Alors que d’autres pays riches ont fait un bond en avant dans la vaccination contre le COVID-19, l’Union européenne a été laissée à la traîne.

Ce n’est pas que l’UE ne reconnaisse pas l’urgence: la Commission européenne a déjà signé des contrats pour plus de deux milliards de doses de vaccin auprès de six entreprises. Elle souhaite que les pays vaccinent 70% de leur population d’ici cet été.

Mais alors que le Royaume-Uni a administré 11 doses pour 100 personnes et les États-Unis 7,1 doses pour 100 personnes, l’Allemagne a donné 2,29 doses pour 100 personnes, l’Italie 2,5 doses pour 100 personnes et la France 1,7 pour 100 personnes, selon Our World in Data.

L’UE fait maintenant face à des critiques accrues, car les retards de livraison des sociétés pharmaceutiques ont incité de nombreuses personnes à se demander ce que le bloc aurait pu mieux faire lors de son déploiement initial.

Le processus d’approbation des vaccins dans l’UE est plus lent que dans d’autres pays

L’Union européenne a été plus lente à approuver les premiers vaccins contre le coronavirus que le Royaume-Uni et les États-Unis

Le Royaume-Uni a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech le 2 décembre, marquant le premier vaccin contre le coronavirus à être approuvé dans un pays occidental. Un peu plus d’une semaine plus tard, ce vaccin a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour une utilisation d’urgence.

L’Agence européenne des médicaments, quant à elle, n’a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech que le 21 décembre et les vaccinations n’ont commencé qu’une semaine plus tard.

C’est en partie parce que le régulateur européen exige la contribution de chaque État membre et délivre une autorisation de mise sur le marché conditionnelle plus proche du processus standard d’approbation des vaccins.

Dans le cadre du processus de l’UE, le fabricant de médicaments sera tenu responsable en cas de problème avec le vaccin.

« Nous ne voulons pas sauter les routines de sécurité que nous avons et la raison en est qu’au final, nous ne voulons pas l’effet boomerang que nous avons des vaccins, mais nous aurons des problèmes plus tard », a déclaré l’eurodéputée suédoise Jytte Guteland , qui siège à la commission de la santé publique et de l’environnement du Parlement européen.

«Nous ne voulons pas que les gens aient peur des vaccins», a-t-elle ajouté.

L’UE est plus lente que d’autres à obtenir des contrats de vaccins

Une partie de la responsabilité pourrait être imputée aux contrats de vaccin tardifs, selon les experts.

La Commission européenne a conclu son premier accord sur les doses d’un vaccin potentiel contre le coronavirus à la mi-août avec la société pharmaceutique AstraZeneca, des mois après l’accord de mai de la société avec le Royaume-Uni.

Le contrat de l’UE avec Pfizer, quant à lui, n’a été obtenu qu’en novembre, tandis que le Royaume-Uni et les États-Unis avaient conclu des accords en juillet avec la société.

Les États-Unis ont confirmé leurs 100 premiers millions de doses avec Moderna en août et ont investi massivement dans le développement de vaccins à partir du printemps.

Israël, un pays qui a vacciné plus de 30% de sa population, avait un accord avec Moderna en juin et a signé un contrat avec Pfizer en novembre, avec un accord selon lequel le pays partagerait les données COVID-19 avec le fabricant de médicaments, selon Reuters .

« Nous voulions investir dans un portefeuille diversifié de différentes sociétés utilisant différentes technologies car nous ne savions pas quel vaccin réussirait », a déclaré le porte-parole de la Commission européenne Stefan de Keersmaecker.

Les vaccins Pfizer et Moderna utilisent une nouvelle technologie d’ARNm, qui, selon lui, sont des « technologies plus complexes … ce qui explique qu’il faut un peu plus de temps pour s’entendre sur les contrats ».

Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré que la raison des retards dans les livraisons de doses de vaccin était en partie due au contrat de l’UE à venir quelques mois après le Royaume-Uni.

Dans une interview avec Die Welt, il a également affirmé que la société n’était pas contractuellement obligée de donner les doses promises, dans un contexte de tensions croissantes, le fabricant de médicaments ayant déclaré ne pas pouvoir répondre à toutes les doses du premier trimestre à l’UE.

« Nous avons dit que nous allions faire de notre mieux. La raison pour laquelle nous avons dit cela est que l’Europe à l’époque voulait être approvisionnée plus ou moins en même temps que le Royaume-Uni, même si le contrat a été signé trois mois plus tard ». Dit Soriot.

Cela a soulevé des questions sur les obligations contractuelles des sociétés pharmaceutiques.

« Je ne sais pas exactement ce qui a été promis et cela fait également partie du fait que nous n’avons pas tous les faits sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit », a déclaré Guteland, qui pense que la Commission devrait être plus transparente. Elle a déclaré que les nouvelles sur le vaccin AstraZeneca ont été un « choc » cette semaine.

Le vaccin AstraZeneca doit encore (au 28 janvier) être approuvé par l’Agence européenne des médicaments et des questions sur la conception de son essai et son efficacité ont retardé l’autorisation dans certains pays.

Gustav Oertzen, professeur à l’Université Leuphana en Allemagne, a déclaré que cela pourrait dépendre des conditions du contrat et que les entreprises pourraient attendre et « commencer à produire plus une fois que vous avez un engagement clair », comme l’approbation officielle.

En réponse aux critiques sur le calendrier des contrats, la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a déclaré que la Commission européenne rejetait l’idée que «tout pays a la priorité sur l’autre parce qu’il a signé un accord avant lui».

Mais les experts disent que deux à trois mois peuvent faire une grande différence en permettant à l’entreprise d’augmenter sa production.

Le retard dans l’obtention des contrats «est un gros obstacle parce que vous avez besoin d’environ deux à trois mois pour accélérer la production si vous regardez par exemple BioNTech, ils ont augmenté la production en quelque chose comme dix semaines, mais vous avez besoin d’un peu de temps pour le faire. est clair », a déclaré Oertzen.

Ce n’est qu’en janvier que l’UE a conclu un accord pour acheter 300 millions de vaccins Pfizer / BioNTech supplémentaires pour un total de 600 millions de vaccins, soit près de la moitié de ce que l’entreprise prévoit de produire en 2021.

L’UE a-t-elle consacré suffisamment d’argent au problème?

« Nous n’avons pas commandé suffisamment de doses des deux excellents vaccins assez tôt », a déclaré J Scott Marcus, chercheur principal du groupe de réflexion Bruegel sur l’économie basé à Bruxelles. Il pense que l’UE aurait dû se concentrer sur les vaccins qui étaient clairement les pionniers auparavant.

« À ce stade, la bonne chose à faire était de consacrer un peu d’argent au problème et de s’assurer que nous avions suffisamment de vaccins qui étaient réellement utilisables dans le laps de temps nécessaire. Et cela n’a pas été fait », a ajouté Marcus. .

L’instrument de soutien d’urgence utilisé pour acheter des vaccins valait 2,7 milliards d’euros, tandis que les États-Unis ont dépensé quelque 18 milliards de dollars en vaccins, selon Bloomberg.

Le porte-parole de l’UE De Keersmaecker a déclaré que les contrats de vaccins incluent des investissements dans le développement de vaccins.

«Nous savions qu’il n’y avait aucune certitude que ces vaccins réussiraient mais néanmoins nous avons insisté pour que ces entreprises développent leur capacité de production, elles développeraient des stocks de vaccins, de sorte que dès que le feu vert est donné par l’EMA, elles peuvent commencer à livrer une grande quantité de vaccins », a-t-il dit à Euronews, précisant que le risque financier est pris en charge par la Commission européenne.

Mais certains ne sont pas convaincus que toutes les ressources ont été consacrées au problème et que c’était vraiment une priorité pour l’été.

«Nous avons mis en place un [coronavirus] sauvetage et un fonds de relance de 750 milliards d’euros, mais nous ne pouvons pas mobiliser les quelques milliards dont nous avons besoin pour le vaccin? » a demandé Uri Dadush, membre senior de Bruegel, dans une récente interview de podcast.

«Il y avait aussi un certain sentiment de complaisance l’été dernier, car vous savez que les chiffres étaient en baisse, les chiffres du COVID étaient vraiment en baisse, et je pense que beaucoup de gens se sentaient bien, nous en sommes en quelque sorte dépassés et nous avons réussi à contenir le virus. et donc l’attention politique la plus élevée n’a pas été accordée à une certaine période.

Mais maintenant, il arrive à un moment où de nouvelles variantes menacent de déborder à nouveau des hôpitaux de l’UE et les pays ont été contraints d’imposer des verrouillages stricts et coûteux.

« Le coût de la pandémie pour l’Europe est mesuré en milliers de milliards d’euros. Les montants dont on parlait ici sont des milliards d’euros à un chiffre. Il y a une différence de trois ordres de grandeur », a déclaré Marcus.

« Nous parlons d’arachides ici vraiment par rapport au coût de la pandémie. »

Déploiement lent dans les États membres

Une partie de la responsabilité de la lenteur du déploiement incombait aux États membres, surtout au début, car les difficultés bureaucratiques entravaient les pays de l’UE.

Les Pays-Bas ont fait l’objet de critiques importantes après avoir commencé leur campagne de vaccination tardivement parce que le vaccin Pfizer / BioNTech devait être conservé à des températures ultra froides et qu’ils ne s’étaient pas suffisamment préparés pour cela, a rapporté AP.

La France a également fait l’objet de vives critiques, le pays n’ayant vacciné que des centaines de personnes au cours de la première semaine du déploiement, en partie parce que leur stratégie exigeait que les patients aient une consultation de pré-vaccination.

L’Italie a quant à elle vacciné les citoyens plus rapidement que la plupart des autres États membres, mais a concentré sa campagne sur les agents de santé plutôt que sur les adultes vulnérables, de sorte que de nombreuses personnes vulnérables restent à risque.

Récemment, certains États de l’UE ont semblé devenir des voyous en termes d’achat de vaccins, soulevant davantage de questions sur la vitesse à laquelle les vaccins sont livrés à travers le bloc.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que le pays avait acheté deux millions de doses du vaccin russe contre le coronavirus.

Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjártó a récemment déclaré à Euronews que la Hongrie a acheté le vaccin Spoutnik V parce que le programme de l’UE était trop lent.

Le gouvernement allemand, quant à lui, a déclaré dans un communiqué à Euronews qu’il avait des négociations bilatérales avec certaines sociétés pharmaceutiques qui n’auraient pas d’impact sur l’accord de l’UE sur les vaccins, mais a également attiré davantage l’attention sur la stratégie vaccinale de l’UE.

Solidarité de l’UE dans le déploiement des vaccins

L’UE a quant à elle vanté ses efforts pour sécuriser les vaccins en tant que 27 nations solidaires et lancer ensemble la campagne de vaccination.

« Cela a permis de passer une seule commande de vaccins et tous les États membres ont accepté de ne pas aller en dehors de cela. Maintenant, cela avait en fait de très grandes implications parce que cela signifiait que les États membres ne se faisaient pas concurrence et ne soumissionnaient pas. les mêmes vaccins », a déclaré Marcus à Bruegel.

« Ce que nous avons vu aux États-Unis où nous avons eu une réponse de santé publique très fracturée, c’est que pour des choses comme les EPI, pour les masques, pour les ventilateurs, les États se faisaient concurrence dans des périodes où ils étaient vraiment rares. »

Mais cela signifiait aussi que la campagne de vaccination avait commencé plus tard.

Guteland dit que « si vous faites tout 27 fois, il faudrait plus de temps pour faire vacciner tout le monde que si vous le faites une fois d’une seule voix ».

Mais, a-t-elle dit, « nous devrions essayer de défendre que nous l’avons fait ensemble ».