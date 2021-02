Pourquoi le déploiement des vaccins au Canada a ralenti

Les gros lots de vaccins Pfizer qui ont débarqué au Canada cette semaine à partir d’une usine en Belgique pourraient représenter un tournant dans le déploiement de la vaccination dans le pays, même si les tempêtes hivernales ont retardé l’arrivée des expéditions.

Lorsque Pfizer et Moderna ont réduit les expéditions de leurs vaccins au Canada en raison de problèmes de fabrication – puis Pfizer a brièvement arrêté les expéditions – les entreprises ont déclenché une vague de tordage à la main et un torrent de rhétorique politique passionnée. Malgré cela, le premier ministre Justin Trudeau soutient que le gouvernement atteindra toujours son objectif de six millions de doses, suffisamment pour trois millions de personnes, d’ici la fin mars. [Read: Delays Turn Canada’s Vaccination Optimism Into Anxiety] La colère, l’anxiété et la désaffection générale à l’égard du rythme auquel les vaccinations se déroulent ne se limitent pas au Canada. Mes collègues basés en Europe y ont fait part de sentiments similaires.

[Read: France Stalls Between Stubbornly High Infection Rates and Slow Vaccine Rollout] [Read: Vaccine Shortages Hit E.U. in a Setback for Its Immunization Race] Pour mon article sur le Canada, publié jeudi, j’ai parlé avec des gens dans divers domaines, notamment le développement de vaccins, l’épidémiologie, le contrôle des infections et les chaînes d’approvisionnement médicales. Tous ont dit comprendre la frustration des Canadiens. Mais aucun d’entre eux n’a été le moins du monde surpris que la première vague de livraisons de vaccins ne se soit pas déroulée comme prévu. Telle est, disaient-ils, la nature des nouveaux vaccins. Ils ont également cité deux facteurs expliquant ce lent démarrage: l’absence d’un fabricant de vaccins établi dont le siège social est au Canada et la capacité modeste de fabrication de vaccins du pays. Mais ils ont dit que le gouvernement n’aurait pas pu faire grand-chose pour mettre ces usines en marche maintenant. Jusqu’à l’été dernier, M. Trudeau et d’autres membres de son cabinet ont suggéré à plusieurs reprises qu’ils travaillaient pour que les vaccins sortent des usines canadiennes d’ici la fin de 2020. Mais en témoignage cette semaine au comité parlementaire, Mark Lievonen, vice-président du groupe de travail fédéral sur les vaccins, a déclaré qu’il n’y avait jamais eu d’option de fabrication canadienne qui aurait pu accélérer les livraisons. Et dans un témoignage antérieur, Anita Anand, la ministre dont le ministère a conclu les marchés de vaccins, a déclaré que le gouvernement n’avait pas été en mesure de persuader l’an dernier l’un des principaux fabricants de vaccins de s’installer au Canada. Il y aura des vaccins de fabrication nationale, mais cela ne se produira que bien après septembre, l’objectif du gouvernement visant à faire vacciner tous les Canadiens. Les usines de Montréal et de Saskatoon financées par le gouvernement fédéral prévoient de fonctionner d’ici la fin de l’année, ce qui est également la date de livraison prévue pour ce qui serait le premier vaccin local au Canada. Son développeur, Providence Therapeutics, une start-up biotechnologique basée à Calgary, en est aux premières phases de test du vaccin et a signé un accord pour produire ces lots de fin d’année pour le Manitoba, sous réserve de l’autorisation réglementaire.