement fédéral. Et la destination de ces vaccins n’est pas toujours transparente, de sorte que les agents de santé en première ligne n’ont pas beaucoup de temps pour se préparer. Lorsque les vaccins arrivent, les responsables locaux de la santé doivent identifier les receveurs éligibles, les rassembler pour les rendez-vous, administrer les vaccins avant leur expiration et suivre les patients pour s’assurer qu’ils reçoivent leur deuxième dose. Il peut y avoir un chevauchement entre les différents domaines de la couverture sanitaire, donc même si quelqu’un est un candidat parfait pour un vaccin, il peut être difficile de dire quel groupe ou agence est en train de changer en lui donnant une injection.

«Je ne peux pas voir le vaccin qui vient du gouvernement fédéral ou du gouvernement de l’État», a déclaré Vaishampayan. «Je ne sais pas à qui ça va. Je ne sais pas combien de doses ils ont reçues. Je ne sais pas combien de doses ils ont administrées. Il est très difficile de mettre en place un réseau ou des fournisseurs qui vont toucher votre population. »

Selon Vaishampayan, un centre d’information central indiquant aux responsables locaux de la santé comment les vaccins seront attribués jusqu’à une semaine à l’avance contribuerait grandement à l’optimisation de la distribution. Actuellement, de nombreux services de santé doivent faire face à des délais beaucoup plus courts pour recevoir les vaccins.

Une bonne nouvelle potentielle est que le vaccin Covid-19 développé par Johnson & Johnson pourrait obtenir l’approbation d’urgence de la Food and Drug Administration ce week-end. Non seulement un troisième vaccin aiderait à renforcer les approvisionnements, mais le vaccin Johnson & Johnson ne nécessite qu’une seule dose au lieu de deux et peut être conservé à la température ordinaire du réfrigérateur.

Ce vaccin serait particulièrement adapté aux petites pratiques familiales et aux cliniques communautaires, qui sont moins susceptibles d’avoir des congélateurs ultra-froids. Ces types d’établissements peuvent avoir un débit de vaccinations plus faible (car ils sont équipés pour traiter moins de patients et peuvent ne pas avoir les installations pour stocker les vaccins), mais ils peuvent être en mesure de mieux identifier les personnes qui ont le plus besoin d’un vaccin Covid-19 .

Avoir un vaccin Covid-19 à une dose qui peut être conservé dans un réfrigérateur médical ordinaire permettrait à ces cliniques de se joindre à la campagne de vaccination et d’élargir la portée de celle-ci.

«Lorsque nous arrivons à ce vaccin, tout à coup, il y a une réelle opportunité pour le médecin de famille moyen ou le personnel de soins primaires», a déclaré Savoy. «Si jamais nous avions un vaccin à distribuer et que nous en avions un que nous pourrions avoir au cabinet et le stocker, nous aurions tout un réseau de personnes prêtes à partir.